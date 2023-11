Yael sa priznal k drogovej závislosti. So slzami opísal najťažšie obdobie slávy a turbulentný vzťah so svojou ex

Nepriamo sa vyjadril aj k obvineniam z domáceho násilia jeho expriateľky.

Slovenský hudobník Yael, vlastným menom Matúš Kolarovský, otvoril svoju 13. komnatu. Fanúšikom sa vo videu na Instagrame priznal k drogovej závislosti. V úprimnom vyznaní sa ospravedlnil blízkym ľuďom. Potvrdil to, o čom sa špekulovalo už dlhšie.

„Nikdy som si nemyslel, že ja verejnosti dlžím vysvetlenie. Teraz to prišlo do bodu, kedy som si povedal, že iní ľudia za mňa nemôžu rozprávať, ale rozprávajú,“ povedal Yael a so slzami v očiach potvrdil správy o tom, že spadol do drogovej závislosti.

„Beriem drogy a mám s tým problém,“ vyznal sa Yael. 22-ročný hudobník uviedol, že drogy a alkohol boli dlhú dobu súčasťou jeho života a dnes sa s tým už snaží bojovať. „Nemám na to vysvetlenie, ale dôvod je to, že som bol mladý. Natáčal som veľa projektov. Moja tretia pieseň dosiahla 17 miliónov views,“ povedal. Omamné látky boli jeho ventilom a spôsobom, ako sa v mladom veku vysporiadať so slávou a tlakom verejnosti.

Musel sa vraj vysporiadať s rolou mladého otca

So svojou závislosťou spočiatku bojoval sám. S ťažkosťami prijímal aj rolu mladého otca. V úprimnom videu Matúš priznal, že najhoršia situácia nastala v momente, keď išiel podstúpiť DNA testy otcovstva. „Vo vnútri som bojoval s tým, či som, alebo nie som otec. Dúfal som, že tie lieky to možno všetko v ten moment ukončia,“ priznal 22-ročný umelec. Kombinácia liekov vyeskalovala až do situácie, že vo vlaku odpadol.

Verejne priznal, že túžil po úspechu, ktorý mu priniesol singel Vďaka Ti. „Každopádne, na chvíľu to potom ustálo, ale čo neustálo bol ten tlak verejnosti a možno aj tlak, ktorý som sám kládol na seba, pretože som chcel, aby každá pesnička dopadla ako Vďaka ti. Aby všetko bolo tak. Našiel som si k tomu zase cestu a nielen k tomu, ale aj k alkoholu. Proste som to nejakým spôsobom nezvládal. Snažím sa s tým bojovať a snažím sa v tom nehľadať teraz východisko. Odkedy som si to nejakým spôsobom uvedomil, tak naozaj verím tomu, že to už v mojom živote nebude mať takúto hlavnú rolu,“ uzavrel

Obvinenia z domáceho násilia

Drogová závislosť sa prejavila aj v jeho osobných vzťahoch. Jeho bývalá priateľka Nikola Baranová ho pred pár mesiacmi, krátko po incidente medzi Tomym Kottym a influencerkou Ráchel Karnižovou, obvinila z násilia. Vo videu spevák priznal, že nebol dobrým partnerom a nepriamo priznal aj tieto obvinenia.

K vzťahu medzi Nikolou a Matúšom sa vyjadril aj influencer Bergino. „Začalo sa to tak, že som dával na storku ponuku, že hľadáme spolubývajúceho, a jej mamina sa ozvala, že jej dcéra niečo hľadá a potrebuje utiecť od priateľa, a potom z toho vzišlo, že je to Matúš,“ povedal pre denník Plus jeden deň.

„Ja sa s ním poznám, boli sme za dobre, ale potom som začal zisťovať, že čo všetko sa dialo (keď sa Nika nasťahovala) a čo všetko robil. Neviem, či to bolo zo srandy, ale potom ma vyzval na zápas, ja som to potvrdil a potom sa zľahla zem. Lenže ja som už dávno vedel, čo robil Nike a bral som to osobne, ale neriešil som to dopodrobna, lebo Nika to nechcela riešiť. Ja som to chcel už dávnejšie vytiahnuť, ale teraz, keď Tomáš zbil Ráchel, tak som si povedal, že je mi to jedno, už to poviem,“ vyjadril sa Bergino.

Kolárovský účinkoval aj v seriáli Pán profesor z dielne TV Markíza a sa do povedomia širokej verejnosti sa dostal aj ako otec dcéry Twiinsky Veroniky Nízlovej.