Lanzador je predobraz prvého elektrického Lamborghini, ktoré príde v roku 2028. Má 1 360 koní a futuristický interiér

To, že Lamborghini chystá elektrický model, vieme už dlhšie. Sprvoti sa hovorilo, že prvý elektromobil značky bude 4-dverové kupé, ktoré by mohlo vychádzať zo štúdie Estoque. Napokon je realita iná, keďže automobilka odhalila koncept Lanzador, ktorý stelesňuje štýlový crossover so strechou pripomínajúcou vozidlá typu kupé. Predobraz elektromobilu sa odhalil na Pebble Beach, pričom svojím tvarom ide ruka v ruke so súčasným dizajnovým smerovaním značky – ostré línie, dravá predná časť, vystupujúce blatníky a početne zastúpené hrany.

Lanzador označuje automobilka ako GT-čko s konfiguráciou 2+2 a vyššou svetlou výškou. Novinku tak možno zaradiť niekde medzi modely Huracán Sterrato a Urus. V tejto chvíli však ide len o akési dizajnové cvičenie, ktoré nemá slúžiť ako relevantný predobraz nového elektromobilu. Ten však Lamborghini plánuje predstaviť v roku 2028, kedy zastúpi v poradí 4. sériový model značky. To, že ide len o štúdiu, naznačuje aj skutočnosť, že crossover je len 2-dverový, je viac než jasné, že v sériovej verzii pribudne druhý pár dverí navyše.

Azda ešte viac zaujme futuristicky navrhnutý interiér, kde vrcholia ostré línie. Centrom symetrickej palubnej dosky sú dva displeje, jeden pred vodičom a druhý pred spolujazdcom. Po technickej stránke toho v tomto momente veľa nevieme. Jediné, čo automobilka uvádza je, že Lanzador má na každej náprave jeden elektromotor, výkon celej sústavy je pritom rovných 1 000 kW, teda až 1 360 koní.

Rovnako ako Urus, aj pri chystanom elektromobile možno očakávať, že technický základ bude pochádzať z koncernových vôd. Prvé elektrické Lambo tak pravdepodobne vznikne na platforme PPE (Premium Platform Electric), ktorú budú časom využívať najmä elektrické SUV modely značky Audi, Porsche či Bentley.