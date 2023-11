Nechcel vilu ani jachtu v Karibiku. Podľa Patrika Kincla vyjadrenia Ondřeja Novotného neboli fér, pichlo ho z nich pri srdci

Šampión povedal, že síce nerád natáča podobné vyjadrenia, ale chcel vysvetliť celú situáciu fanúšikom.

Český šampión strednej váhy Oktagonu Patrik Kincl sa vyjadril k tomu, prečo si vybral na decembrový turnaj 29. decembra radšej zápas s Vlastom Čepom než trilógiu s Karlosom Vémolom. Reagoval zároveň na vyjadrenia promotéra organizácie Ondřeja Novotného, že požiadavky Kincla k trilógii boli mimo reality.

Kincl v najnovšom videu na svojom youtubovom kanáli prezradil, že ho z niektorých rečí promotéra „pichlo pri srdci“. „Oktagonu nerobím žiadnu hanbu, chválim ho všade, kde môžem, a toto nepovažujem za úplne fér,“ dodal v úvode videa. Myslel si, že jeho rozhovory s Novotným za zavretými dverami zostanú medzi nimi, no prenikli na verejnosť, a tak cíti potrebu povedať aj svoju verziu celej veci.

Vraj chcel iba rovnaké podmienky, aké dostal Vémola. „Podľa vyjadrenia, ktoré som čítal, to na mňa pôsobí tak, že som si povedal o vilu a jachtu v Karibiku a k tomu doživotnú výplatu. Tak to podľa mňa nie je. Povedal som priamo, že chcem rovnakú zmluvu, ako mal Karlos za zápas so mnou na jar,“ priblížil.

Novotnému povedal, aké má informácie o podmienkach Vémolu, ktorého to zaskočilo, pretože to, kto má aké výplaty, je prísne tajné a súčasťou konkrétnych zmlúv. „Povedal som mu, čo sa ku mne donieslo. Mám to z viacerých zdrojov, takže som si takmer istý, že to tak je,“ povedal Kincl.

Napriek tomu ho vraj promotér ubezpečil, že takú sumu Vémola nemá. „Išiel som teda o 20 % dole. Som si však istý, že som to tými 20 % podsekol. Stačilo to však vyriešiť tým, že by mi ukázal Karlosov kontrakt, aké mal podmienky za zápas so mnou, a ja by som do toho skočil. To sa nestalo. Bolo mi povedané, že jeho zmluva je tajná,“ pokračoval šampión.

Zarazila ho vraj ešte jedna vec. „Ja nemôžem vidieť jeho podmienky, ale moje podmienky, ktoré som si povedal, boli tlmočené Karlosovi a ten s nimi nesúhlasil. To je pre mňa spätná väzba, že moje ďalšie zápasy možno bude riešiť Karlos, a nie priamo Oktagon. Takže neviem, ako to dopadne do budúcna,“ nešetril kritikou Kincl. Dodal, že podobné vyjadrenia nenatáča s nadšením, pretože to nemá rád, ale chcel vysvetliť celú situáciu fanúšikom.