Tip na hudbu: Asake, Burna Boy či Fireboy DML. Toto sú najhorúcejší afrobeats umelci v súčasnosti

Ak hľadáš nových interpretov do svojho playlistu a máš rád rytmickú hudbu s pozitívnou energiou, pozorne čítaj ďalej.

Hudobný žáner afrobeats už niekoľko rokov úspešne dobýja blízkovýchodnú hudobnú scénu a postupne sa dostáva do celého sveta vďaka interpretom, ktorí neustále posúvajú kvalitatívnu latku smerom nahor či vypredávajú veľké futbalové štadióny.

Afrobeats vznikol na začiatku tohto tisícročia, je rebelským krstným dieťaťom afrobeatu (bez písmena „s“), ktorý vytvoril nigérijský hudobný revolucionár Fela Kuti. Rodený Nigérijčan, ktorý sa presťahoval do Spojeného kráľovstva a počas politických nepokojov vo svojej domovine sa vrátil domov. Založil vlastný nočný klub Afro-Spot a svoju skupinu nazval Africa 70, čím sa zrodila hudba afrobeat. Následne už nebolo cesty späť, pretože vydával jeden hit za druhým. Jeho vplyv na súčasných umelcov je nepopierateľný, keďže mnohí speváci ho uvádzajú ako najvýznamnejšiu inšpiráciu.

Žáner nemá jasne stanovené pravidlá, ale vyznačuje sa vysokým tempom, zložitými rytmami a melódiami, ako aj angličtinou so západoafrickým prízvukom. Mekkou afrobeats sú mestá Lagos v Nigérii, Akkra v Ghane a metropolitný Londýn. Umelci a producenti spájajú inšpirácie a zvuky z rôznych kultúr v regióne.

Aj keď si sa s týmto žánrom ešte oficiálne nestretol/nestretla, pravdepodobne si už počul masívne globálne hity od interpretov ako Burna Boy, Wizkid, Rema či Asake, ktorí sú hlavnými tvárami tohto mladého žánru a spolupracovali s hviezdami typu Ed Sheeran, Selena Gomez alebo Justin Beiber.

Toto je 6 najlepších afrobeats umelcov súčasnosti, ktorých musíš spoznať. Všetci sú na vzostupe a ich skladby ťa rozhýbu aj mimo tanečného parketu v klube.

Zdroj: Getty Images/Paras Griffin

Burna Boy

Na úvod sme vybrali jedného z najväčších afrických interpretov a pýchu Nigérie. Burna Boy je držiteľom ceny Grammy za najlepší globálny hudobný album (Twice As Tall), hviezda s obrovským celosvetovým dosahom, ktorá vypredáva štadióny od Lagosu cez Londýn až po New York a má kontakty na mená ako Justin Bieber, Sam Smith, Stormzy a podobne.

Burna Boy je známy svojou jedinečnou kombináciou afrobeatu s reggae, dancehallom, hip-hopom a prvkami R&B. Hudobnú kariéru odštartoval v roku 2012 a odvtedy vydal sedem sólových albumov, pričom najnovší Love, Damini vyšiel v roku 2022 a obsahoval skladby ako Last Last, It's Plenty či For My Hand s Edom Sheeranom.

Jeho charakteristický zvuk a energické živé vystúpenia z neho robia jedného z najlepších afrobeats umelcov na svete. Len na Spotify má viac ako 19 miliónov poslucháčov mesačne a všetko nasvedčuje tomu, že hviezda tohto interpreta bude stúpať aj naďalej.

Nový album s názvom I Told Them... vydal Burna Boy minulý piatok 25. augusta a na pätnástich skladbách nájdeš mená ako J. Cole, Dave či 21 Savage. Či ponúka adekvátnu kvalitu, nájdeš v našom porovnaní s novinkou od interpretky Ashnikko.

Zdroj: Xavi Torrent/Redferns

Rema

„Baby, calm down, calm down. Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown,“ refrén z piesne Calm Down so Selenou Gomez, ktorý určite poznáš naspamäť bez toho, aby si tušil, kto je autorom.

Divine Ikubor alebo Rema, je najnovšou senzáciou na afrobeats scéne, ktorý vo svojich skladbách ukážkovo mieša afrobeaty, trap a pop, čoho výsledkom je jedinečná príchuť tohto čoraz viac populárneho žánru.

Rema vydal svoj debutový singel s názvom Iron Man v roku 2019 a odvtedy má na svojom konte viacero úspešných nahrávok vrátane Dumebi či Beamer (Bad Boys), spomedzi ktorých jasne vyčnieva obrovský hit Calm Down so Selenou Gomez. Ten ihneď po vydaní debutoval na prvom mieste v mnohých svetových hitparádach a len na Spotify má skoro miliardu streamov.

V roku 2022 vydal album Rave & Roses a jeho upokojujúci hlas ho dostal do pozície úspešného interpreta a v dohľadnom čase sa určite nezastaví. Mimochodom, minulú sobotu 26. augusta vystúpil Rema naživo v pražskom SaSaZu a okrem hodinového meškania predstavil energickú šou, ktorá rozhýbala väčšinu fanúšikov.