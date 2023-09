Nový Cayenne má ďalšiu plug-in hybridnú verziu. Jej šesťvalec zaručí vďaka elektromotoru rovnakú dynamiku ako osemvalec

Porsche v duchu súčasných trendov rozširuje ponuku motorických verzií pre svoje SUV už o v poradí tretí plug-in hybrid.

Porsche pred niekoľkými mesiacmi naozaj dôkladne modernizovalo svoje najväčšie SUV, ktoré prešlo decentnou zmenou exteriéru, veľkou obmenou interiéru a zásadnou úpravou palety pohonných jednotiek. Výsledkom je, že európsky zákazník je ochudobnený o silné osemvalcové verzie, pretože niekdajšie varianty Turbo a Turbo S z ponuky zmizli, zatiaľ čo najsilnejšie Turbo GT sa do Európy už nepozrie. Ako istá náhrada poslúži verzia Cayenne S, ktorá medzičasom získala motor V8 (474 koní), no a do ponuky sa začlenila úplne nová plug-in hybridná verzia Cayenne Turbo E-Hybrid, ktorá kombinuje agregát 4.0 V8 a elektromotor s celkovým výkonom 739 koní a 950 Nm.

Porsche však v duchu súčasných trendov rozširuje ponuku hybridných vyhotovení, a teda medzi najslabší plug-in hybrid Cayenne E-Hybrid (470 koní) a ten najsilnejší Cayenne Turbo E-Hybrid (739 koní) práve zaradilo ďalší variant. Nesie označenie Cayenne S E-Hybrid a kombinuje vidlicový benzínový šesťvalec s výkonom 260 kW/353 koní a elektromotor s výkonom 130 kW/176 koní. Výkon celej sústavy je tak na úrovni 383 kW/519 koní, pričom krútiaci moment dosahuje až 750 Nm. Nový Cayenne S E-Hybrid s hybridným šesťvalcom vďaka tomu dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy, čo je identický čas ako v prípade osemvalcového Cayenne S.

Práve veľmi slušný údaj o akcelerácii potvrdzuje slová značky, ktorá tvrdí, že stred v ponuke plug-in hybridných pohonov má zastúpiť ideálny kompromis medzi športovými atribútmi a každodennou využiteľnosťou. Ostatne na čisto elektrický pohon zvládne novinka absolvovať približne 90 kilometrov, čo má na svedomí akumulátor s kapacitou 25,9 kWh. Palubný systém síce nepodporuje rýchle DC nabíjanie, avšak AC nabíjanie zvládne až pri výkone 11 kW, takže batériu je možné dobiť za menej ako dve a pol hodiny.

Cayenne S E-Hybrid sa navyše už v základe hrdí slušnou výbavou. Štandardom je totiž Matrix-LED technológia, 20" disky kolies, v 8 smeroch elektronicky nastaviteľné sedadlá či vzduchový podvozok. Nový plug-in hybridný Cayenne už je dokonca možné aj objednať, jeho cena sa začína na nemeckom trhu na sume od 117-tisíc €.