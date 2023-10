Nabitý október na Netflixe. Uvidíme novú sériu Lupina, sexuchtivých puberťákov a Chrisa Evansa s Emily Blunt ako podvodníkov

Toto sú najočakávenejšie nové seriály a filmy, ktoré vyjdú na Netflixe v októbri 2023. Čo z toho sa skutočne oplatí vidieť?

Ako už naši čitatelia vedia, Netflix aj v októbri pridá desiatky nových, ale aj kultových a starších seriálov a filmov. Je však ťažké odhadnúť potenciálnu kvalitu nových seriálov len podľa názvu. Nižšie je tak zoznam najočakávanejších noviniek od Netflixu, ktoré stoja za pozornosť divákov najviac.

Lupin 3 – 5. október

Gentlemanský zlodej Assane v podaní Omara Sy (Jurassic World) plánuje ďalšiu veľkú lúpež, a to aj napriek tomu, že je najhľadenejším mužom vo Francúzsku. Assaneho sleduje polícia, ale aj jeho rodina. V novej sérii nepôjde o to, čo všetko zvládne svojimi zručnosťami, ale kam je až ochotný zájsť, aby dosiahol svoje ciele.



Fair Play – 6. október

Keď sa objaví možnosť povýšenia v nemilosrdnej finančnej firme, vzťah milencov Emily (Phoebe Dynevor) a Lukea (Alden Ehrenreich) začne prechádzať do niečoho viac hrozivého. Okamžite sa zmení dynamika ich vzťahu a boj o povýšenie spôsobí aj snahu oboch o pocit nadradenosti v ich vzťahu. Vášnivý sex sa zmení na hru o silnejšie postavenie vo vzťahu, pretekanie sa v dominancii nad tým druhým a dôjde aj k násiliu.



The Fall of the House of Usher – 12. október

Mike Flanagan (Haunting of Hill House, Midnight Mass) natočil pre Netflix ďalší hororový seriál, tentoraz podľa knihy spisovateľa Edgara Allana Poea. Krutí súrodenci Roderick a Madeline Usherovci v ňom vládnu farmaceutickej spoločnosti Fortunato. Sú však skorumpovaní a spravia z toho impérium bohatstva, privilegovaných a moci.

Všetko sa zmení, keď ich deti začne vraždiť žena z ich minulosti, ktorá zároveň odkrýva ich temné tajomstvá. Seriál už videli viacerí kritici, ktorí mu udelili vysoké hodnotenia, takže je možné, že Netflix vydá ďalší skvelý horor.



Bodies – 19. október

Čo sa stane, keď štyria rôzni detektívi nájdu rovnakú mŕtvolu? Zaváňa to mysterióznou zápletkou. Nie je to však jediná zaujímavá vec. Každý jeden z detektívov totiž žije v inom čase (1890, 1941, 2023 a 2053). Mŕtvola je však rovnaká a vždy na rovnakom mieste. Miniséria Bodies odhalí záhadný kriminálny prípad. Jednu z hlavných rol si zahral Stephen Graham (Boilint Point, Podfuck, Peaky Blinders).

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix – 19. október

Dej animovaného seriálu sa odohráva v alternatívnej minulosti roku 1992 na území niekdajších USA, ktoré sa nazývajú Eden. Hlavnou postavou je napol človek a napol kyborg Captain Laserhawk. Toho spoločne s ďalšími super ľuďmi uväznia.

Vláda ich následne vysiela do prísne tajnej misie. Ak ich nesplnia, detonujú výbušniny v ich hlavách (na štýl komiksového tímu Suicide Squad). Anime vytvoril Adi Shankar (Castlevania) podľa videohry Far Cry 3: Blood Dragon. V anime sa objavia viaceré ďalšie postavy z hier od Ubisoftu, ako napríklad Rayman.

Big Mouth – 20. október

Predposledná séria animovaného hitu Big Mouth zobrazí detské postavy pri vstupe na strednú školu. Síce budú starší, ale stále poriadne nadržaní. Spoznajú nových kamarátov, nové lásky a prežijú nové sexuálne zážitky. Bláznivý trailer ukazuje viacero divných scén, vtipných momentov aj poriadne nadržaných detí, ktoré objavujú svoju sexualitu.

Seriál je nielen zábavný a plný humoru, ale aj originálnych a sympatických postáv. Big Mouth využíva humor, aby robil osvetu o sexuálnych témach. Pre tvorcov nie je nič tabu a tínedžeri by si zo seriálu mohli zobrať viaceré rady do života.



Elite – 20. október

Španielska tínedžerská dráma zarezonovala po celom svete. Je v nej všetko, čo mládež vyhľadáva v seriáloch – humor, sex, krásni mladí ľudia, intrigy, vzťahové drámy, ale aj štipka thrilleru a krimi. V októbri vyjde už siedma séria a fanúšikovia seriálu sa môžu tešiť na nové zvraty a postavy.





Old Dads – 20. október

Stand-up komiks a príležitostný herec Bill Burr (Mandalorian) si zahral vo svojom režijnom debute o troch chlapoch, ktorým sa okolo päťdesiatky narodia prvé deti a nevedia si s tým poradiť, keďže sú vo svete mileniálov stratení. Film má šancu upútať najmä stredne starších mužov, ktorým je súčasné spoločenské nastavenie cudzie, alebo mu úplne nerozumejú, no automaticky ho nezatracujú.

Pluto – 26. október

Prichádza najlepšie anime roka? Pluto je samostatným príbehom zo sveta slávneho anime/mangy Astro Boy. Osem hodinových epizód na Netflixe bude o vyšetrovaní brutálnych úmrtí ľudí a robotov. Hrozí, že spoločnosť skolabuje po tom, čo sa odhalí, že za vraždami môže stáť robot. Anime zapôsobí najmä perfektnou animáciou a vyspelým, mysterióznym príbehom.



Pain Hustlers – 28. október

Liza Drake (Emily Blunt) je matka samoživiteľka z pracujúcej triedy, ktorá práve stratila prácu a je na konci svojich síl. Náhodné stretnutie s farmaceutickým zástupcom Petom Brennerom (Chris Evans) jej prinesie bohatstvo, ale postaví ju na eticky pochybnú cestu. Zapletie sa totiž do organizovaného zločinu.