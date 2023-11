Je správne ho ghostnúť alebo sa rozísť cez chat? Odborníčka radí, ako sa čo najjednoduchšie rozísť

Refresher zisťoval, ako sa rozísť bez toho, aby bol človek za úplného hulváta. Prinášame rady expertky na najhladší možný spôsob ukončenia vzťahu.

Matchli ste sa, zišli ste sa a chvíľu to bolo fajn. Alebo ste sa zoznámili cez kamošov a spočiatku vám to naozaj klapalo. No teraz to už „nefeeluješ“, máš pocit, že sa chceš posunúť ďalej, alebo jednoducho už s danou osobou randiť nechceš. Ako to urobíš bez toho, aby si druhá strana neodniesla balíček traumy na cestu?

Randenie v digitálnej dobe nám umožňuje byť s človekom v kontakte hoci aj 24/7. Jedným kliknutím si ho však vieme zo života kompletne odstrániť, neostane po nich ani stopy (až na tie na srdci). Možnosť vyhnúť sa konfrontácii, ghostnúť, zablokovať, prípadne totálne ochladnúť a počkať si, kým to druhá strana pochopí a rozíde sa za nás, znie lákavo. Ale zadarmo to nebude. Ak si už zrelý človek, po týchto skratkách nesiahneš.

Rozchádzať by sme sa totiž mali stručne, výstižne a s citom, hovorí psychologička Ema Sikora z inštitútu Moderní láska. Určite sa to ľahšie hovorí, než robí. Preto sme sa expertky na vzťahy a na ich ukončovanie opýtali, ako to urobiť tak, aby sme za sebou zanechali čo najmenšiu škodu.

Píšeme o zaľúbení, rozchodoch a ťažkých rozhodnutiach, o vzťahoch a láske spolu s odborníkmi a odborníčkami, ktorí nám pomáhajú porozumieť tomu, ako ľudia vzťahy prežívajú. Viac podobných článkov môžeme robiť len s tvojou podporou, pridaj sa do klubu Refresher+ a podpor našu prácu.

Najhorší spôsob rozchodu? Ghosting

Ak náhodou nevieš, ghosting znamená totálne odrezanie sa od druhej osoby. Nedvihneš telefón, neodpíšeš, v ideálnom ghostingu rovno zablokuješ. Podľa psychologičky Emy Sikora je táto stratégia efektívna v tom, že rozchod ňou dosiahneš. Otázka však znie, za akú cenu.

„Človeku, ktorý ghostuje, zostáva v živote niečo nedokončené, čo ho môže ešte v budúcnosti dohnať. Nehovoriac o tom, čo ghosting spôsobí druhej strane. Namiesto rozchodu, ktorý bude ako čistá rezná rana, vám po ghostingu zostane niečo ako mokvajúca rana, ktorá sa veľmi ťažko zahojí.“ Ghosting ti možno pripadá ako skratka, ale druhej strane spôsobíš veľkú bolesť. Nielenže nevie, že došlo k rozchodu, ale nepozná ani dôvod.