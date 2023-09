Používaš mobil za volantom? Riziko, že havaruješ, je trojnásobne vyššie, toto je dôvod

Nepozornosť za volantom zabíja častejšie než alkohol.

Predstav si, že šoféruješ a pípne ti správa z chatu. Pozrieš sa na telefón bez zaváhania? Jedným z najväčších rozptýlení vodičov sú práve textové správy. Prečítanie a rýchle odpísanie ti zaberie minimálne 5 sekúnd. Pri rýchlosti 90 km/h prejdeš za tento čas vzdialenosť asi 50 metrov. V podstate so zavretými očami.

Minulý rok sa na cestách stalo 5 809 dopravných nehôd, kde bolo hlavnou príčinou porušenie povinnosti vodiča. Polícia celkovo zaznamenala na cestách až 12 065 nehôd, pričom nepozornosť či ľahkovážnosť bola častejším vinníkom vážnych nehôd než alkohol. „Vo všeobecnosti sa vodiči motorových vozidiel dopúšťajú tohto porušenia pravidiel cestnej premávky veľmi často,“ konštatuje vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Roman Török.

Spoločne s oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy SR, sa pozrieme na to, aké následky môže mať ľudská nepozornosť.

2 sekundy môžu byť fatálne

Čo sa stane, ak v práci alebo v škole odvrátiš pozornosť od počítača na dve sekundy? Pravdepodobne nič. Po týchto dvoch sekundách nepozornosti sa opäť sústredíš na cestu – platí to však aj pre tvoj mozog?

Výskum z roku 2015 ukazuje, že odpútanie zraku od vozovky len na dve sekundy má vážny vplyv na schopnosť vodiča zaznamenať blížiace sa nebezpečenstvo. Po tom, čo sa tvoj zrak opäť upriami na cestu, nastáva v tvojej hlave „fáza opätovného nastavenia“. Inak povedané, tvoj mozog potrebuje ešte nejaký čas na opätovné získanie pozornosti.

Na Slovensku sa v roku 2022 až 58 % zo všetkých dopravných nehôd odohralo na cestách, ktoré označujeme ako „ostatné“ (napr. všeobecne prístupné a užívané ulice a parkoviská vo vlastníctve obcí). 80 % usmrtených účastníkov pri dopravných nehodách tvorili v minulom roku muži.

Účastníci tejto štúdie, ktorí počas jazdy vykonávali sekundárnu vizuálnu úlohu (ako napríklad prečítanie SMS), preukázali nižšie schopnosti identifikácie nebezpečenstva ako tí, ktorí nezaznamenali žiadne vizuálne prerušenie. Táto skupina „nepozorných vodičov“ si horšie pamätala skenovanie nebezpečenstva na ceste po dokončení vizuálnej úlohy, aj keď si boli vedomí tejto prekážky pred úlohou.

Odvrátenie zraku naruší aj pamäť. Nebezpečenstvo predstavuje fakt, že si tento proces ani neuvedomuješ. Vodiči v štúdii ohodnotili svoju vlastnú jazdu ako dobrú (na 70 % z možných 100 %), a to aj po tom, čo ich vyrušila dvojsekundová vizuálna úloha. Toto zistenie naznačuje, že ľudia za volantom si ani neuvedomujú potenciálne následky svojho rozptýlenia.

Zdroj: REFRESHER/Daniel Tichý

Čo považovať za rozptýlenie?

Rozptýlenie je akákoľvek činnosť, ktorá môže odviesť tvoju pozornosť od riadenia vozidla. Väčšina výskumov sa zameriava na faktory vo vozidle, pretože ich obvykle dokáže vodič ovplyvniť. Odborníci rozlišujú tri druhy rozptýlenia:

Vizuálne – Všetko, čo núti vodiča odvrátiť pohľad od cesty, ako napríklad čítanie správ, hľadanie nejakého predmetu alebo nastavenie GPS navigácie.

Manuálne – Tento typ rozptýlenia spôsobuje, že vodič dá ruku preč z volantu, čo môže viesť k strate kontroly nad vozidlom.

Kognitívne – Vnútorné myšlienkové procesy spôsobujú, že vodič odpúta myseľ od riadenia vozidla, ako napríklad konverzácia cez mobil o stresujúcej alebo dôležitej téme.

Odpisovanie na správy patrí medzi najrizikovejšie činnosti, pretože zahŕňa vizuálne, manuálne aj kognitívne rozptýlenie. Telefón za volantom môže predstavovať až trojnásobne vyššie riziko dopravnej nehody. Vieš, že môže byť dokonca nebezpečnejší než alkohol? Pri 0,5 promile alkoholu (dve 0,5-litrové pivá) je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody „len“ o 100 % vyššia ako u vodiča, ktorý nepil.

Okrem toho, používanie mobilu za volantom ťa môže vyjsť pomerne draho. „Používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla bez systému ‚voľné ruky‘ je klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a hrozí zaň pokuta od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní zaň možno uložiť pokutu do 150 eur,“ vysvetľuje Roman Török.

Najviac nehôd je v piatok

Podľa policajnej štatistiky za rok 2022 sa najviac nehôd na slovenských cestách stane v piatok. Najviac dopravných nehôd sa udeje medzi 12. a 16. hodinou bez ohľadu na deň v týždni.

Začiatok školského roku patrí medzi hektické obdobia, keď sa na cestách opäť objaví viac áut. „Na cesty sa vrátia aj vodiči, ktorí dochádzali autom na strednú alebo vysokú školu, či mamičky, ktoré denne vozia deti do škôlky alebo školy. Teda tí, ktorí mali možno počas prázdnin pauzu od každodenného šoférovania za povinnosťami,“ upozorňuje odborník.

Pri najbližšej ceste autom mysli na to, že 30 % nehôd, pri ktorých vyhasol život, sa stalo práve v dôsledku porušenia povinností vodiča – ako napríklad používanie mobilného telefónu. V infografike nižšie sme preto spísali niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu k bezpečnejšej jazde.

Zdroj: REFRESHER/Daniel Tichý

Pre chodcov môžu byť fatálne aj slúchadlá

Nebezpečenstvom, ktoré môže pre chodcov predstavovať hlasná hudba v slúchadlách,sa zaoberala štúdia z roku 2012. Výskum monitoroval zvýšenú nehodovosť v Spojených štátoch od roku 2004 do roku 2011. Tieto výsledky síce nie sú zo slovenských ciest, no napovedia ti, aké riziko môže predstavovať tvoj obľúbený playlist na priechode pre chodcov.

Podľa zistených dát, 116 chodcov so slúchadlami sa zranilo alebo zomrelo, pretože nevidelo a nepočulo prichádzať auto alebo vlak. Počet zranení súvisiacich s používaním slúchadiel medzi rokmi 2004 – 2005 a 2010 – 2011 stúpol trojnásobne. Štúdia ďalej zistila, že v 29 % prípadoch obete nehody nepočuli príchod auta alebo trúbenie.

Odborníci tvrdia, že používanie slúchadiel odvádza pozornosť od vykonávanej úlohy. To znamená sústredenie sa na cestu ako vodič alebo vnímanie potenciálneho nebezpečenstva počas chôdze.

„Zmyslová deprivácia, ktorá je výsledkom používania slúchadiel, môže predstavovať skutočný problém pri nehodách s chodcami, kde môžu byť sluchové podnety dôležitejšie ako vizuálne,“ dodáva hlavný autor štúdie Richard Lichenstein.