Amerických turistov sem nezoberiem. Nezdá sa mi to bezpečné. Zisťovali sme, ako vnímajú Bratislavčania novú cyklotrasu na nábreží

Za dve hodiny pondelkového rána v centre mesta sme nezaznamenali žiaden konflikt ani porušenie predpisov. Od dopravného kolapsu, ale aj cyklorevolúcie máme na nábreží ďaleko.

Červená vozovka, na ktorej sa týždeň po otvorení ešte povaľujú robotnícke rukavice a pod kolesami šuštia čerstvo nastriekané ikony bicykla, pôsobí na bratislavských vodičov ako tri metre široké červené súkno.

Tlmiť emócie sa magistrát snaží umiestnením svetelnej tabule tesne pred križovatkou na Šafárikovom námestí. Jej text uvádza, že 70 % automobilov nábrežím len prechádza, a vodičom odporúča využívať Einsteinovu ulicu v Petržalke.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Reakcie šoférov sú často kritické, lebo cyklisti sa v tomto priestore pohybujú sporadicky a podobne veľkorysé riešenie nepotrebujú. Centrálnu dopravnú tepnu vraj cyklopruh mení na zapchatú cievu.

Presvedčili sme sa, že o ošiali, ale ani o úplnej absencii cyklistov nemôže byť reč. Čo je však dôležitejšie, nezachytíme ani kolóny vodičov. Autá sa počas dvoch hodín strávených na nábreží dostávajú cez svetelné križovatky nanajvýš na druhú zelenú a doprava je plynulá. Zdá sa, že dopravná situácia sa po týždni prevádzky upokojila.

Podľa magistrátu prejazd vozidiel medzi Šafárikovým námestím a Mostom SNP v oboch smeroch trvá v dopravných špičkách v priemere len o 1 minútu a 30 sekúnd až o 2 minúty a 30 sekúnd dlhšie, než to bolo minulý rok v rovnakom čase. Na druhej strane v prvú septembrovú stredu prešlo nábrežím 2 099 cyklistov, v kým prvú septembrovú stredu pred rokom to bolo 1 775 cyklistov.

Červený koberec pre cyklistov alebo Potemkinova infraštruktúra?

Na bicykli sme si okrem nábrežia prešli aj najfrekventovanejšie cesty, po ktorých sa na novú cyklotrasu dostane väčšina ľudí. Konštatujeme závažnú nedokonalosť a nezriedka totálny chaos v značení a organizácii dopravy.

Cyklosvet v Bratislave sa začína niekde na Košickej. Nájdeme tu komfortnú a bezpečnú trasu vedenú za zaparkovanými autami, ktorá sa však pri Nivách záhadne vytratí. Návrat cyklistickej infraštruktúry zažijeme pri Eurovei 2 v podobe stavebne oddelenej trasy. Radosť z nej však trvá len 200 metrov, kým ju pretne vjazd do podzemnej garáže a vydláždené námestie pred SND.

Štart cyklopotulky je na trhovisku Miletičova. Pokračovali sme cez Košickú (2 – 5) až k Eurovei 2. Trasa pokračovala na Šafárikovo námestie (9). Koniec novej cyklotrasy je pod Mostom SNP (8). Zo Šafárikovho námestia sme sa vybrali aj po Štúrovej po Americké námestie (11) a neskôr zo Záhradníckej odbočili na Karadžičovu (12). Práve po nej a Dostojevskom rade sme sa vrátili opäť na začiatok cyklotrasy na Vajanského. (9) Zdroj: Snímka obrazovky Mapy.cz

Pohyb na bicykli po promenáde Eurovea pri rieke je zakázaný a poza nákupné centrum nájdeme len infraštruktúru pre autá. Obrovský piktogram bieleho bicykla sa zjavuje až na Šafárikovom námestí. Pri príjazde z automobilovej Karadžičovej a Dostojevského radu je to príjemná zmena.

Napojenie z nábrežia na Štúrovu s vyústením na Námestie SNP a Špitálsku je relatívne prehľadné, no po chvíli komfortnej farebne vyznačenej jazdy sa cyklista opúšťajúci centrum opäť ocitá na trase s plachým označením v podobe vyblednutých piktogramov, ktoré v okolí Medickej záhrady celkom zmiznú.

Ľudia majú často zbytočne strach

„Možno vás sklamem. Som totiž asi jeden z mála tých, čo sú z cyklopruhu šťastní,“ povie Alex, ktorý vezie v obleku na dopravnom bicykli syna. „Po nábreží som doteraz chodil po ceste a dnes je to ozaj lepšie.“

„Verejná debata je celkom vyhranená a počúvam ostrú kritiku. Verím však, že to dobre dopadne,“ nádeja sa, zatiaľ čo nám pri Starom moste hlasným trúbením a výkrikom okoloidúci vodič naznačí, že červený cyklopruh sa skončil a cesta pri Eurovei už patrí opäť autám. Ako motorista chápe ich hnev a trpko konštatuje: „Je zaujímavé, že keď si človek sadne za volant, často zabudne, že je aj niečo iné, napríklad práve cyklista.“

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Alex vníma trend pribúdania cyklistov v Bratislave pozitívne. „Som prispôsobivý a nebojím sa v meste bicyklovať. Mám pocit, že dopravu vnímajú ľudia často nebezpečnejšie, ako v skutočnosti je. Určite však bude najlepšie, keď sa prestanú báť aj ostatní a cyklistov bude naďalej pribúdať.“

Bratislava má iné problémy: autá v pešej zóne a elektrické kolobežky

Sediac na lavičke pri Propeleri, množstvo cyklistov vidíme, ako jazdia naďalej po nábreží pomedzi chodcov. Dlhodobo tadiaľto chodí aj sprievodkyňa turistov Eva, ktorá sprevádza na bicykli amerických seniorov popri Dunaji. „Jazdíme pomaly a chodci sa na nás nikdy nesťažovali. Nie sme nebezpeční ako agresívni elektrickí kolobežkári,“ obhajuje sa.

Červenou cestou pre cyklistov prechádza prvýkrát. „Potrebujem si to prejsť, aby som vedela, či sem vôbec zoberiem turistov. Pozerám, ako to nadväzuje a kde je to zúžené. Nie som veľmi nadšená. Necítim sa na nej veľmi bezpečne,“ hodnotí Eva sklamane.

Obáva sa zúžených častí aj častej prítomnosti turistických autobusov. „Minule tu bol šofér, ktorý je roky zvyknutý na dva pruhy, prešiel na obrubník a rozkýval sa tak, že som si myslela, že sa prevráti na bok.“

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Spoločné využívanie komunikácie s autobusmi je podľa nej úplne nedomyslené riešenie. „Živo si predstavujem, ako začnú autobusári vytrubovať na pomalých cyklistov. Tí môžu spanikáriť a skončiť pod kolesami auta,“ zlovestne veští.



„Keď len namaľujete pruhy na cestu, ešte to nie je cyklocesta,“ hovorí. „Minimom je to, aby bola stavebne oddelená. Vieme, akí sú u nás agresívni šoféri. S vnukom by som šla radšej po chodníku. Blízkosť áut mi nerobí dobre.“

Na nábreží vidí priveľa neuralgických bodov. „Za minútu už cez cyklocestu odbočili tri autá. Nie som pripravená spoľahnúť sa na to, že tí vodiči ma vidia a dajú mi prednosť.“

Nahnevané reakcie motoristov na novú podobu nábrežia vníma ako „čiastočne oprávnené“, hoci odsudzuje drzosť tých, čo parkujú či zastavujú na cykloceste. „Nemyslím si, že Matúš Vallo má vyháňať autá z ciest, ale skôr z pešej zóny. Je to tam ako na diaľnici. Príliš veľa áut má výnimky a z iných miest vidíme, že sa to dá vyriešiť inak,“ pripomína.

Cyklisti nepotrebujú toľko priestoru

Pán Ľubomír sa nestotožňuje so stratégiou magistrátu upokojiť automobilovú dopravu v centre mesta. Poukazuje na špecifické geografické limity Bratislavy, ktorej mestské časti doslova obopínajú Malé Karpaty. Postaviť plnohodnotný obchvat, ktorý by odľahčil dopravu v meste, tu podľa neho neprichádza do úvahy.

„Ako a prečo máme dostať z mesta ľudí, ktorí tu denne dochádzajú za prácou? Autá do mesta patria. Musíme mať s motoristami pochopenie, nemôžeme myslieť iba na seba. Uznávam však, že je blbosť, ak sú v jednej rodine tri autá,“ usmeje sa a pripomenie, že cyklocesta prekáža autám aj na ceste na Devín.

Dlhoročný cyklista sa čuduje, prečo nemôže ísť cyklopruh po chodníku a priestor nie je zorganizovaný inak. Radšej ako z dvojprúdovky by odkrojil z priľahlého parčíka. „Je pravda, že je to pešia zóna, ale pokojne sa tam zmestia aj cyklisti. Cyklisti nepotrebujú toľko miesta. Je to úplný nezmysel. Dalo sa urobiť všeličo, ale nechcelo sa. Aj ten obrubník je nebezpečný. Stačí, aby doň niekto vrazil, a nehoda je na svete. Vodiči si však nakoniec zvyknú. Však čo iné im aj zostáva?“ predpokladá.

Je to precedens

Miro chodí úsekom popri Dunaji každý deň do aj z roboty v Mlynskej doline. „Som rád, že je to tu. Je to precedens, ale aj prototyp, ktorý sa môže do budúcnosti zlepšiť. Má to ešte nejaké muchy,“ povie, keď sa zastavíme za autobusom pred SNG.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

„Čakal som, že príde od ľudí hejt. Tak im však treba. Chvíľu to vydržia a potom si zvyknú. Zvyknú si aj cyklisti, ktorí ešte stále jazdia po nábreží. Musia zistiť, ako tu sú odbočky. Iné riešenie si neviem predstaviť, tunel tu predsa nespravíme,“ hodnotí.

Verí, že podobné cyklotrasy budú v hlavnom meste pribúdať. So šoférmi súcíti, keďže k nim sám patrí. Priznáva však, že medzi autami cíti ako cyklista často veľký stres.

Kam pedáluje Bratislava?

Cyklocesta na Vajanského nábreží je hmatateľným dôkazom dopravného stanoviska magistrátu. Nejde o základný, ale skôr výstavný kameň cyklistickej infraštruktúry. Zároveň aj akýsi dielik puzzle, ktorý musí zapadnúť, aby vytvoril celkový obraz. Cesty pre cyklistov totiž zatiaľ netvoria v hlavnom meste sieť, ale skôr patchwork. Začínajú sa a končia znenazdajky.

Cyklista sa na jednom úseku cíti bezpečne a vítane, aby sa vzápätí ocitol bez symbolickej ochrany dopravného značenia v záplave automobilov. Náznaky prerodu Bratislavy nie sú ničím výnimočné. Cyklotrasy budú bývalého cyklokoordinátora mesta Tomáša Peciara pribúdať aj na ďalších dôležitých ťahoch.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Do úvahy prichádza predĺženie cyklotrasy až po River Park. Zlepšenie trasy na Radlinského, ktorá môže prepojiť Račianske mýto a Kollárovo námestie. Do mapy cyklistických chodníkov by svoju ulicu radi dostali aj obyvatelia Šancovej a Štefánikovej, ktorí už spisujú petície.

Hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla tvrdí, že Bratislava plánuje trasu na nábreží prepojiť s územím pri Eurovei v druhej etape. „Plánujeme pokračovať aj ďalšími cyklopruhmi na iných miestach,“ naznačil.

Hlavné mesto sa dnes do veľkej miery k cyklistom naďalej bohužiaľ správa ako k športovcom a rekreantom. Infraštruktúrou ich vytláča na perifériu a znemožňuje ich prostú túžbu dostať za z bodu A do bodu B najkratšou cestou.

V pondelok ráno sme popri Dunaji narátali desiatky cyklistov. Jeden z nich na nás, smerujúc do pešej zóny, zakričí. „Je to nahovno, nikam sa po nej nedostanete.“ Kým sa Bratislava pretaví na skutočné a nielen iba instagramové cyklistické mesto, pretečie po jej uliciach ešte veľa červenej farby a v zápchach strávia vodiči dlhé hodiny.