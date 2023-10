RECENZIA: Ahsoka – ďalšie mdlé sklamanie od Disney a Star Wars

Ďalší Star Wars seriál, ďalší krok vedľa. Prečo sa Ahsoku neoplatí pozerať?

Žijeme v období, keď štúdiá vyrábajú až príliš veľa seriálov. Ironicky sa ich však nesnažia skrátiť a nesnažia sa vyrozprávať maximum v čo najkratšom čase. Ahsoka je ďalším príkladom, keď tvorcovia príbeh naťahujú do neúnosných medzí, odmietajú strihať, kde je to potrebné, a nedokážu prísť s kvalitným zaujímavým príbehom, ktorý by ospravedlnil existenciu ďalšieho fádneho seriálu.

Ten sa odohráva po páde Impéria v šiestej epizóde Star Wars. Ahsoka cestuje galaxiou a spoločne s generálkou Herou Syndulou a spoločnou známou Sabine Wren bojujú proti pozostatkom Impéria. V seriáli sú ďalšie postavy, ktoré budú fanúšikom sveta Star Wars veľmi známe, obzvlášť divákom animovaného seriálu Rebels. Ahsoka je totiž v podstate piatou sériou Star Wars: Rebels, akurát v hranej forme.

Fanúšikov Rebels sklame spracovanie Sabine

Fanúšikovia Rebels však budú sklamaní, keďže tvorcovia vôbec nepochopili osobnostné črty Sabine, ktorá sa správa a dokonca aj bojuje ako úplne iný človek (rozpočet na výbušniny a jetpacky v štýle Mandaloriana asi nepustil).

Zdroj: Disney+

Samotná Ahsoka je nesmierne nudná postava, ktorá za osem epizód dokáže akurát tak zasnene pozerať do prázdna s prekríženými rukami a stoickými komentármi. Prešla výrazným charakterovým vývojom, ale vôbec to na nej nebolo vidieť a ani nás to vlastne nezaujímalo.

Ťažko povedať, či za to môže herecký výkon Rosarie Dawson alebo to, ako ju režírovali tvorcovia, no Ahsoka neukazuje dostatočné emócie. Vôbec na nej nevidno, že sa v jej vnútri deje niečo dôležité, a už vôbec sme nemali dojem, že ju to samu vlastne zaujíma.

Potešil aspoň už dospelý Ezra z posledných dvoch častí a najmä záporáci Shin Hati a Baylan Skoll. V prípade toho druhého môžeme hovoriť o najlepšom záporákovi v Star Wars, odkedy značku kúpilo Disney. Baylan je tajomný, drsný, avšak nie krvilačný či chladnokrvný. Má svoj cieľ, pre ktorý je ochotný obetovať nevinných, ale po čase sme mu dokonca začali fandiť.

Najlepší záporák v Disneyho ére Star Wars

Je metodický, veľmi schopný bývalý rytier Jedi, ktorý chce navždy ukončiť nekonečnú vojnu medzi svetlou a temnou stranou Sily (Force v Star Wars), teda medzi rytiermi Jedi a Sithmi. V jeho prípade je však škoda, že mu tvorcovia nedali viac materiálu. Akoby sa jeho postava v rámci prvej série nemohla dostať za určitý dejový bod, a tak jemne prekračovala na mieste, obmedzená prepojeným Star Wars vesmírom a potrebou tvorcov budovať niečo väčšie.

Zdroj: Disney+

Baylan je taký charizmatický najmä vďaka hereckému výkonu Raya Stevensona, ktorý zomrel pred premiérou prvej série, takže ak tvorcovia budú chcieť s postavou pokračovať, bude ho musieť hrať niekto iný.

Samostatnou kapitolou je Grand Admiral Thrawn v podaní Larsa Mikkelsena, ktorý sa prvýkrát predstavil v hranej verzii Star Wars. Je rovnaký ako v animákoch, no v hranej verzii jeho postava nepôsobí až tak nebezpečne a v konečnom dôsledku ani nič mimoriadne nepredviedol, takže ho v Ashoke použili asi len preto, aby s ním mohli viac pracovať v budúcich seriáloch a filmoch (model Marvelu sa už, bohužiaľ, dostal aj do Star Wars).

Naťahovaný, nudný dej

Ahsoka má osem epizód, pri ktorých sme častokrát mali chuť chytiť do ruky mobil. Strihači nevytvorili dynamické scény, práve naopak. Dialógmi aj vizuálom už dávno dokončili výstavbu scén, no aj napriek tomu neprišlo ich vyvrcholenie a vždy trvali o niekoľko sekúnd dlhšie, ako by mali (ako napríklad tréning Sabine, keď mala zakryté oči).

Vytvára to dojem, že sa seriál vlečie a scény nie sú správne štrukturované. Strih však trpel aj z celkového hľadiska, keďže v prvej sérii ostalo príliš veľa zbytočných scén, sekvencií a dejových línií. Už klasicky by sa všetko podstatné, pekné a podarené dalo zhrnúť do dvoch hodín (namiesto šiestich).

Zdroj: Disney+

Kritiku si zaslúžia aj scenáristi. Tí až často robia nelogické veci, aby postavy dostali do dramatických a napínavejších situácií. Napríklad inak inteligentný robot Huyang akosi zabúda sledovať radary, či sa náhodou neblížia nepriateľské stíhačky (kilometer od nepriateľskej základne). Ahsoka zase z ničoho nič oplýva schopnosťami, ktoré si zrejme vycucala z prsta vždy, keď to príbeh potreboval (ako videnie minulosti).

No a potom tu máme Sabine, ktorá v jednej scéne takmer nedokáže pomocou Sily privolať svetelný meč zo zeme, ale o minútu neskôr vyhodí Ezru do vzduchu o ďalších 10 metrov do výšky. Čerešničkou na torte bolo, keď Star Destroyer, obrovská vesmírna loď schopná ničiť mestá, nedokázala ani len ublížiť dvom cieľom na rozľahlom poli bez akéhokoľvek krytia.

Podobné nedomyslené veci sú azda v každej časti a nás už unavuje sledovať seriály, pri ktorých to scenáristi takto flákajú a majú svojich divákov za hlupákov.

Seriálu chýba logika, napätie, strach o postavy či čokoľvek ambiciózne

Seriálu chýba aj výrazný pocit napätia či strachu o postavy. Sabine dostane svetelným mečom do brucha, ale nič sa jej vlastne nestane. Ahsoka takmer zomrie, ale vlastne sa jej nič nestalo a jeden spánok to všetko napraví. Vojaci Impéria im dvakrát zničia loď, ale robot Huyang ju za pár hodín opraví vďaka súčiastkam, ktoré sa mu váľajú v dielni.

Tvorcovia odmietajú urobiť niečo rázne, neočakávané či zabiť dôležité postavy. Namiesto toho im len komplikujú cestu za ich cieľom, ktorá je taká predvídateľná, že koniec seriálu sa dá uhádnuť už po dvoch epizódach.

Zdroj: Disney+

Sklamaním sú aj akčné scény. Duely so svetelnými mečmi sú síce skvelé. Divák si mohol užiť viaceré podarené choreografie, ktoré boli vďaka skvelej práci s kamerou nanajvýš prehľadné. Avšak hneď ako Ahsoka či iný používateľ svetelného meča bojuje proti radovým nepriateľom, súboje strácajú váhu a pôsobia spomalene. V poslednej časti sme už mali dojem, že sa na epizódu pozeráme v slow-motion.

Choreografia súbojov Ezry, Ahsoky a Sabine proti Night Trooperom pôsobila ako rozcvička gymnastov v telocvični v spomalených pohyboch, aby sa športovci dokonale naučili choreografiu.

Niekoľko skvelých scén a epizód nedokáže zachrániť inak mdlý a nevýrazný seriál. Tvorcovia nemali s Ahsokou v pláne nič ambiciózne. Nakrútili tuctový sci-fi seriál, ktorý bol najlepší v momentoch, keď sa spoliehal na fan service v podobe Anakina/Darth Vadera.

Hayden Christensen potešil ako Anakin

Aj s Anakinom to tvorcovia preháňali, len aby potešili fanúšikov, ako napríklad v úplne poslednej scéne finálnej epizódy, keď jeho prítomnosť pôsobí zbytočne a lacno. Dá sa im to však odpustiť, pretože dali dostatok priestoru hercovi Haydenovi Christensenovi, ktorý stvárnil Anakina Skywalkera absolútne bravúrne.

Z hľadiska vizuálnej podmanivosti sa seriál drží na úrovni ostatných Star Wars seriálov. Občas v divákovi zanechá pekné dojmy z krásnych vesmírnych scén, ale vo všeobecnosti je akýsi sterilný. Ťažko povedať, čím to je, ale všetky Star Wars seriály sa dajú identifikovať už po troch sekundách bez toho, aby na obrazovke boli nejaké postavy či stvorenia.

Zdroj: DIsney+

Star Wars je jedna z najväčších a najvýnosnejších značiek na celom svete. Nikdy nás teda neprestane udivovať, prečo na nej stále robia priemerní tvorcovia bez dobrých nápadov a odvahy urobiť v tomto svete konečne niečo ambiciózne a originálne a nevracať sa stále do rovnakého obdobia, s rovnakými postavami a rovnakými príbehmi.

Ahsoka je ďalší podpriemerný Star Wars seriál, ktorý poteší maximálne tak najväčších fanúšikov tohto sveta. Aj tých však čaká len ďalší zabudnuteľný, predvídateľný a natiahnutý príbeh, ktorý slúži len ako predvoj pred skutočnou zápletkou (či už v druhej sérii, chystanom filme, či iných seriáloch).

Za podareného Ezru, azda najlepšieho robota v Star Wars – Huyanga, skvelých záporákov, niekoľko dobrých hereckých výkonov, podarené súboje so svetelnými mečmi, kvalitné vizuálne efekty, Haydena Christensena ako Anakina a niekoľko pekných sci-fi scén si seriál zaslúži palec hore. Má však tak veľa problémov a vyložene zlých aspektov, že si viac ako šesť bodov z desiatich nezaslúži.