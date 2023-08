Videli sme prvé dve časti Star Wars: Ahsoka. Je to zbytočný seriál od Disney, alebo nový hit ako Mandalorian?

Lucasfilm a Disney robia Star Wars seriály len pre najväčších fanúšikov. My ostatní nemáme príliš veľký dôvod strácať nimi čas. Zmenilo sa to konečne s Ahsokou?

Star Wars: Ahsoka je ďalší z rady Star Wars seriálov odohrávajúcich sa po udalostiach Epizódy VI. Impérium padlo a inkvizítori so Sithmi a vojakmi vernými Impériu sú roztrúsení po galaxii. Lucasfilm a Disney používajú toto obdobie vo filmoch a seriáloch často.

Ahsoka sa dokonca odohráva v úplne rovnakom čase ako tretia séria The Mandalorian. Seriál bude mať celkovo osem epizód, z ktorých sme videli prvé dve.

Ahsoka je ďalší SW seriál pre nadšencov

Po dvoch častiach to vyzerá tak, že odpoveď bude záležať na tom, kto je aký veľký fanúšik Star Wars. Dave Filon dookola rozoberá tie isté udalosti na tých istých planétach so starými známymi postavami. V Ahsoke pritom primárne vystupujú postavy z podareného, detského seriálu Star Wars: Rebels.

Zdroj: Disney+

Star Wars: Ahsoka je vlastne pokračovaním animovaného seriálu Rebels, akurát so skutočnými hercami. Je tu tak samotná Ahsoka, Sabine Wren, Hera Syndulla (spoznal si, že ju hrá Mary Elizabeth Winstead z filmu 10 Cloverfield Lane?) a ukáže sa aj rytier Jedi Ezra Bridger či Grand Admiral Thrawn v podaní Larsa Mikkelsena.

Práve hľadanie admirála Thrawna je spúšťačom udalostí seriálu. Pátra po ňom ako Ahsoka, ktorá chce zamedziť ďalšej vojne a znovuzrodeniu Impéria, tak Thrawnovi prisluhovači a zdá sa, že aj bývalí Inkvizítori na čele s Baylanom (zosnulý Ray Stevenson).

Ahsoke pomáha Sabine, o ktorej sa dozvedáme, že istý čas bola jej padawankou, a teda rytierkou Jedi v zácviku. Ako sa však ukáže už v prvej epizóde, jej schopnosti zatiaľ na nepriateľov skúsenejších v bojoch so svetelnými mečmi nestačia.

Zdroj: Disney+

Seriál nás po dvoch častiach neohúril

Po dvoch pôsobí Ahsoka ako ďalší len jemne nadpriemerný seriál, ktorý rozširuje príbehy obľúbených postáv z tohto univerza. Spracovanie postáv zo seriálu Star Wars Rebels je zatiaľ sklamaním, obzvlášť v prípade postavy Sabine, ktorá sa veľmi nepodobá svojej animovanej verzii.

Už prvá časť je pripomienkou, prečo sú tieto seriály takým sklamaním. Trvá necelú hodinu, no skutočne zaujímavý dej by sa dal vtesnať do menej ako polhodiny. Všetky Star Wars seriály (zo začiatku to platilo aj pre skvelého Andora) trpia rozvláčnym tempom a príbehovou/dialógovou vatou, bez ktorých by sa divák zaobišiel.

Postavy sa zhovárajú až príliš dlho a preberajú nezaujímavé témy. Nepomáha ani fakt, že postavy ako také nie sú príliš sympatické. Paradoxne je najzaujímavejšie spracovanou postavou droid Huyang s hlasom Davida Tennanta (Doctor Who), celkom zaujímavé sú aj postavy záporákov.

Zdroj: Disney+

Herečka Rosario Dawson stvárňuje postavu Ahsoky nesmierne nudným štýlom a jej stoickosť jej nedovoľuje predviesť výraznejší herecký prejav.

Druhá epizóda je oveľa živšia a energickejšia. Jednak vďaka kratšej stopáži, jednak vďaka zmene režiséra. Dave Filoni režíroval prvú časť a ak bude takto tuctovo vyzerať aj jeho chystaný, celovečerný film, máme sa na „čo tešiť“.

Zdroj: Disney+

Ahsoka sa zatiaľ javí ako ďalší síce nadpriemerný, ale zároveň zbytočný Star Wars seriál. Svet Star Wars ponúka neobmedzený potenciál pre nové, atraktívne a vzrušujúce príbehy a postavy. Namiesto toho sa tvorcovia stále vracajú k tomu istému.

Ahsoka exceluje so skvelými akčnými scénami, no je to príliš málo a v doterajších dvoch častiach sa veľa zaujímavého neudialo. Seriálu by pomohlo, keby nebol taký predvídateľný.