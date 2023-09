Piano Freddieho Mercuryho putuje do dražby. Spevák ho v roku 1975 kúpil iba za 1 000 libier, nový majiteľ poriadne zacvaká

Spevák ho kúpil v roku 1975, piano stálo v jeho obývačke 16 rokov.

Freddie Mercury, frontman skupiny Queen, vytvoril niektoré z najväčších hitov 20. storočia na piane, ktoré zdobilo jeho obývačku. Kúpil ho v roku 1975 za neuveriteľných 1 000 libier. Piano si teraz hľadá nového majiteľa. Aukčná spoločnosť Sotheby's ho bude dražiť už 6. septembra 2023. Nový majiteľ však „zacvaká“ oveľa viac ako samotný Freddie. Jeho odhadovaná hodnota je 2 000 000 až 3 000 000 dolárov.

Ide o model YAMAHA GRAND PIANO, ktorý má 170,18 cm. Je vyrobený z lesklého, tzv. ebonizovaného materiálu, vyvýšený na štvorcových nohách, ktorých dizajn skrášľujú mosadzné zakončenia a kolieska. Klávesy sú vyrobené z umelej slonoviny.

Klavír bol pre Mercuryho prvým hudobným nástrojom, na ktorom začal hrať už ako malé dieťa. Na klavíri vymýšľal melódie, písal texty a jeho nové piesne hral na piane najskôr svojim najbližším spolupracovníkom. V jeho dome stál od roku roku 1975, keď ho Freddie kúpil s finančnou podporou hudobného magnáta Dona Ardena.

„Považoval to za viac ako len nástroj, bolo to rozšírenie seba samého, jeho nástroj kreativity. Nikdy by na klavíri nefajčil ani by naň nepoložil pohár a zabezpečil by, aby to nerobili ani ostatní ľudia. Klavír bol vždy čistý,“ opisuje jeho vzťah k pianu Freddieho životná láska Mary Austinová.