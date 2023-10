České hory majú oči: Traja turisti záhadne zomreli v lese lemujúcom Pravčickú bránu. Dodnes nie je isté, kto a prečo ich zabil

Keďže polícia nedokázala ani po desiatkach rokov obviniť žiadneho vraha, ide o jednu z najväčších záhad Česka.

Les. Ticho. Šum potôčika. Čistý vzduch. To všetko sú veci, ktoré lákajú ľudí, keď opúšťajú ruch veľkomiest a smerujú do prírody. Ale pozor. Niekedy tmavé nekonečné lesy skrývajú aj hrozby. Svoje o tom vedia mnohí návštevníci českej turistickej atrakcie známej ako Pravčická brána. Ľudia, ktorí ju navštívia, často opisujú, že mali v okolitých lesoch pocit, akoby ich niekto sledoval. Možno si to len namýšľajú... a možno nie. Toto miesto je totiž spájané s viacerými záhadnými zmiznutiami ľudí či dokonca s nevysvetliteľnými úmrtiami.



Medzi najznámejšie z nich patrí prípad z roku 1987, keď sa do srdca českej prírody vydala trojica dobrých kamarátov Lenka, Peter a Pavol. Mladých turistov naposledy videli práve v tesnej blízkosti Pravčickej brány. Hubári o tri mesiace po ich zmiznutí našli v lese zmasakrované telá. Z desivého pohľadu im zostalo na vracanie. Dve z troch tiel mali odseknuté hlavy. Tretie – ženské telo, bolo zase pochované v plytkom hrobe a zamaskované čerstvo odtrhnutými vetvami stromov.



Štátna bezpečnostná služba, ktorá telá identifikovala ako pozostatky Lenky, Petra a Pavla, začala detailné vyšetrovanie brutálnej vraždy. O to viac rodiny pozostalých prekvapilo, keď verejnosti v roku 1988 zástupcovia spravodlivosti oznámili jeho absurdné výsledky. Tvrdili, že za smrť turistov môže náhoda a prírodný živel, konkrétne guľový blesk.

Akýkoľvek blesk (ani guľový) nedokáže niekomu odseknúť hlavu, zakryť mŕtvolu vetvami alebo ju dokonca uložiť do plytkého hrobu. Matka jednej z obetí po týchto bizarných záveroch vyšetrovania ŠTB na nič nečakala a od meteorologického ústavu si vypýtala podrobnú správu o počasí v danej oblasti z dátumu, kedy mal zmiznúť jej syn. Ako sa ukázalo, v tom čase bolo slnečno. Nebol ani náznak búrok.

Matkám obetí sa od začiatku zdalo vyšetrovanie prípadu marené niekým „zvnútra“. Ale prečo? Koho vláda kryla? Videli ich deti niečo, čo nemali?

Prípad sa ešte viac zamotal len pred niekoľkými rokmi, keď sa objavili noví svedkovia, ktorí tvrdili, že na mieste činu boli nájdené aj ďalšie pozostatky ľudí a zbytky odevov, ktoré nepatrili ani jednej zo spomínaných obetí. Koľko ľudí sa tu teda skutočne stratilo?

Fakt, že mnohí návštevníci Pravčickej brány dodnes tvrdia, že majú pocit, akoby ich niekto alebo niečo sledoval, nás donúti si klásť rôzne otázky: Čo ak je toto miesto naozaj skutočne akýmsi epicentrom negatívnych energií, ktoré priťahuje nešťastie a pofidérnych ľudí? Čo ak sa tu ukrýva niečo, čo spôsobuje smrť? Odpovede nájdeš v novom diele podcastu Nočná Šichta.