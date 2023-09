Nike rozširuje portfólio Air Maxov, už zajtra predstaví štýlovú novinku. Spolupracoval na nej so známou streetwearovou značkou

Silueta Air Max Plus naberá v modely TN98 nečakaný twist. Na svoje si prídu milovníci statement kúskov aj industriálneho štýlu.

Spolupráce značky Nike sa už dekády vyznačujú inovatívnym dizajnom a exkluzivitou. Vďaka tomu sú častokrát lákavé nielen pre fanúšikov športu, ale aj milovníkov módy. Po luxusnom partnerstve s Tiffany & Co. či so značkou Jacquemus sa teraz športový gigant spája s britskou streetwearovou značkou A-COLD-WALL* a výsledok je naozaj príťažlivý. Z dlhoočakávanej spolupráce A-COLD-WALL* X Nike vzniká totiž vysoko nositeľný avantgardný pár Air Max Plus tenisiek – TN98.

Okrem charakteristického rukopisu Nike nechýbajú ani extravagantné línie, ktoré dizajnu prinášajú nečakaný twist. Na svoje si tak prídu fashionisti, ktorí si v šatníku potrpia na nadčasové statement kúsky.

Vďaka špeciálnemu tepelnému tvarovaniu má novinka TN98 vysoko štylizovaný zvršok s vlnovým vzorom. Práve ten dodáva siluete topánky veľmi futuristický a eklektický nádych. Nový pár tenisiek bol však navrhnutý a prispôsobený tak, aby bolo súčasťou jeho estetiky aj takzvané „starnutie s patinou“. To znamená, že topánky budú v dôsledku dlhodobého používania a opotrebovania získavať unikátny vzhľad a autentický charakter.

O pohodlie tenisiek sa zase starajú vzduchové bubliny v oblasti podrážky, ktoré sú jedným z primárnych čŕt modelov Air Max. Keďže takáto podrážka tlmí nárazy, nositeľ TN98 bude v uliciach veľkomiest kráčať štýlovo, ale aj v maximálnom komforte.

Ako uvádza portál Hypebeast, nové tenisky budú na trh zatiaľ uvedené v strohých farbách „Stone“ a „Onyx“, ktoré podčiarkujú industriálnu estetiku A-COLD-WALL*. Za sumu 220 dolárov (v prepočte 204,99 eura) si ich budeš môcť zaobstarať už zajtra 12. septembra, a to na oficiálnej stránke A-COLD-WALL* X. Od 19. septembra bude novinka ďalej dostupná na webe Nike a od 21. septembra aj vo vybraných kamenných predajniach.

Farebného prevedenia House Blue sa zatiaľ nedočkáme. Farby Stone a Onyx si však môžeš zakúpiť už zajtra 12. septembra. Zdroj: Nike x A-COLD WALL

Hoci sme v predchádzajúcich upútavkách na spoluprácu A-COLD-WALL* X Nike zahliadli aj modrú verziu obuvi v prevedení House Blue, jej produkcia je vraj otázkou budúcnosti. Značky si tak na Instagrame okrem pochvaly vyslúžili a nával žiaducich komentárov: „Dobre viete, akú farbu chceme,“ píše jeden z fanúšikov. „Žiadna modrá? Prečo?!“ ozýva sa ďalší. Vo svete módy však platí nepísané pravidlo, že na dobre sa čaká, a my si radi počkáme. Hoci sa nám TN98 v odtieňoch Stone a Onyx pozdávajú, či presvedčili teba, nám môžeš dať vedieť v ankete nižšie.