Ako mal Ryan Gosling sex s nafukovacou „ančou“. Tieto netypické a originálne romantické filmy pre dospelých si asi nevidel

Toto je 10 skvelých romantických filmov, ktoré si (možno) nevidel.

Filmári po celom svete už nakrútili množstvo kvalitných a srdcervúcich romantických filmov. Väčšina z nich je však na jedno kopyto a nevyhýbajú sa klišé, pátosu a overeným, no stereotypným dejovým líniám.

Aj preto je tu článok s 10 nekonvenčnými romantickými filmami, ktoré nepozná až tak veľa ľudí. Hodili by sa sem aj počiny ako 500 dní so Summer či Večný svit nepoškvrnenej mysle, no pozná ich každý.

1. Past Lives (réžia: Celine Song, 2023)

V tejto romantickej dráme divák poriadne nevie, ktorému páru má fandiť. Je to sčasti milostný trojuholník a sčasti príbeh o dvoch detských láskach, ktoré sa po 24 rokoch stretnú a nevedia, čo majú robiť so svojimi citmi. Problémom je, že jedna z postáv, Nora, už je vydatá. Snímka obsahuje aj imigrantské témy a venuje sa aj problematike vzťahu na diaľku.

Režisérka a scenáristka Celine Song vytvorila medzi hercami perfektnú chémiu. V istých momentoch filmu sa jej podarilo povedať viac tichom než slovami. Z mlčiacich postáv sršala túžba či ťažoba nevypovedaného.

2. Lars and the Real Girl (réžia: Craig Gillespie, 2007)

Lars (Ryan Gosling) je mladý introvert, ktorý nedokáže nikam zapadnúť. Odcudzil sa rodine, kolegom aj priateľom a jeho správanie je excentrické. Vyvrcholí to v momente, keď si domov prináša životne veľkú a realistickú plastovú bábiku, ktorú predstavuje všetkým ako svoju priateľku.

Po konzultácii so psychológom sa ľudia z jeho okolia tvária, že je to skutočné, aby odhalili príčinu jeho správania. Tvorcovia sa nesnažia vyobraziť Larsa ako emocionálne postihnutého muža, ktorého všetci okolo neho ľutujú. Namiesto toho sa ním zaobchádzajú úctivo a starostlivo.

3. Laurence Anyways (réžia: Xavier Dolan, 2012)

Pravdepodobne ide o najdojemnejší film režiséra Dolana. Sleduje dlhodobý vzťah Laurencea a Fred. Na narodeniny jej povie, že celý svoj život skrýval tajomstvo. Cíti sa ako žena v mužskom tele. Laurence začína prijímať ženský životný štýl a Fred sa rozhodne zostať po jeho tranzícii po jeho boku, hoci ju prvotný šok zmeny milovaného človeka zasiahne.

Romantika Laurencea a Fred nie je nekonvenčná len pre ich nekompromisné osobnosti. Režisér ju zároveň podáva lyrickým spôsobom, ktorý dokáže vyjadriť rôzne emócie a pocity hlavných postáv, a to bez príliš zbytočných melodramatických konverzácií. Často vyjadruje ich vnútorné rozpoloženie abstraktnou formou.

4. Castaway on the Moon (réžia: Hae-jun Lee, 2009)

Seung-geun je mladý muž, ktorý sa rozhodne spáchať samovraždu skokom z mosta do rieky Han. Jeho pokus zlyhá a prúd ho unesie na malý ostrov, kde sa rozhodne začať svoj život odznova.