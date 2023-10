Beh má rovnaký účinok na duševné zdravie ako antidepresíva. Je tam však háčik

Holandskí vedci prišli s prvou štúdiou, ktorá porovnáva účinky antidepresív a behu na celkové fyzické aj duševné zdravie. Toto sú výsledky.

Určite poznáš aspoň jedného človeka, ktorý si behom „čistí hlavu“. Šport dokázateľne zlepšuje fyzické a duševné zdravie, náladu a dokonca zvyšuje sebavedomie. Môže mať však pravidelný päťkilometrový beh rovnako silný účinok ako antidepresíva?

Štúdia publikovaná v odbornom periodiku Journal of Affective Disorders porovnáva vplyv týchto dvoch foriem liečby na duševné, ale aj fyzické zdravie.

Ide o „prvú štúdiu, ktorá porovnáva účinok antidepresív a behu na liečbu úzkosti, depresie a celkového zdravia“, uvádza sa v tlačovej správe k štúdii prezentovanej 6. októbra na výročnej konferencii European College of Neuropsychopharmacology.

„Antidepresíva sú vo všeobecnosti bezpečné a účinné. Fungujú väčšine ľuďom,“ uviedla v tlačovej správe spoluautorka štúdie Brenda Penninxová, profesorka na psychiatrickom oddelení na univerzite Vrije v Amsterdame v Holandsku.

„Vieme, že neliečená depresia vedie k zhoršeniu stavu, takže tieto lieky sú vo všeobecnosti dobrou voľbou. Avšak nie všetkým pacientom táto liečba zaberie a nie všetci sú ochotní podstúpiť ju. Z tohto dôvodu musíme rozšíriť náš liečebný arzenál,“ dodala profesorka.

Tabletka denne vs. tri behy týždenne

Aby vedci zistili, či môže mať „terapia behom“ rovnaké účinky ako medikamentózna liečba, vykonali výskum trvajúci 16 týždňov na 141 pacientoch s depresiou, úzkostnou poruchou alebo oboma.

Prvá skupina po celý čas užívala escitalopram (antidepresíva typu SSRI – selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), druhá skupina sa 2- až 3-krát týždenne venovala 45-minútovým bežeckým tréningom pod dohľadom trénera.

Účastníci štúdie si mohli vybrať, do ktorej skupiny sa zaradia, pričom väčšina ľudí si zvolila šport. Naopak, ľudia s vážnejšou depresiou preferovali lieky. S dodržiavaním režimu však mala problém najmä skupina bežcov. To podľa odborníkov dokazuje, že pre človeka je oveľa náročnejšie zmeniť svoj životný štýl ako vziať si tabletku. O to viac, ak pacient trpí vážnou depresiou, pre ktorú môže mať problém vôbec vstať z postele.

Čo je lepšie?

Ukázalo sa, že obe metódy viedli k rovnakému zlepšeniu. Na konci experimentu vykazovali obe skupiny približne 44-percentné zmiernenie symptómov depresie a úzkosti.

Odborníci dodávajú, že účastníkom, ktorí si vybrali beh, sa zlepšilo aj fyzické zdravie. Po 16 týždňoch mali lepšiu hmotnosť, krvný tlak, srdcovú funkciu a užší obvod pása. Skupine s antidepresívami sa, naopak, tieto ukazovatele mierne zhoršili.

Lekári na konferencii pripomenuli, že užívanie niektorých antidepresív môže negatívne ovplyvniť činnosť nervového systému – najmä u pacientov, ktorí už majú problémy so srdcom. Tieto lieky majú často aj množstvo nepríjemných vedľajších účinkov.

Vedci tento rok zistili, prečo asi polovica pacientov užívajúcich antidepresíva SSRI cíti „emocionálne otupenie“. Liek totiž ovplyvňuje ich citlivosť na prijímanie odmien, a teda aj schopnosť na ne primerane reagovať. Potláča tiež libido a schopnosť dosahovať orgazmy.

„Obe intervencie pomohli s depresiou v približne rovnakej miere. Antidepresíva mali vo všeobecnosti horší vplyv na telesnú hmotnosť, variabilitu srdcovej frekvencie a krvný tlak, zatiaľ čo terapia behom viedla napríklad k zlepšeniu celkovej kondície a srdcovej frekvencie. V súčasnosti sa podrobnejšie zaoberáme účinkami na biologické starnutie a zápalové procesy,“ vysvetlila Brenda Penninxová.

Keď iba cvičenie nestačí

Tieto výsledky však podľa odborníkov nemôžeme brať ako „svätý grál“. Okrem toho, že relevantnosť štúdie znižuje fakt, že účastníci si mohli sami vybrať metódu liečby, jej finálny výsledok bude vždy závisieť od viacerých faktorov – napríklad od závažnosti duševných problémov alebo tvojej svedomitosti pri dodržiavaní liečby, upozorňuje CNN.

Pre ľudí s ťažkou depresiou samotné cvičenie zvyčajne nestačí. Navyše niektoré štúdie nenašli žiaden rozdiel medzi aeróbnym a anaeróbnym cvičením, a tak na teba môže namiesto behu lepšie vplývať napríklad dvíhanie činiek.