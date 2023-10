Schwarzenegger: Naša rivalita so Stallonem sa vymkla spod kontroly. Chceli sme si zničiť kariéry

Arnold Schwarzenegger prezradil, aká bola v skutočnosti rivalita medzi ním a Stallonem.

Arnold Schwarzenegger sa so Sylvestrom Stallonem nemali veľmi v láske. Ich rivalita v 80. a 90. rokoch prerástla do nevraživosti. Správu priniesol magazín NME, ktorý sledoval show Grahama Nortona.

„Boli sme filmoví rivali, ale dotiahli sme to do extrémov. Obaja sme sa snažili mať lepšie telo, väčšie zbrane a zabiť viac postáv. Vymklo sa to spod kontroly a chceli sme ublížiť kariére toho druhého. Potom sme obaja investovali do Planet Hollywood (sieť reštaurácií, pozn. red.). Začali sme spolu lietať a propagovať to a stali sa z nás fantastickí priatelia. Je to skvelý človek a teraz sme už nerozlučiteľní,“ hovorí Arnold Schwarzenegger.

Obaja herci sa už k svojej rivalite viackrát vyjadrili. Pravdepodobne sa k nej Stallone vyjadrí aj v dokumente Sly, ktorý na Netflixe vyjde 3. novembra.