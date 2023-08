BIZÁR: Žena naletela podvodníkovi, ktorý sa vydával za herca zo Stranger Things. Poslala mu 10-tisíc a rozviedla sa s manželom

Podvodník, ktorý sa vydával za herca Dacra Montgomeryho, McKaylovú požiadal, aby mu poslala 10-tisíc dolárov. Dôvodom bol údajne spoločný účet s jeho priateľkou Liv Pollock, ktorá ho vraj príliš kontroluje. Peniaze však sľúbil vrátiť.

Svetom sociálnych sietí nedávno otriasol vskutku bizarný prípad ženy menom McKayla pochádzajúcej z amerického Kentucky. Tá sa dala nachytať podvodníkovi, ktorý sa vydával za herca zo Strange Things Dacra Montgomeryho. Plná eufórie, že je v kontakte so svojím idolom, mu na účet neváhala poslať 10-tisíc dolárov.

McKayla to priznala v epizóde youtubového seriálu Catfished. Okrem toho, že prišla o poriadny balík, prezradila, že sa kvôli „hercovi“ navyše rozviedla s vlastným manželom. Teraz je z nej slobodná matka. Na podvodníka, ktorý sa vydával za seriálového Billyho, údajne natrafila na nemenovanom online fóre pre kreatívcov.

„Som zbláznená do Stranger Things. Postava Billyho je skrátka len násilník. Snaží sa byť dominantný, čo je úplne rozdielne od jeho skutočnej osobnosti,“ vysvetlila. Hoci mala na online fóre čiastočné pochybnosti, že ide skutočne o herca, podvodník začal robiť veci, ktoré McKaylovú presvedčili, že sa rozpráva so skutočným Billym. Jednou z nich bola konverzácia o vzťahu s priateľkou Liv Pollock, ktorá je modelka. Tá ho vraj kontrolovala.

Ako odznelo v Catfished, McKayla sa vraj do „Billyho“ dokázala úplne vžiť, pretože jej exmanžel bol podobný. „Asi po roku, čo sme si v podstate vyjadrili city, povedal: Vieš, neexistuje nič také úžasné, ako láska, keď je opätovaná. A ja na to: Čože? A on odvetil: Nepriamo ťa pozývam von.“ Billy si vraj neskôr McKaylovej spýtal, či sa stane jeho priateľkou, no zároveň ju požiadal, nech to drží v tajnosti, pretože bol ešte stále s Liv.



Údajne práve v tomto momente McKaylovú požiadal, nech mu na účet pošle 10-tisíc dolárov, pretože má vraj spoločný bankový účet s modelkou a tá mu nič nedovolí kúpiť. V McKaylovej to zarezonovalo, keďže jej bývalý sa aj v tomto správal podobne. Osoba jej však rovnako sľúbila, že jej všetko vráti.





Žena sa nechala nachytať podvodníkom na online fóre. Myslela si, že je Billy zo Stranger Things, prišla tak o manžela aj 10-tisíc na účte. Zdroj: Youtube/Catfished

„Ak ste niekto ako ja, bojíte sa opustenia, snažíte sa uspokojiť ľudí a ste od nich veľmi závislí,“ bráni sa žena. „Je to ako dopamín, vďaka ktorému je všetko ok, keď sa zobudíte, keď si líhate spať, niekoľko hodín do dňa,“ dodáva a vysvetľuje, že v konverzácii s podvodníkom našla „bezpečné miesto“.