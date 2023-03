Najromantickejšie vyznania lásky z filmového plátna. Tieto slová ťa chytia za srdce

Ak patríš medzi romantické duše, tieto filmy by si mal určite vidieť.

Láska je komplikovaná a vyjadriť slovami všetko, čo cítiš, môže byť celkom problém. Scenáristi z Hollywoodu to však majú v malíčku. Presvedčili nás, že spriaznené duše dokážu prekonať všetky nezhody, čo potvrdzujú aj nasledujúce najromantickejšie vyznania lásky. Či je to tak aj v skutočnosti, musíš už posúdiť sám.

„Láska musí byť vášeň, posadnutosť, niečo, bez čoho sa nedá žiť. Stratiť hlavu, zamilovať sa do niekoho, zošalieť a to isté spraviť jemu. A ako ho nájsť? Len počúvni, čo ti hovorí srdce. Pretože pravda je, že nemá zmysel žiť a toto nespoznať. Prejsť tú cestu a nepoznať lásku, to je ako neprežiť vôbec nič.“

– Zoznámte sa, Joe Black

„Keď si uvedomíš, že chceš s niekým stráviť zvyšok svojho života, zrazu budeš chcieť, aby sa zvyšok tvojho života začal čo najskôr.“

– Keď Harry stretol Sally

„Možno nie som chytrý ako ostatní, ale viem, čo je láska.“

– Forrest Gump

„Počkaj, už to mám, už viem, čo ti môžem dať ja a nikto iný. Absolútnu závislosť od teba. Marge, potrebujem ťa viac, než by ťa mohol potrebovať ktokoľvek na celej tejto planéte. Potrebujem tvoju starostlivosť a zo všetkého najviac potrebujem, aby si ma milovala ako ja teba.“

– Simpsonovci

„Poznáš to miesto medzi spánkom a bdením? To, kde žijú sny? Tak pamätaj, že tam ťa budem navždy milovať.“

– Peter Pan

„Takže to nebude ľahké. Bude to naozaj ťažké. Budeme na tom musieť pracovať každý deň, ale chcem to urobiť, pretože ťa chcem. Chcem ťa celú, navždy, teba a mňa, každý deň.“

– Zápisník jednej lásky

„Chceš mesiac? Len povedz slovo, hodím okolo neho laso a stiahnem ho.“

– Život je krásny

„Očarila si ma telom aj dušou a ja milujem... milujem... milujem ťa.“

– Pýcha a predsudok

„Bol to milión malých drobností, ktoré, keď ich všetky spočítaš, znamenajú, že by sme mali byť spolu... a ja som to vedel. Vedel som to hneď, keď som sa jej prvýkrát dotkol. Bolo to ako prísť domov. ... len nie do domova, ktorý som kedy poznal... Len som ju chytil za ruku, aby som jej pomohol vystúpiť z auta, a vedel som to. Bolo to ako... kúzlo.“

– Bezsenné noci v Seattli

„Nezáleží na tom, či je ten chlap dokonalý alebo dievča je dokonalé, pokiaľ sú dokonalí jeden pre druhého.“

– Dobrý Will Hunting

„Vďaka tebe chcem byť lepším mužom.“

– Tak dobre, ako sa len dá

„Sľubujem, že ťa budem vrúcne milovať vo všetkých tvojich podobách, teraz a navždy. Sľubujem, že nikdy nezabudnem, že toto je láska raz za život.“

– Manželský sľub

„Nevezmeš si niekoho, s kým môžeš žiť, vezmeš si osobu, bez ktorej nemôžeš žiť.“

– P. S. Milujem ťa

„Naša láska je ako vietor. Nevidím ju, ale cítim.“

– Nezabudnuteľná cesta

„Radšej zajtra zomriem ako žiť sto rokov bez toho, aby som ťa poznal.“

– Pocahontas

„Láska moja, nedokážem ani povedať, aká som vďačná za naše malé nekonečno. Nevymenila by som ho za svet. Dal si mi večnosť v rámci spočítaných dní a som ti vďačná.“

– Na vine sú hviezdy

„Najlepšia vec, ktorú sa kedy naučíš, je len milovať a byť milovaný na odplatu.“

– Moulin Rouge

„Smrť nemôže zastaviť pravú lásku. Jediné, čo môže urobiť, je na chvíľu ju oddialiť.“

– Princezná Nevesta

„Ľudia sa zamilujú. Ľudia patria k sebe, pretože to je ich jediná šanca na skutočné šťastie.“

– Raňajky u Tiffanyho

„Život nie je množstvo nádychov a výdychov, je o chvíľach, ktoré ti vyrazia dych.“

– Hitch