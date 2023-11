Netflix vydal najlepší seriál roka, no médiá ho ignorujú a málokto ho videl. Animákmi porazil Disney aj Pixar

Máš rád kvalitné animované seriály a filmy, ktoré disponujú originálnym príbehom, špičkovou animáciou a vzrušujúcimi súbojmi? Zapni si Netflix.

Nimona, Sea Beast, Pinocchio, I Lost my Body, Klaus, Little Prince, Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood. Všetky tieto animované filmy spája jedno – Netflix. Streamovací gigant sa stáva útočiskom pre kreatívnych filmárov, ktorí chcú svetu priniesť originálne animované príbehy ako pre deti, tak pre tínedžerov a dospelých.

V novembri vydali aj nezabudnuteľný animovaný seriál Blue Eye Samurai, ktorý sa zaradí k najlepším tohtoročným seriálom. Netflix sa stáva domovom pre najlepšie animované projekty a okrem už spomenutých filmov sú dôkazom aj seriály ako Big Mouth, Arcane, Hilda, Love, Death & Robots, tohtoročný magnum opus Blue Eye Samurai či legenda BoJack Horseman.

Animovaný formát umožňuje tvorcom rozpovedať ambiciózne príbehy, ktorých nakrútenie na skutočné kamery by mohlo stáť štúdiá stámilióny dolárov. Radšej však časť z toho použijú na vytvorenie nádherných štýlov animácie a ohúria tak divákov.

Silu animovaných projektov od Netflixu cítiť každým rokom výraznejšie. Po Arcane z roku 2021 už asi nikto nedúfal, že niekto príde s niečím podobne úžasným. Prišiel však rok 2023 a Netflix svojich fanúšikov obdaril takými skvelými počinmi.

Streamovacej platforme idú akčné seriály (Onimusha), seriály s lahodným vizuálom (Blue Eye Samurai), vtipné a originálne príbehy (Scott Pilgrim Takes Off), dramatické, premyslené a depresívne thrillery (Pluto), cyberpunkové sci-fi (Captain LaserHawk: Blood Dragon Remix), upírske akčné drámy (Castlevania: Nocturne) a množstvo, množstvo ďalších.

Na Netflixe vychádza zaujímavý animovaný projekt v podstate každý mesiac, no väčšinou sú to práve tie menej známe a populárne seriály a filmy, ktoré kvalitou prekonávajú aj hollywoodske počiny.

Faktom je aj to, že majú viac úžasných animovaných seriálov ako filmov. Každý fanúšik kvalitnej produkcie by mal dať šancu všetkým seriálom z tohto článku a je isté, že medzi nimi nájde niekoľko klenotov, do ktorých sa zamiluje.

Netflix je už niekoľko rokov domovom najkvalitnejšej animovanej produkcie na svete. Hollywoodske štúdiá, ktoré kedysi produkovali bezkonkurenčné animáky, ako Pixar či Disney, tak potrebujú poriadnu dávku sebareflexie, keď Netflix ponúka presne to, o čom sníva každý fanúšik.