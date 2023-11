Mark Zuckerberg sa pri tréningu vážne zranil. Ako to ovplyvní očakávaný zápas s Elonom Muskom?

MMA zápas, ktorý mal riaditeľ spoločnosti Meta plánovaný na začiatok roka 2024, sa odkladá.

Mark Zuckerberg sa vážne zranil počas sparingového tréningu. Kvôli zraneniu musí preložiť svoj plánovaný MMA zápas, ktorý sa mal odohrať už začiatkom budúceho roku, informuje portál LadBible.



„Pri sparingu som si roztrhol predný skrížený väz v kolene. Práve som po operácii, v rámci ktorej mi urobili jeho plastiku. Som vďačný za tím lekárov, ktorý sa o mňa staral,“ napísal riaditeľ spoločnosti Meta s tým, že kvôli zraneniu bude musieť odložiť plánovaný MMA zápas. Dodal však, že sa naň „stále teší“.

Hoci dodnes nie je jasné, proti komu sa mal na začiatku roku Zuckerberg postaviť, šepkalo sa, že by to mohol byť práve jeho najväčší rival Elon Musk. Ešte v júni si totiž obaja vymieňali na sociálnych provokačné správy ohľadne spoločného zápasu. Musk na Twitter napísal, že by sa išiel pobiť do klietky, na čo mu riaditeľ spoločnosti Meta odpovedal: „pošli mi polohu“.

Operácia čaká aj Elona Muska

Keď Elon Musk povedal Zuckerbegovi, že pred zápasom potrebuje absolvovať operáciu chrbta, riaditeľ spoločnosti Meta ho vysmial. „Elon termín nepotvrdil, potom hovorí, že potrebuje operáciu, a teraz namiesto toho navrhuje tréning v mojej záhrade,“ kritizoval ešte v auguste komunikáciu s Muskom.



Majiteľ firmy Tesla Elon Musk v tom čase oznámil, že potrebuje operáciu pre problém s pravou lopatkou, z ktorej sa bude zotavovať niekoľko mesiacov. Koľko mesiacov sa však teraz bude zotavovať Mark Zuckerberg, nie je isté.