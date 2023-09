VIDEO: Bianka Rumanová si užívala prehliadku značky Diesel, ktorá sa zmenila na brutálny techno rave. Takto to vyzeralo

Talianska značka potvrdila svoju „rebelskú“ povesť.

Značka Diesel predstavila pod holým nebom veľkolepú show, kde v rámci Milano Fashion Week odprezentovala kolekciu jar/leto 2024, pod ktorú sa podpísal kreatívny riaditeľ Glenn Martens. Prehliadka bola okrem VIP hostí prístupná aj pre širokú verejnosť, pričom 1 500 lístkov patrilo študentom. Fanúšikovia si okrem odvážnych kúskov na móle vychutnávali aj atmosféru, ktorú im neprekazil ani dážď. Ten, naopak, prehliadke dodal to správne čaro. Ulica Via Valtellina 7 sa ponorila do červenej farby a techno „rave“ mohol začať.

Dizajnér Glenn Martens pozdvihol Diesel do nových výšin. Talianska značka bola od začiatku známa svojím kvalitným denimon. S novým logo „D“ však dokonale cieli na gen Z, veľmi obľúbeným kúskom sú práve ich kabelky či doplnky, ktoré zaplavujú sociálne siete. Na móle s červeným kobercom dominovali odvážne modely šiat, „denim on denim“ looky či štýlové potlače.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Diesel (@diesel)

To, že cieľom značky je osloviť mladšiu „cieľovku“, potvrdila aj výborným marketingovým ťahom. Na mólo poslala modelku, ktorá bola takmer identická s Bellou Hadid. Všetci si ju natáčali, fotili a pridávali „content“ na sociálne siete. V skutočnosti však išlo o modelku Dalton Dubois.

Na show nechýbala ani slovenská influencerka Bianka Rumanová. Na Tiktoku sa fanúšikom pochválila tým, akú kreatívnu pozvánku na prehliadku dostala. „Priznám sa, že aj ja som si myslela, že vidím Bellu Hadid. Všetci zrazu o nej začali hovoriť, všade sa o nej písalo. V noci som pozerala Tiktok a zistila som, že zmiatli viac ľudí a bola to úplne iná modelka. Bola to naozaj druhá Bella. Toto im vyšlo,“ hovorí pre Refresher Bianka Rumanová.

Medzi VIP hosťami bol napríklad aj Jaden Smith či Tommy Cash. „Bolo tam veľmi veľa známych ľudí. Hneď na začiatku sme stretli Renza Rossiho, ktorý vlastní Diesel, ale aj iné značky. Bolo tam veľa známych ľudí z Ázie, nevedela som, kto to je, ale všetci kričali a fotili sa s nimi. Všetci mladí ľudia boli neskutočne oblečení. Tommy Cash prišiel oblečený ako bezdomovec, tlačil kôš plný odpadkov. Čo sa týka kolekcie, všetky kúsky boli brutálne. Ja som sa však zamilovala do „kožených“ perleťových šiat. Neviem, kam by som si ich obliekla, ale určite ich chcem,“ opisuje atmosféru slovenská influencerka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bianka Rumanová (@biankarumanova)

„Atmosféra mi vyrazila dych. Zaujímavé bolo to, že pršalo, len keď prehliadka začínala a potom, keď skončila. Vyzeralo to tak, ako keby to bolo dohodnuté. Celej show to pridalo neskutočnú atmosféru. Počas prehliadky hralo úžasné techno, modelky a modeli sa do toho perfektne hýbali. Bolo to neuveriteľné,“ dodáva.