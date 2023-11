Vo svetovej hitparáde nie je aktuálne žiaden muž. Prvé miesta ovládla Taylor Swift a opäť tak prepisuje históriu

Prestížny a svetovo uznávaný rebríček Billboard Hot 100 zverejnil aktuálne rekordy hudobného priemyslu a vôbec druhýkrát v histórii sa v top 10 nenachádza žiadny mužský interpret.

Hitparádu, ktorá sa aktualizuje každý týždeň a je založená na číslach z predajov, online streamovaní a hraní v rádiu, ovládla predovšetkým Taylor Swift. Konkrétne obsadila až osem miest, a to predovšetkým vďaka tomu, že nanovo vydala vo vlastnej verzii svoj album s názvom 1989, ktorý prvý raz vyšiel ešte 27. októbra 2014.

Okrem nej sa v rebríčku nachádza s jednou skladbou Doja Cat (4. miesto – Paint The Town Red) a SZA (8. miesto – Snooze). Prvý raz v histórii, keď sa v rebríčku nenachádzal žiaden muž, to taktiež spôsobila Taylor. Stalo sa tak minulý rok po tom, čo vydala album Midnights. Vtedy sa rodáčke z Pensylvánie dokonca podarilo obsadiť všetkých desať miest.

