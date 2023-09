Ľuboš vlastní fotolab: Ľudia si u nás bežne tlačia svoje akty. Raz sme fotili staršiu paniu na parte, aj keď bola ešte živá

Okrem vyvolávania fotografií bežne digitalizuje VHS-ky aj 8-milimetrové filmy.

Ľuboš Bórik prevádzkuje fotolab v malom meste už viac ako desať rokov. Zažil aj éru, keď ľudia denne vyvolávali analógové fotografie, ale aj to, keď o ne záujem opadol a keď sa znova naštartoval. Ako nám v rozhovore prezradil, zatiaľ čo si voľakedy dávali filmy vyvolávať ľudia staršej generácie, dnes sú trendom najmä medzi mladými.

Od majiteľa fotolabu sme zisťovali, či si ľudia dávajú vyvolávať svoje akty, ale aj to, s akými najbežanejšími požiadavkami sa počas svojej práce stretol. „Raz k nám prišla staršia pani a chcela sa odfotiť, čo je úplne bežné. Automaticky sme si mysleli, že potrebuje fotografiu na nejaký preukaz, keďže s týmto zámerom k nám chodí väčšina ľudí. Nakoniec z nej vypadlo, že fotografiu potrebuje na parte,“ spomína Ľuboš na jednu z najvtipnejších situácií, ktoré vo svojom fotolabe zažil.

Okrem toho, že nám opísal proces vyvolávania fotiek, vysvetlil nám aj to, ako sa dá zdigitalizovať 8-milimetrový film. Prezradil, čo robí, ak nájde na VHS kazete určenej na digitalizáciu okrem záznamu z rodinnej oslavy erotický film, a aké najčastejšie chyby robia mladí nadšenci analógovej fotografie pri fotení.

Ako dlho už prevádzkuješ fotolab? Prvú prevádzku som otvoril pred asi desiatimi rokmi s tým, že som neskôr expandoval aj do susedného mesta.

Zmenil sa za tento čas záujem o vyvolávanie fotiek?

Určite áno. Zo začiatku som filmy nevyvolával priamo u nás vo fotolabe, ale nosil som ich ku konkurencii vo vedľajšom meste. Išlo o starú prevádzku, ktorá vyvolávala filmy na automatickom vyvolávacom stroji. Práve vďaka tomu u nich vyvolávanie vychádzalo tak lacno, že sa mi viac oplatilo nosiť svoje zákazky k nim, než ich spracovávať.

Fotograf a majiteľ fotolabu Ľuboš Bórik. Zdroj: Archív/Ľuboš Bórik

Vyvolávacie stroje majú však jeden problém: musíš vyvolať dostatočne veľa filmov, aby sa ti ich používanie oplatilo. Je to spôsobené tým, že do nich treba naliať bandasku chemikálií, ktoré však rýchlo exspirujú. Vydržia dva až päť mesiacov, pričom za tento čas potrebuješ vyvolať napríklad päťsto filmov. Inak by si prerobil na nákladoch. Čiže áno, automaty sa síce voľakedy oplatili, ale dávno to tak už nie je.



Dnes sa totiž vyvoláva omnoho menej. Dajme tomu, že kedysi to bolo päťsto filmov za mesiac, ale potom to kleslo na jeden film mesačne. Teraz záujem o analógové fotografie „náramne“ vzrástol na päť zákaziek mesačne. (Smiech) Stále teda nekupujem automat, ale vyvolávam fotografie ja sám a ručne – tak ako som to začal robiť pred piatimi rokmi.

S príchodom automatických fotoaparátov a mobilov nabral každý človek dojem, že dokáže fotiť.



Čo znamená, že film vyvolávaš ručne?