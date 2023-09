Klinická lykantropia aj popravy zvlčilých mužov: sú vlkolaci skutoční alebo ide len o bujarú fantáziu našich predkov?

Čo hovoria legendy o vlkolakoch, kde vznikli a čo na to vraví súčasná veda?

15. storočie, Nemecko, Bedburg. – „Tomu statku sa budeš vyhýbať, je ti to jasné?!“ karhá svojho šesťročného syna chudobný roľník, keď sa dozvie, že sa s kamarátmi obšmietal okolo pozemkov Petra Stubbeho. Stubbe je miestny bohatý sedliak, ktorý sa vždy držal svojho a nikdy sa nemiešal do cudzích životov. Možno práve jeho utiahnutosť a odstup od ostatných gazdov spôsobili, že sa stal hlavnou postavou desivých krčmových legiend.

Niektorí z ľudí pracujúcich na jeho statku tvrdili, že Stubbe vždy predtým, než nastal spln, zmizol v šere nekončiacich lesov. Vrátil sa k ľudským sídlam až uprostred noci ako krvilačná beštia – napoly človek, napoly vlk – s cieľom loviť obete.



Roľníkovo prehováranie do duše šesťročného syna zrazu preruší zavíjanie vlkov. Muž sa zahľadí cez okenicu, keď mu oči padnú na oválny mesiac a uvedomí si, že je spln. Ráznym tónom zavelí synovi aj manželke pripravujúcej večeru, aby sa utekali skryť do pivnice. S rachotom zatarasí dvere mohutnou skriňou a posadí sa na stoličku, ktorú si od kuchynského stolu dotiahol uprostred chalupy. Nabije do muškety striebornú guľku a vyčkáva. Má oči na stopkách dlhé hodiny, až kým ho nezlomí únava.

Starostlivého otca zo spánku zrazu strhnú uši režúce zvuky. Niečo škriabe na dvere ich chalupy. Nestihne sa ani spamätať a z dverí a skrine zostanú len triesky. Monštrum stojí pred ním. Vlkolak – napoly človek, napoly vlk – presne ako hovorili fámy. Posledná vec, ktorú vo svojom život zacíti, je smradľavý horúci dych.

Keď ráno do chalupy preniknú prvé lúče slnka, z pivnice vybehne matka so synom. Pravou ruko zakrýva dieťaťu oči, aby nevidelo, akú spúšť po sebe monštrum zanechalo, a druhou si utiera slzy. Z jej manžela totiž nezostalo nič, len hromada kostí.

Rýchlo utečie do mesta za mužovým najlepším priateľom a rozpovie mu, čo sa v noci stalo. Ten namiesto toho, aby úbohú ženu ratoval, s pohľadom zabijaka uteká za ďalšími chlapmi do krčmy. Toto bola už posledná kvapka. Stubbeho treba nadobro zastaviť.

S mušketami a postriebrenými dýkami vtrhnú na farmárov pozemok. S dýkou pod krkom Stubbeho donútia priznať sa k zverstvám, ktoré vraj napáchal. „Priznávam sa. Zabíjal som zvieratá, mužov, ženy aj deti,“ povie im bez akýchkoľvek známok ľútosti. Prezradí tiež, že vlastní začarovaný opasok, vďaka ktorému má moc premeniť sa na vlka.

Približne takto znie jedna z mnohých desivých historiek o vlkolakoch, ktoré sa v našich končinách rozprávali už od 15. storočia. A hoci Peter Stubbe skutočne existoval a bol popravený davom občanov, nikdy sa zázračný opasok, ktorý spomínal, nenašiel. Pravdepodobne teda išlo len o ďalšiu obeť kontroverzného honu na vlkolakov.



Ako však neskôr ukázala veda, vlkolaci môžu skutočne existovať. Konkrétne ide o psychiatrických pacientov trpiacich tzv. klinickou lykantropiou.



Najskôr bájna bytosť, potom monštrum z hororov

Napriek tomu, že vlkolaci mátajú ľudí už celé stáročia, všetky moderné predstavy o tom, ako toto monštrum vyzerá, pochádzajú z filmu The Wolf Man z roku 1941, píše portál Today.

Vďaka scénkam vyobrazeným vo filme vieme, že vlkolaci sa menia do svojej desivej podoby za splnu mesiaca a že ich dokáže zabiť len striebro. Film ich ukázal ako chlpaté bytosti vyjúce na mesiac, ktoré sú napoly ľudia a napoly vlci. Folklór vlkolakov však vykresľuje inak.

The Wolfman – ikonický horor z roku 1941. Zdroj: © Images courtesy of Park Circus/Universal

Ako pre portál Today vysvetlil profesor histórie Scott Poole – v najstarších legendách sa ľudia s desivými schopnosťami známi aj ako „meniči“ nemenili len na vlka, ale aj na iné zvieratá. Predstavy o tom, že sa musia zmeniť výlučne na vlka, priniesla až americká popkultúra fascinovaná kinematografickým vlkolakom.

„Naprieč americkými aj svetovými kultúrami nájdeme príbehy o zmene človeka na medveďa, hyenu, líšku, jaguára či dokonca mývala. Napríklad indický démon Rákšaša sa údajne dokáže premeniť na akékoľvek zviera. Pri love na vlkolaka sa preto musíme pozrieť najprv do Hollywoodu, ktorý malý potok folklóru premenil vďaka popkultúre na cunami,“ priblížil historik Poole.