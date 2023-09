Táňa a Jano z Inej halušky: Už nám aj cudzinec skritizoval bryndzové halušky, že nechutili tak, ako mali

Ťažko na Slovensku nájdete dôležitejšie jedlo ako bryndzové halušky, a pritom sme doteraz nemali Podgast, v ktorom by boli hlavnou témou. To sa práve zmenilo.

V tomto podcaste sa okrem iného dozvieš: Ako vznikol nápad na haluškáreň a kedy sa k tomu pridali aj iné halušky než bryndzové.

Čím sú halušky v Inej haluške unikátne a ako vznikli všetky možné kombinácie.

Ako na halušky reagujú cudzinci aj Slováci z rôznych kútov Slovenska.

Bryndzové halušky na Slovensku sú väčšinou záležitosťou turistických kolíb alebo minimálne reštaurácií či bistier, ktoré vám ich naservírujú na stôl na tanieri. Iná haluška robí nielen bryndzové, ale všetky možné halušky nielen v kamennej prevádzke, ale aj formou streetfoodu. Čo im to napadlo a ako sa to dá, prišli do Podgastu porozprávať manželia Táňa a Jano z Inej halušky.

Podgast je podcast, ktorý vychádza každú stredu a pre Refresher ho tvorí foodbloger Čoje. Volá si doň zaujímavých hostí, s ktorými sa pustí do reči bez osnov a pravidiel. Začnú o jedle a skončia pri hocičom, na čo majú chuť. Daj Podgastu odber na platforme, na ktorej počúvaš podcasty a hudbu. Neujde ti žiadna časť s parádnymi hosťami nielen z oblasti gastronómie.

