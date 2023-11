Netflix takú pecku nevydal od čias Arcane. Blue Eye Samurai je chladnokrvný samurajský seriál, ktorý ťa zdvihne zo stoličky

Blue Eye Samurai je historický animovaný seriál z prostredia feudálneho Japonska, keď boli samurajovia vážení občania. Naopak deti, ktorých rodičia nie sú čistokrvní Japonci, označovali v spoločnosti za monštrá, ohavy a nečisté bytosti hodné hanby. Takýmto dieťaťom je aj hlavná postava Mizu.

Je to komplikovaná doba, ktorej vládne násilie a vláda rozdelila spoločnosť do viacerých tried. Predstaviteľov tej najnižšej môže hocikedy postihnúť smrť či znásilnenie a vinníkov nemusia nakoniec ani potrestať.

V takomto svete sa Mizu rozhodne vykonať svoju pomstu. Nájsť a zabiť všetkých štyroch belochov – priekupníkov so zbraňami a bielym mäsom, z ktorých jeden znásilnil jej matko. Mizu sa tak učí byť najlepším šermiarom na svete a už po dvoch epizódach je jasné, že k tomu má blízko.

Blue Eye Samurai od samého začiatku ukazuje brutálne súboje, odsekávanie končatín a nemilosrdné zaobchádzanie s ľuďmi v Japonsku. Seriál autenticky zobrazuje krutosť bohatých a mocných, no občas diváka poteší tým, keď Mizu v týchto kruhoch šíri strach a spravodlivosť hrotom svojej čepele.

Príbeh je od začiatku osobný, emotívny a zaujímavý. Môže za to jednak scenár od Michaela Greena, scenáristu Logana či Blade Runner 2049, ale aj skvelé herecké výkony hercov.

Najsilnejšou stránkou seriálu je však nepochybne jeho animácia. Je to jeden z najkrajších, ak nie úplne najkrajšie animovaný seriál na Netflixe. Seriál Arcane mal výrazne štylizovanú animáciu, ktorá tvorcom dovoľovala viac sa vyhrať s vizuálnou podobou súbojov, ale aj urobiť zaujímavé veci v štýle rozprávania príbehu.

Blue Eye Samurai má animáciu konvenčnejsiu, ale robí ju tak dokonalo. V každej epizóde je niekoľko scén, pri ktorých diváci budú žasnúť. Niekedy je to vďaka úžasnej kompozícii záberov, inokedy vďaka nádhernému štýlu animácie. Niekedy je to už samotnou kvalitou a detailnosťou animácie, keď sa na obrazovke deje veľké množstvo procesov a časticových efektov.

Inými slovami, animácia v tomto seriáli je nielenže kvalitná a očividne drahá, ale robili ju aj talentovaní ľudia s precíznou víziou a originálnymi nápadmi. Diváka tak nadchnú nielen súboje, ale aj obyčajné kovanie samurajského meča či zobrazenie emócií v nenápadných animáciách mimiky postáv, ktoré im dodávajú ľudskosť a hĺbku.

Seriál je bohatý aj na úžasné súboje. Blue Eye Samurai nemá nadprirodzené prvky z fantasy, ale nie je ani úplne reálny. Postavy niekedy predvádzajú akrobatické kúsky a údery a majú nadľudskú silu. Seriálu sa to však hodí a dovoľuje to animátorom vytvoriť krásne zábery.

Blue Eye Samurai je vizuálne nápaditým, originálnym a veľmi kvalitným animovaným seriálom, aký tu nebol od premiéry Arcane. Má zaujímavý príbeh, skvelé postavy a vysokú produkčnú hodnotu. Nepochybne sa zaradí medzi najlepšie seriály tohto roku.

It is unreal how good BLUE EYE SAMURAI is.



MULAN + KILL BILL with a powerful voice of its own.



Some of the most stunning animation I’ve ever seen, with a stellar cast, kinetic action choreography that surpasses many live-action fights, & a layered, funny, poignant, fiery soul. pic.twitter.com/8haGxWIHR2