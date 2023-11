FOTO: Pozri si premenu bytu v historickom centre Košíc. Výsledkom je hravý a minimalistický interiér so zelenou kúpeľňou

„Išlo nám o to, aby vznikol byt, ktorý má architektonické kvality a môže byť využitý veľmi rôznorodo. Zároveň však cenovo dostupný na prenájom,“ hovoria architekti Dvorák a Zankel.

Byt v historickom centre Košíc má rozlohu 80 metrov štvorcových. V pôvodnom stave ho tvorila jedna vydlaždená kuchyňa, ktorá bola otočená smerom do tichého dvora. Súčasťou priestoru bola aj veľká prechodná obývacia miestnosť a jedna spálňa. O premenu sa postaralo rakúske štúdio JOY JOY. Výsledkom je byt so staromestskou atmosférou, ktorý sa pýši minimalistickým a hravým interiérom, ktorý je prispôsobený modernému životu v centre mesta. Osloví ťa kúpeľňa v nezvyčajnej farbe, vysoké stropy aj drevená podlaha.

Byt je na prenájom. Aj preto chceli architekti prísť so šikovným dispozičným riešením, ktorý by majiteľom umožnil viac spôsobov užívania. „Dlhý čas fungoval na prenájom a táto funkcia mala byť zachovaná aj do budúcna. Byt teda nebol v prvej línii koncipovaný ako domov pre jedného majiteľa s jedným riešením na mieru, ale ako byt, ktorý môže pokryť potreby väčšej skupiny rôznorodých ľudí. Preto bolo dôležité, aby sme upravili dispozíciu a spravili z jedného veľkého bytu s jednou spáľňou niečo iné,“ informujú architekti Dvorák a Zankel.

Byt má staromestskú atmosféru. Zdroj: joyjoy studio

Viac spôsobov využívania

Architekti sa zamerali, okrem iného, najmä na dispozíciu bytu. Vďaka jednej novej priečke a premiestneniu kuchyne vznikli dva samostatné priestory a jedna veľká izba. Týmto spôsobom byt môže fungovať ako ubytovanie pre študentov, kde má každý svoju miestnosť. Taktiež môže byť vhodný pre mladých single ľudí, ktorí prídu žiť na niekoľko rokov do Košíc. Vhodný je však aj pre rodinu s jedným alebo dvoma deťmi. Dispozícia budúcemu nájomníkovi umožňuje vytvoriť si v byte napríklad aj kanceláriu spojenú s bývaním.

V byte v rámci premeny zostali pôvodné materiály, ktoré štúdio mierne upravilo, a tak v ňom zostala staromestská atmosféra. „Pôvodná dlažba na chodbe, v kuchyni a kúpeľni bola na niektorých poškodených miestach obnovená a potom ošetrená novým náterom na dlažby,“ dodávajú Dvorák a Zankel.

V obytnej jednotke môžeš vidieť aj pôvodné dvere, ktoré boli taktiež opravené. Zariadenie bytu je len základné, nájomníci si tak môžu priniesť vlastné veci a udomácniť sa. Mimo bytu sa nachádza ešte jedna miestnosť, ktorá môže byť súčasťou nájmu ako samostatná kancelária.

Zdroj: joyjoy studio

Byt rozdeľujú farby

Interiér bytu je minimalistický, no hravý vďaka farebnému rozlíšeniu jednotlivých častí priestoru. Chodbu dizajnéri premenili na sivú, izbu na žltú a kúpeľňu namaľovali na zeleno. Farby majú za úlohu priestor prirodzene oddeliť.

V pôvodnej kuchyni architekti ponechali prípojku na vodu aj kachličky za kuchynskou linkou. Linku však nahradila komoda so zásuvkami a lavičkou. Je v nej zabudovaný drez, no nie je to plnohodnotná kuchyňa. „Takto si ľudia môžu ísť po vodu alebo kávu, bez toho, aby sa muselo chodiť do zvyšku bytu,“ hovoria.

V kúpeľni architekti obnovili kachličky. Týmto spôsobom sa z miestnosti stala ‚zelená oáza‘, ktorá je jednofarebná na stene aj strope. V obývacej miestnosti nerobili žiadne výrazné zmeny.

Na kuchynskú linku použili ako základ nerezové nábytky pre gastrokuchyne. Do nich stolár vložil drevené korpusy s dvierkami z orechového dreva, ktoré mal k dispozícii majiteľ.

Rozdelením pôvodnej izby vznikla kuchyňa a nová izba, ktorá má drevenú galériu. Táto miestnosť sa dá využiť na hranie, spanie či pracovanie. Na izbu nadväzuje malý šatník, ktorý môže fungovať napríklad aj ako menší home-office. „V celom prístupe nám išlo o to, aby vznikol byt, ktorý má architektonické kvality a môže byť využitý veľmi rôznorodo a zároveň cenovo dostupný na prenájom,“ tvrdia architekti Dvorák a Zankel.