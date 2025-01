Nový výskum odhalil naše vekové preferencie u partnerov. Muži aj ženy si skôr vyberajú mladšiu polovičku

Mnohých prekvapil výsledok, najmä u žien.

Pri výbere partnera má každý rôzne kritériá. Jedným z hlavných je vek. Sú ľudia, ktorí si po svojom boku predstavujú rovnako starého partnera, iní zase vyhľadávajú starších či mladších ľudí. Nový výskum, ktorý realizovali na Kalifornskej univerzite, odhalil, že muži aj ženy si všeobecne vyberajú mladších partnerov.

Na to, aby uskutočnili štúdiu, zorganizovali až 4 500 rande. Zapojili doň heterosexuálne orientovaných mužov a ženy. Išlo výhradne o prvé stretnutia daných osôb, pričom podmienkou bolo, že je rande naslepo.

„Po rande naslepo sa zúčastneným viac páčili mladší partneri. Tento trend sme pozorovali rovnako u mužov aj žien,“ vyjadril sa profesor psychológie Paul Eastwick.

Vo vzťahoch sme väčšinou svedkami toho, že si ženy vyberajú starších partnerov. Vyzerá to tak, že ak by si vždy vyberali naslepo, volili by si radšej mladších mužov. „To, že ženy preferovali mladších mužov, asi mnohých šokuje. V pároch zmiešaného pohlavia je totiž zväčša muž starší. Navyše, samé ženy hovoria, že preferujú starších partnerov,“ uzavrel psychológ.