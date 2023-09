Mercedes-Benz naznačuje svoju elektrickú budúcnosť. Nástupca CLA ponúkne dojazd vyše 750 kilometrov a ultrarýchle nabíjanie

Jednotlivé naznačené estetické riešenia štúdie CLA Class sú predzvesťou celého, úplne nového elektrického segmentu vozidiel.

Aktuálne prebiehajúci autosalón IAA Mobility v Mníchove, samozrejme, nevynecháva ani značka Mercedes-Benz, práve naopak, vystavuje tam hneď niekoľko zásadných noviniek. Najväčšia pozornosť sa upriamuje do konceptu CLA Class, ktorý ponúka na pripravovanú rodinu vozidiel. Nejde pritom len o predobraz novej generácie obľúbeného modelu CLA, ale koncept slúži aj ako vízia značky do nového elektrického a digitálneho veku.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že koncept svojou siluetou nadväzuje práve na doterajšie generácie CLA, jednotlivé naznačené estetické riešenia sú však predzvesťou celého, úplne nového elektrického segmentu vozidiel. Toto portfólio bude pozostávať zo štyroch nových modelov – štvordverového kupé a štýlového kombi Shooting Brake (teda nástupcovia aktuálneho CLA) a z dvoch SUV. Z vizuálnej stránky zaujme nová interpretácia masky, ktorá je umiestnená značne nižšie a jej plocha je posiata efektnými svetelnými hviezdami. Jej plné riešenie bez otvorov ide ruka v ruke s tým, že pôjde o výsostne elektrické modely.

Predok sa pýši veľmi čistými plochami, ktoré opticky rozdeľuje lišta cez celú šírku čelnej časti. Jej konce zachádzajú až do bokov, kde plynulo nadväzujú na obdobnú lištu v zadných partiách. Exteriér je vo všeobecnosti veľmi oblý, čo je výsledkom snahy o čo najlepšiu aerodynamiku. Zatiaľ čo exteriér nie je pravdepodobne veľmi vzdialený od sériovej podoby, očakávať možno len konvenčnejšie svetlá a menšie kolesá, interiér sa ešte nesie v prevažne koncepčnom štýle. Základným stavebným kameňom palubnej dosky je obrovský širokouhlý displej, ktorý sa tiahne celou šírkou kokpitu a zakončený je interaktívnymi ovládačmi ventilácie.

V porovnaní s aktuálnym displejom Hyperscreen v najväčších elektromobiloch značky je v tomto prípade obrazovka oveľa užšia a vybavená multimediálnym prostredím novej generácie. Mercedes-Benz totiž vyvíja svoj vlastný operačný systém MB.OS, ktorý využíva umelú inteligenciu a strojové učenie poháňané najnovšou generáciou čipov. Vďaka tomu automobilka chystá priniesť novú úroveň personalizácie infotainmentu.

Veľké ambície netají značka ani v oblasti pohonného ústrojenstva. Koncept využíva novú platformu MMA, ktorej elektrická sústava pracuje na 800 V sieti a má zaručiť pozoruhodné parametre – spotreba energie pri bežnej prevádzke len na úrovni 12 kWh/100 km, dojazd viac ako 750 kilometrov či schopnosť rýchleho nabíjania až do 400 kilometrov za 15 minút. Mercedes-Benz tak chystá pretaviť do sériovej podoby technologické špecifiká, ktorými svojho času ohúril svet v rámci konceptu EQXX. Kedy sa ukáže nové elektrické CLA v produkčnej verzii, automobilka neupresňuje. Avšak vzhľadom na to, že už teraz boli zachytené viaceré testovacie exempláre, dá sa predpokladať, že to bude najneskôr do dvoch rokov.