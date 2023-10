Obľúbené instagramové trendy sú podľa odborníčky katastrofa pre zdravie. Toto radšej neskúšaj

Ruku na srdce, ktoré z nich praktizuješ aj ty?

Aj ty často hľadáš gastronomickú inšpiráciu na Instagrame či TikToku? Zo sociálnych sietí na nás neustále vyskakujú nové virálne trendy, ktoré sú príliš lákavé na to, aby sme ich nevyskúšali aj v našej kuchyni. Domáca zmrzlina, overnight oats či cestoviny s pečenou fetou a paradajkami – to všetko vyzerá nevinne, však? Odborníčka na bezpečnosť potravín Katarína Fašiangová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka však pred niektorými z nich varuje.

Na riziká spojené s nesprávnym výberom, skladovaním a spracovaním potravín upozorňuje práve prebiehajúca kampaň EÚ si vyberá bezpečné potraviny, ktorú predstavil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom kampane je pomôcť ľuďom uvažovať kriticky pri každodennom výbere a spracovaní potravín.

Sociálnymi sieťami sa šíria videá ľudí, ktorí na umývanie ovocia a zeleniny používajú sódu bikarbónu. Cieľom je zbaviť tieto potraviny škodlivých pesticídov. Katarína Fašiangová ale vysvetľuje, že aj sóda bikarbóna je v konečnom dôsledku chemická látka a na čistenie ovocia a zeleniny by sme ju používať nemali. „Potraviny majú póry. Keď ich ponoríme do takéhoto roztoku, rozpustíme ich prirodzenú ochrannú vrstvu a čím dlhšie ich vo vode necháme, tým viac tekutiny so všetkým, čo sa v nej rozpustilo, absorbujú,“ objasňuje.

Podľa Kataríny Fašiangovej sa mnoho ľudí zbytočne obáva pesticídov v potravinách. Je však dôležité uvedomiť si, že v rámci Európskej únie sa pesticídy starostlivo sledujú a ich ochranné limity sú stanovené veľmi prísne. „Na pesticídy sme zatiaľ odkázaní. Bez nich by sme v našich zemepisných šírkach mnohé potraviny ani nedopestovali. Sú vymyslené tak, aby boli čo najmenej škodlivé a neustále vznikajú nové, ktoré majú čoraz menší vplyv na životné prostredie,“ vysvetľuje.

Negatívne hodnotí odborníčka aj ďalší obľúbený trend tzv. Meal Prep. Na základe neho si ľudia pripravujú v nedeľu jedlo na nadchádzajúci týždeň. Do obedovej misky si pripravia šalát napríklad z cíceru, nakrájanej paradajky, uhorky, syru feta či uvarenej quinoy.

„Toto je absolútne nevhodné. Všetko sú to vyslovene rizikové potraviny. Zrelá paradajka podlieha zmenám v kvalite niekedy už na druhý deň a to ešte nie je pokrájaná a nieto ešte s nejakým dresingom. Nielen, že sa tam takmer určite spustí kvasenie, ale možno vzniknú aj plesne,“ varuje a dodáva, že pri príprave jedla by sme sa mali riadiť viac rozumom a menej Instagramom. „Treba použiť sedliacky rozum. Veď šalát je vyslovene niekoľkohodinová záležitosť.“

Skladuješ jedlo správne?

Sociálnymi sieťami sa už dlhší čas šíri ďalší lákavý trend. Rýchly a jednoduchý návod, ako mať vždy dokonalo zorganizovanú chladničku. Autori videí si domov prinesú ovocie a zeleninu, ktoré hneď umyjú a porozdeľujú do samostatných uzatvárateľných nádobiek. Rovnako ako umývanie v jedlej sóde, aj nesprávne skladovanie potravín môže byť podľa odborníčky škodlivé.

Takýmto zaobchádzaním podľa nej iba skracujeme trvanlivosť potravín. „Je určite nesprávne hneď všetko ovocie a zeleninu umývať, akoby sme ich už pripravovali na priamy konzum. Odstraňujeme tým ich prirodzenú mikroflóru a urýchľujeme proces kazenia. Často to ešte nevidíme voľným okom, ale zmeny tam už prebiehajú. Dobrým príkladom sú jahody alebo maliny, ktoré sú mimoriadne citlivé,“ objasňuje.

Katarína Fašiangová tvrdí, že ak sa nechystáme zeleninu či ovocie ihneď použiť, nemali by sme ich umývať. Ideálne je ich separátne vo vreckách uložiť priamo do chladničky. „Neukladám ich tam voľne. Zelenina so sebou nesie prach a stopy zeminy, ktoré by mohli kontaminovať ďalšie potraviny.“

Odborníčka odporúča inšpirovať sa princípom nezlučiteľnosti potravín, ktorý musia dodržiavať napríklad obchodné reťazce. V jednom regáli nesmú mať uložené syry a hneď vedľa napríklad rybacie výrobky.

Na horné poličky patria potraviny, ktoré sa najrýchlejšie kazia. Sú to čerstvé potraviny ako napríklad maslo, mliečne výrobky, mäsové výrobky a vajcia. Do prostriedku potom poukladaj zabalené mäso, ktoré sa rozmrazuje alebo uvarené jedlo v zakrytých hrncoch. Zeleninu a ovocie ulož na spodné poličky. Ak veci ukladáš do mrazničky, nezabúdaj, že:

Ryby treba spotrebovať do jedného, maximálne troch mesiacov

Hydina vydrží v mrazničke bez zmeny kvality (napr. vysušenia) tri mesiace

Bravčové mäso sa odporúča spotrebovať do pol roka

Hovädzie mäso treba spotrebovať za najviac 7 mesiacov

Divina vydrží zamrazená bez zmeny kvality aj rok

„Dobré je ešte myslieť na pravidlo FIFO. V angličtine to znamená first in, first out, teda že ak máme v chladničke tri maslá, prvé treba načať to, ktoré sme kúpili najskôr, respektíve ktorému sa najskôr končí spotreba,“ dodáva Katarína Fašiangová.