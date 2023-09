Radek bol závislý od Xanaxu: „Lieky ma pripravili o všetko, mal som absťáky ako po heroíne,“ hovorí 25-ročný chalan

„Mesiace som žil na ulici. V batohu som mal len dve tričká a nabíjačkou na telefón. Prespával som po parkoch a predával lieky, aby som prežil. Napokon som sa pokúsil o samovraždu,“ spomína 25-ročný mladík, ktorý nám opísal svoj boj so závislosťou.

Nevydajú ti ich voľne v lekárni, ale vieš sa k nim pomerne ľahko dostať. Dokážu ti zachrániť život, ale môžu ti ho zničiť rovnako ako heroín. Mladí ľudia si ich berú na diskotéky, seniorky pre ne klamú lekárov. To všetko s jedným cieľom – dosiahnuť aspoň na chvíľu pocit úľavy.

Všetci po nej túžime. V dnešnej popandemickej, vojnovej dobe poznačenej hospodárskou krízou a desivými politickými prognózami sa niet čomu čudovať, že rapídne narastajú prípady zneužívania drog. No kým sa politici hádajú o marihuane, na jednu skupinu vysoko návykových látok sa zabúda – lieky proti úzkosti.

To je chyba, pretože práve k liekom, ako je Xanax či Lexaurin, sa vieš dostať pomerne jednoducho. Ak sa cítiš zle alebo nemôžeš spávať, stačí zájsť sa psychiatrom a ten ti po zvážení všetkých symptómov liek predpíše. Veľa ľudí ich však konzumuje ako cukríky a neuvedomuje si, že drží v rukách látku, s ktorou treba narábať veľmi opatrne.

Závislosť od „benzákov“ – slangové označenie pre benzodiazepíny, o ktorých je tento článok – vzniká veľmi nebadane. Zbavuje sa jej však podobne zložito – asi ako závislosti od pervitínu. Abstinenčné príznaky často vedú k sebapoškodzovaniu, v horšom prípade k samovraždám. Svoje vie o tom 25-ročný Radek Velčovský z českého Mostu, ktorému Xanax zničil celý život. Refresheru porozprával svoj príbeh.

Radek si vybudoval závislosť na Xanaxe už v prvý mesiac užívania. Zdroj: Z archívu Radka Velčovského

V Refresheri nepodporujeme zneužívanie liekov na predpis ani iných nelegálnych látok. Tento článok má slúžiť na informačné účely. O drogách píšeme zodpovedne a poukazujeme na riziká, o čom sa môžeš presvedčiť aj pri ďalších textoch v sekcii Drogy či Zdravie.

Prvý týždeň skonzumoval celé balenie

Radek sa stal závislým na Xanaxe trikrát, pričom zakaždým to bolo horšie a horšie. Po tom, čo mu diagnostikovali sociálnu úzkostnú poruchu mu lekárka predpísala antidepresíva. Xanax mala byť len pomocná „barlička“ pre prípady, ak by dostal panický atak alebo by nezvládal nejaké stresové situácie.

„Pôvodne mi ho predpísala obvodná lekárka. Mama Xanax tiež čas od času brala, a tak povedala, že na mňa dá pozor. Netušila, čo príde,“ hovorí Radek.

„Mal som užívať zanedbateľnú dávku, 0,25 miligramov, aj tú som si mal lámať. Ale ja som mal 22 rokov, experimentoval som s drogami, tak ma zaujímalo, čo mi spraví väčšie množstvo. V priebehu jedného mesiaca som sa stal na Xanaxe závislý. Potreboval som ho už furt,“ opisuje Radek.

„Prišli abstinenčné príznaky, ktoré boli ešte silnejšie ako po heroíne. Bolo to šialené. Pískalo mi v ušiach, bol som agresívny, začal som mať epileptické záchvaty, pre ktoré som niekoľkokrát skončil v nemocnici. Človek na to môže aj umrieť,“ opisuje mladík. Zdroj: Z archívu Radka Velčovského

Pre „nováčika“ je už jedna tabletka „nálož“ a Radek skonzumoval prvý týždeň celé balenie. „Najskôr to bolo strašne oslobodzujúce. Zrazu ma nič netrápilo, bol som hrozne utlmený. Väčšinou to skončilo tým, že som zaspal. Problém je, že človeku sa síce na chvíľu uľaví, ale na druhý deň je mu dvakrát horšie.“

Ako vzniká upokojujúci účinok?



Benzodiazepíny pomáhajú uvoľňovať neurotransmiter, nazývaný



Tieto lieky sa predpisujú najmä pri úzkostných a depresívnych poruchách, poruchách spánku, schizofrénii a záchvatoch. Benzodiazepíny pomáhajú uvoľňovať neurotransmiter, nazývaný kyselina gama-aminomaslov á (GABA), ktorý znižuje aktivitu nervového systému. Utlmenie nervového systému navodzuje pocity uvoľnenia, uľahčuje zaspávanie a zároveň blokuje tvorbu nových spomienok.Tieto lieky sa predpisujú najmä pri úzkostných a depresívnych poruchách, poruchách spánku, schizofrénii a záchvatoch.

Mladík tvrdí, že „stav po“ je ešte horší ako prehýrenej noci s alkoholom. „Človek má ráno obrovské okno, nič si nepamätá. Keď vidí po opici fotky, tak sa mu aspoň niečo vybaví, ale po benzákoch vôbec nič. Mne vždy prišla tak strašne intenzívna úzkosť, že som si musel dať ďalší Xanax. Dostal som sa do nekonečného kolobehu,“ opisuje.

Psychologička PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., riaditeľka občianskeho združenia OZ PRIMA, ktoré pomáha užívateľom liekov a drog, vysvetľuje, že riziko závislosti na benzodiazepínoch rastie už vtedy, keď človek začne len nepatrne zvyšovať dávku predpísanú psychiatrom.