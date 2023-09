VIDEO: Kanye West sa v Taliansku opäť postaral o ošiaľ. Pridal sa k paparazzom, s ktorými fotil svoju polonahú manželku

Kanye dal týmto romantickým gestom najavo, že nie on, ale jeho žena je tá hviezda, ktorej by mali ľudia vyjadriť obdiv.

Ye, kedysi známy ako Kanye West, a jeho manželka posledné týždne svojimi kontroverziami pútajú pozornosť v Taliansku. On po uliciach Ríma behá bosý, ona si zas vyjde von polonahá, zakrytá len vankúšom.

Pri poslednej návšteve Benátok si dvojica na lodi pred očami fanúšikov užívala intímne chvíle, pričom Westovi z nohavíc trčal holý zadok. Taliani zostali pobúrení až tak, že lodná spoločnosť obom doživotne „stopla“ využívanie služieb.

Po novom sa opäť postarali o ošiaľ, tentokrát na turisticky rušnej ulici Via dei Calzaiuoli v talianskej Florencii. Po tom, ako dvojica vyšla z luxusného butiku Graziella Bracciali, vyvalila sa na nich masa fanúšikov a paparazzov. Párik sa im však nesnažil ujsť, ako to hviezdy ich rangu bežne robia, ale Kanye sa, naopak, pridal medzi fotografov, urobil si v dave miesto a tiež si začal svoju polovičku fotiť na svoj iPhone.

Tá mu pózovala svojou postavu v priliehavom trikote s poriadnym výstrihom s bujným dekoltom a s lesklými pančuškami v telovej farbe. Počas toho sa raper pri svojej žene ešte zastavil a upravil ju, aby na fotografiách vyzerala čo najlepšie. Ye tak dal týmto romantickým gestom najavo, že nie on, ale ona je tá hviezda, ktorej by mali ľudia vyjadriť obdiv.

Videá a fotografie sa na sociálnych sieťach okamžite stali virálnymi. Ľudí na sociálnych sieťach zaujal okrem iného aj Biancin doplnok v podobe Braccialini kabelky v tvare slimáka pozostávajúcej z tmavozelenej kože a starožitného zlata, ktorá sa predáva za viac ako 2 000 dolárov. Kanye bol opäť celý v čiernom so zahalenou tvárou tričkom s dlhým rukávom, ktoré si zaviazal do tvaru masky, a na nohách mal svoje ponožkové tenisky Yeezy.

Kanye West a Bianca Censori tvoria pár od začiatku roka 2023. Ich vzťah sa dostal na verejnosť len dva mesiace po tom, čo sa West po šiestich rokoch rozviedol s Kim Kardashian. Bianca je od neho o 18 rokov mladšia. Viac o aktuálnej manželke Kanyeho Westa, ktorá pochádza z Austrálie a bola obľúbenou študentkou vďaka veľkým prsiam, sa dočítaš v tomto profilovom článku.

V ňom sa dozvieš napríklad to, že Biancu umenie fascinovalo už odmalička a týmto smerom ju viedla hlavne jej teta, ktorá jej predstavila svet filmu aj architektúry. Neskôr snívala o tom, že chce byť sochárkou. Jej cit pre dizajn a estetiku sa rokmi zlepšoval, a tak sa rozhodla pre štúdium architektúry na University of Melbourne, kde získala titul Master of Architecture.

Osudová šanca sa pracovitej Austrálčanke naskytla v roku 2020. Zamestnala sa práve v spoločnosti Yeezy. Na pozícii architektonickej dizajnérky pracovala dva roky. Samotný Kanye mal Biance poslať správu na Instagrame, v ktorej jej ponúkol prácu vo svojej firme Yeezy.