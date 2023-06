Sylvester Stallone povedal o Arnoldovi Schwarzeneggerovi pravdu, na ktorú čakáme 40 rokov. Čo si o ňom skutočne myslí?

Stallone otvorene o tom, kto bol väčšia akčná hviezda.

Sylvester Stallone je jedným z hostí v dokumente Arnold, ktorý je na Netflixe a ktorý zobrazuje život legendárneho kulturistu, herca a politika. Stallone tam Arnieho chváli čoby jedného z prvých hercov, ktorí poháňali zmenu v Hollywoode v snahe nakrúcať fyzickejšie akčné filmy.

„80. roky boli veľmi zaujímavé, pretože neexistoval žiadny absolútny ,akčný hrdina’. Akcia bola najmä o autách a automobilových naháňačkách, ako napríklad v Bullitt či The French Connection. Išlo o filmy s intelektom, zamerané na dialógy.

S cieľom vyrozprávať príbeh si sa spoľahol na svoje telo, povedal Stallone Schwarzeneggerovi. Dialóg nebol až taký podstatný. Stále som dostával na zadok a mal zranenia, zatiaľ čo Arnold sa pri nakrúcaní akčných filmov takmer nikdy nezranil. Hovoril som mu: ,Arnold, mohol by si sa pobiť s drakom a vrátil by si sa s leukoplastom’. Arnold na to mal telo a mal na to silu. Bol nadradená akčná hviezda.“

Schwarzennegger mu to hneď oplatil, keď povedal, že nebyť jeho a jeho akčných filmov, nikdy by nebol taký motivovaný posúvať latku vyššie a nevzniklo by toľko veľa ikonických, akčných projektov. Stallone minulý rok prezradil, že sa s Arniem z duše nenávideli a v minulom storočí nemohli byť spolu v jednej miestnosti príliš dlho.