Nostalgické rozprávky z VHS 90. rokov a nášho detstva, na ktoré už všetci zabudli

Nostalgické rozprávky z 90. rokov a nášho detstva VHS-iek, na ktoré už mnohí ľudia zabudli.

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov pracovali hollywoodske štúdiá na množstve skvelých animovaných filmov a rozprávok. Bohužiaľ, až príliš mnoho z nich kasovo prepadlo a upadli do zabudnutia, hoci ich ospevovali kritici aj diváci. Niektoré však v každom vzbudia poriadnu dávku nostalgie, a tak sme sa rozhodli vrátiť sa v čase, keď bol život (pre nás deti) jednoduchší a rodičia nám z VHS kaziet púšťali čarovné príbehy z iných svetov.

1. The Road to El Dorado (2000, dá sa pozrieť na Netflixe)

Hernán Cortés sa v roku 1519 chystá na výpravu do nového sveta – Ameriky. Na jeho palubu sa dostanú aj dvaja podvodníci a najlepší kamaráti Miguel a Tulio. Tí v Amerike spoznajú domorodých obyvateľov a ostanú pred dôležitým rozhodnutím. Je pre nich dôležitejšia vidina bohatstva alebo kamarátstvo?

Zdroj: DreamWorks

Animovaný film z čias minulých má skvelý humor, krásnu 2D animáciu, no mnohých nepoteší prehnane sexualizovaná postava miestnej ženy, s ktorou má jedna z hlavných postáv dokonca sex (samozrejme, mimo kameru).

Zdroj: DreamWorks

2. Princ egyptský/Prince of Egypt (1998, dá sa pozrieť na Youtube za 3 eurá)

Disney malo v 90. rokoch monopol na veľké, krásne a úspešné animované filmy. Zmeniť sa to rozhodol aj bývalý vysoko postavený zamestnanec Disney menom Jeffrey Katzenberg. V roku 1994 založil s ďalšími dvomi velikánmi amerického showbiznisu nezávislé štúdio, ktoré malo konkurovať najväčším hráčom na trhu.

Zdroj: DreamWorks SKG

Volalo sa Dreamworks SKG a skratka na konci symbolizovala mená jej zakladateľov. Steven Spielberg mal na starosti divíziu hraných filmov, Jeffery Katzenberg animovanú tvorbu a David Geffen hudobný priemysel. Ich druhým animovaným výtvorom (postarali sa až o tri počiny z toho článku a desiatky milovaných animákov celkovo) bol prekvapivo dospelo pôsobiaci, vizuálne podmanivý príbeh inšpirovaný biblickým Exodom s (v tej dobe postupne zanikajúcou) 2D animáciou.

Príbeh je o egyptskom princovi Mojžišovi, ktorý je zároveň nevlastným bratom budúceho faraóna Ramzesa. Keď sa dozvie o svojom židovskom pôvode, vypočuje hlas boží a rozhodne vyviesť svoj ľud z otroctva a dať im slobodu. Diváci tak videli zobrazenie legiend, ako desať egyptských rán, rozostúpenie Červeného mora alebo rozhovor s horiacim krom. Potešili aj úžasné muzikálové scény a skvelo nahovorené, charizmatické postavy.

3. Sindibád: Legenda siedmich morí/Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003, dá sa pozrieť na Youtube za 3 eurá)

Slávny morský tulák a dobrodruh Sindibád sa chystá so svojou posádkou získať najväčší poklad, aký počas svojich plavieb objavili. Situácia sa však skomplikuje a on čelí rozsudku smrti, pred ktorým ho zachráni len veľká dávka šťastia, verných priateľov a cesta za najväčším dobrodružstvom jeho života. Animák je plný zábavných a pekných scén.

4. Planéta pokladov/Treasure Planet (2002, dá sa pozrieť na Disney+)

Hlavnou postavou tohto zabudnutého klenotu je Jim Hawkins, dospievajúci a rebelujúci chlapec, ktorému chýba otec a nevie sa v živote nikam zaradiť. Jedného dňa zachráni vesmírneho piráta a na základe prísľubu veľkého bohatstva sa vyberie na veľkolepé dobrodružstvo.

Zdroj: Disney

Počas neho v niekom objaví otcovský vzor, no skomplikuje to životy ich oboch a vyústi v rozhodnutia, ktoré navždy zmenia ich životy. Treasure Planet je originálny animovaný film, ktorý zložili až z troch animátorských techník, a to ručného kreslenia, 3D počítačovej technológie Deep Canvas a plne digitálnej animácie.

Oplýva originálnym prostredním, keďže sa film zameriava na vesmírnych pirátov, takže poteší aj fanúšikov sci-fi. Najväčšou devízou snímky sú sympatické postavy, ktoré si zamiluješ, a to aj napriek ich chybám a nedokonalým charakterom. Film v kinách, bohužiaľ, prepadol a plánované pokračovanie s Willemom Dafoem v role záporáka v štúdiu Disney teda zrušili.

5. Charlie: Všetky psíčky idú do neba (1989)

Charlie je neobyčajný pes. Zvádza suky, žije životom frajera a vládne ulici. Teda až do momentu, keď zomrie. Do nudného neba sa mu ale nechce, a tak zapredá svoju dušu diablovi, za čo na Zemi dostane druhý život. Vďaka tomu ale postupne prichádza na to, čo vo svojom prvom živote zle pochopil. Plynú z toho ponaučenia nielen pre neho, ale aj pre diváka.

6. Princezná Anastázia (1997, dá sa pozrieť na Youtube za 4 eurá)

Tvorcovia sa pri tvorbe príbehu inšpirovali legendou o stratenej ruskej princeznej. Práve ona mala ako jediná prežiť zmasakrovanie cárskej rodiny Romanovcov pomstychtivým čarodejníkom Rasputinom. Anastázia síce vychádza zo skutočných udalostí, no s reáliami pracuje vo svojom rozprávkovom svete. Animované dielo je veľmi vydareným filmom, plným chytľavých pesničiek, milého humoru, sladkej romantiky aj nadčasového príbehu.

7. Železný obor/Iron Giant (1999, dá sa pozrieť na Youtube za 3 eurá)

9-ročný Hogarth nájde a zachráni veľkého železného robota, ktorý na Zemi pristál z vesmíru. Hneď sa s ním skamaráti a túži ho ochrániť pred vládou a agentmi. Lenže gigantického robota nedokáže nikto len tak schovať a malý chlapec musí pochopiť, že niektoré boje nemôže vyhrať. Iron Giant je emotívny, krásne animovaný film o sile priateľstva, nezmyselnosti predsudkov a obetavosti pre „ľudí“, ktorých milujeme.

8. Vladárova nová tvár/Emperor’s New Groove (2000, dá sa pozrieť na Disney+)

Diváci aj kritici film milovali, ale ako to už v tom období bývalo, šlo o kasový prepadák. Hlavnou postavou je rozmaznaný kráľ Kuzco, ktorého ego sa musí skresať tak, že bude žiť pod úrovňou obyčajných ľudí.

Premenia ho tak na lamu a neschopný kráľ musí zrazu bojovať o holý život, s čím mu pomôžu ľudia, ktorých mal len za bezcenných poddaných. Animák je plný vtipných momentov a nesie so sebou aj milé posolstvo nielen pre najmenších.

Zaujímavosťou je, že snímku vyrábali celých 6 rokov, počas ktorých sa zmenila hneď niekoľkokrát. Menili sa aj tvorcovia, dabéri, scenár a prakticky všetko, na čom animák stál.

9. Dinosaurus (2000)

Fanúšikovia dinosaurov zrejme videli podarený rodinný film o priateľstve, odvahe a súdržnosti vo svete dinosaurov. Hlavnou postavou bol Aladar, ktorého z bezpečia domova vyhnali ohnivé meteority a keď im unikol, musel zase bojovať o život medzi inými predátormi.

10. Zem dinosaurov (1988)

Ešte radšej však spomíname na animák Zem dinosaurov, ktorý je na rozdiel od CGI Dinosaura ručne animovanou, klasickou rozprávkou. Brachosaurs Nožička v ňom na ceste za územie so šťavnatou trávou spozná štyri ďalšie mláďatá rôznych dinosaurov. Spoločne čelia nebezpečným výzvam prírody a dravcom, pričom upevňujú svoje vzťahy.

Film má len hodinu a 10 minút a viac ako 10 pokračovaní. Stačí však vidieť jednotku, ktorú produkovali Spielberg a George Lucas. Režíroval pritom Don Bluth, ktorý nakrútil aj Tajomstvo N.I.M.H., Rock & Doodle, Princeznú Anastáziu, Charlie: Všetky psy idú do neba či Thumberlina.

Diváci budú s radosťou spomínať aj na ďalšie animované filmy, ako napríklad Mustang (Spirit), Malý toaster, Posledný jednorožec, Osmosis Jones či Goofy na výlete.