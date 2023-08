Po 3. časti Star Wars: Ahsoka je to jasné: Je to strata času, alebo sa oplatí pozerať?

Dokázala sa Ahsoka odlepiť od dna v tretej časti?

Star Wars: Ahsoka má za sebou aj tretiu časť a stále to nebolo ono. Anakinova padawanka je síce v názve seriálu, ale hlavnou postavou je z hľadiska príbehu Sabine Wren, jedna z hlavných postáv animovaného seriálu Rebels. Samotný seriál Ahsoka sa viac venuje udalostiam a príbehu Rebels než Ahsoke ako takej.

Tá už tri epizódy stoicky pozerá do prázdna, reční bez prejavu akýchkoľvek emócií so založenými rukami a neprejavuje žiadnu motiváciu či osobnosť, ktorá by diváka zaujala. Je nesmierne nudnou postavou, pretože je navonok úžasná a vyrovnaná.

Jej osobnosť, charakter a psychické problémy spôsobené nielen Anakinom z nej v minulých seriáloch robili oveľa komplexnejšiu a zaujímavejšiu postavu. V tomto seriáli by však vôbec nemusela byť a nikomu by zrejme nechýbala. Herečka Rosario Dawson síce nemá veľmi s čím pracovať, za čo sa môže poďakovať scenáristom a režisérom, ale mohla by sa viac snažiť, aby nevyzerala až tak znudene.

My main takeaway from the first two episodes of Ahsoka is that Rosario Dawson spends almost every shot standing around with her arms folded. She looks kinda bored? But apparently it’s a thing the character did in animation? pic.twitter.com/pwrgqKoKu9 — Matt Singer (@mattsinger) August 23, 2023

Ahsoka je v tomto seriáli zatiaľ len nástrojom scenáristov na to, ako pohnúť dej smerom dopredu. V podstate dáva priestor Sabine na jej charakterový vývoj.

Ani Sabine však nie je veľmi zaujímavá, no aspoň prejavuje nejaké emócie a motivácie pre svoje činy. Ahsoka na druhej strane žije asi len pre to, aby robila na svete dobre, lebo to rytieri Jedi kedysi mali za úlohu.

Zdroj: Disney

Seriál mal potenciál zo začiatku najmä z hľadiska záporákov. Bohužiaľ, ani po troch častiach o nich nevieme o nič viac, než koľko sme o nich vedeli pred premiérou seriálu. Baylan (Ray Stevenson) sa ukázal na niekoľko sekúnd, počas ktorých zízal do prázdna a epizóda sa následne skončila.

Každá časť by mohla mať o polovicu menej a veľmi by to prospelo celkovému tempu. V tretej časti sme napríklad nemuseli niekoľko minúť sledovať tréning Sabine na rytierku Jedi. Ahsoka sa v nej snažila prebudiť splynutie so Silou (The Force) tak, že jej nasadila helmu, cez ktorú nič nevidela a následne mala odrážať útoky. To isté sme však už videli vo filme Star Wars: A New Hope, keď sa presne tak učil aj Luke.

Zdroj: Disney

Keď na to už tvorcovia odkazujú, mohli s danou scénou urobiť aspoň niečo originálne či svieže. Nepôsobilo by to tak sterilne a bez nápadu. Tvorcovia však neustále naťahujú stopáž seriálu, ktorému by sa tak veľmi hodil agresívnejší strih. Ten by sa mohol zbaviť chudobných dejových okruhov a zbytočne dlhých a nudných scén či generických dialógov.

Ahsoka je ďalší Star Wars seriál určený pre veľkých fanúšikov tohto univerza, ktorí sú zvedaví na menšie udalosti medzi filmami a radi spoznávajú vedľajšie postavy. Obyčajným divákom hľadajúcim pútavé sci-fi však neprinesie absolútne nič, čo by ich presvedčilo o tom, že sa mu oplatí venovať čas. Ahsoka mohla byť fajn, keby si tvorcovia show viac vážili čas divákov a nesnažili sa nasilu nakrútiť čo najviac epizód.