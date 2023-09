Nový výskum: Pacienti, ktorých operuje muž, majú vyššie riziko úmrtia. V čom sú ženské chirurgičky lepšie?

Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom periodiku JAMA Surgery ukázala, že pacienti operovaní mužskými chirurgmi majú o 25 % vyššiu pravdepodobnosť skorého úmrtia.

Najnovší výskum ukázal, že ak si môžeš vybrať pohlavie svojho chirurga, vyber si radšej ženu. Pacienti, ktorých operovali ženské chirurgičky, majú menej nepriaznivých pooperačných následkov v porovnaní s pacientmi, ktorých operovali mužskí chirurgovia. Vyplýva to z novej štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom periodiku JAMA Surgery.

Výskumníci skúmali údaje zahŕňajúce viac ako 1 milión pacientov, ktorí podstúpili jednu z 25 možných bežných alebo urgentných operácií v rokoch 2007 až 2019. Z toho 151 054 pacientov ošetrila chirurgička a 1 014 657 liečil chirurg.

Výskum sledoval pooperačný stav do 90 dní alebo do jedného roka. V predošlom výskume, ktorý priniesol podobné výsledky, vedci sledovali obdobie do 30 dní.

Rozdiel bol väčší až o štvrtinu

Výsledky ukázali, že pacienti operovaní mužskými chirurgmi mali o 25 % vyššiu pravdepodobnosť úmrtia do 90 dní po zákroku a o 24 % vyššiu pravdepodobnosť, že umrú do jedného roka, ako pacienti, ktorých operovala žena. V ich prípade hrozilo o 9 % vyššie riziko, že sa u nich v tomto období vyskytnú komplikácie.

Okrem toho, pacienti, ktorých operoval muž, mali v porovnaní s druhou skupinou o 5 % vyššie riziko, že budú do 90 dní znovu prijatí do nemocnice.

Výsledky sú veľmi prekvapivé a rozdiel bol značný aj napriek tomu, že vo výskume figurovalo 2 306 chirurgov a len 700 chirurgičiek.

Výskumníci tiež zistili, že ženy-pacientky dopadli oveľa horšie, keď ich liečili mužskí chirurgovia. V priebehu jedného roka od operácie ich totiž trápilo podstatne viac pooperačných komplikácií.

V čom sú lepšie?

Tento značný rozdiel medzi chirurgami a chirurgičkami podľa odborníkov zrejme nesúvisí s tým, čo sa deje v operačnej sále, ale s tým, čo sa deje „v zákulisí“. Vedci v štúdii konštatujú, že kľúčovými faktormi sú rozdiely v komunikácii, vzťahy medzi lekárom a pacientom či predoperačná starostlivosť.

„Ženy vynakladajú v rámci zdravotnej starostlivosti a riešenia problémov úsilie nad rámec ich štandardnej práce, čo sa môže prejaviť na výsledkoch pacientov,“ píše sa v štúdii.

Aj chirurgičky sa stretávajú s obťažovaním

Napriek pribúdajúcim poznatkom, ktoré hrajú v prospech lekárok, sú ženy na pracovisku v mnohých ohľadoch marginalizované. Prieskumy ukázali, že vysoký podiel žien v chirurgických odboroch sa stretáva s obťažovaním alebo diskrimináciou, dôsledkom čoho pracovisko často opúšťajú.

„V záujme poskytovania najlepšej zdravotnej starostlivosti o pacientov by organizácie mali viac podporovať ženské lekárky a tiež zistiť, ako dosahujú tieto výsledky,“ uzatvárajú vedci v štúdii. Rozmanitosť pohlavia v rámci chirurgie zároveň bude zároveň lepšie odzrkadľovať populáciu samotných pacientov.

V budúcnosti sa budú výskumníci zaoberať aj ostatnými členmi tímu zdravotnej starostlivosti, ako sú zdravotné sestry, sociálni pracovníci a ďalší podporný personál.