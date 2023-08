GRAPE 2023: Piatok ponúkol ukážku domácich klenotov aj fantastických Moderat (Report)

Ako to vyzeralo v piatok na trenčianskom letisku?

V prvý deň festivalu organizátori Grapu divákov vôbec nepotešili, keď prekvapivo oznámili, že jedna z hlavných hviezd tohto ročníka nakoniec opäť nevystúpi. Nebola to však samozrejme ich chyba, museli byť rovnako šokovaní, ako my.

Švédsky raper Yung Lean totiž zrušil koncert už po druhýkrát. „Ani nevieme čo napísať. Nikdy nám nenapadlo, že sa takáto situácia vôbec môže stať. Yung Lean nám opäť zrušil vystúpenie na festivale, navyše opäť deň pre jeho začatím,“ oznámili v piatok na sociálnej sieti organizátori.

Uviedli, že ako dôvod raperov agent udal produkčné problémy, pričom predpokladajú, že to má súvis so zrušením poľského festivalu Fest Festival, kde mal tento víkend Yung Lean tiež vystupovať. Vyzerá to teda tak, že sa Švédovi len jednoducho nechcelo tak ďaleko cestovať a na vine môžu byť hviezdne maniere.

„Nedá sa nič robiť, realitu nezmeníme a tohto umelca už asi nebudeme volať na festival,“ zhodnotili organizátori s tým, že sa im podarilo promptne vybaviť ako náhradu americkú raperku 070 Shake.





Že covery sú nuda? Ani náhodou!

Po príchode na trenčianske letisko sme však nevideli žiadne smutné tváre, návštevníci si veľmi rýchlo uvedomili, že v programe je kopec inej kvalitnej muziky a rozhodli sa patrične si ju aj užiť. Krátkou prechádzkou areálu sme si všimli opäť veľa spokojných ľudí, ale aj veľa impozantnej architektúry.



Výhodou Grapu zostáva, že človek sa tu veľa nenachodí a všetko tu má na skok. Negatívom bohužiaľ ostáva, že počas presúvania sa (a dokonca na niektorých miestach aj počas sledovania koncertu) divák často počuje ako sa hudba z viacerých pódií prehlušuje. Rozhodli sme sa preto po skúsenosti z minulého roka zdržiavať najmä tam, kde sa dal tento faktor ľahšie eliminovať.



Jeden variant je ísť čo najbližšie k hudobníkom. Tak sme urobili aj pri prvom vystúpení na hlavnom pódiu. Ovládla ho slovenská formácia OuOus. Tvoria ho okrem Laury Weng napríklad Erika Rein, Samuel Hošek, Gregor Valentovič či bubeník Adrián Liška. Paradoxom je, že nevystupujú s vlastnou tvorbou, ale s coverami tých najznámejších hitov z éry nultých rokov, ktoré kedysi denne bežali na hudobnej stanici MTV.



Ak ti náhodou hneď napadlo, že to musí byť pekelná nuda, práve naopak. V ich špecifickom podaní upravené verzie nostalgických piesní dostali úplne iný nádych a bolo to mimoriadne osviežujúce a sympatické, ale aj zábavné. Nadšené, hromadne tancujúce a unisono spievajúce publikum, bolo jasným dôkazom. Poslali na pódium kopec lásky.

Prvotriedna šou a tlačenica na Glebovi

Naše cesty ďalej viedli o niečo ďalej na SPP stage, kde vystúpila charizmatická Timea s hanblivým dievčenským prejavom a krásnym hlasom. Pred pódiom sa jej pomaly kopilo čoraz viac zvedavcov. Zahrala im nielen staršie veci z prvého EP Confusion of Warmth, ale tiež z čerstvej májovej nahrávky Short story Long.

O niečo vyšší level však čoskoro na to ukázala ďaleko skúsenejšia Jana Kirschner na hlavnom Orange stagei. Vyzeralo to, akoby sa na pódiu priamo narodila. Spolu s fantastickými hudobníkmi naokolo a vokalistkami predviedla prvotriednu šou.



Bubenícke duo bolo famózne a hypnotizovalo energickými beatmi masívny dav. Vedelo však aj kedy spomaliť. Napríklad pri záverečnom Dunaji eufória vystriedala silné zimomriavky. Po tomto koncerte bolo jasné, kam bude migrovať dav. Neďaleký Suzuki stage už patril „big boyovi“ Glebovi.





Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák



Avšak aj ten, kto prišiel práve na čas, si už vďaka poriadnej plnke a tlačenici nemohol chytiť miesto bližšie k pódiu. Akonáhle spustil rýchlejšie veci, začali lietať poháre s drinkami, spustilo sa pogo a ľudia začali besnieť presne tak, ako sa patrí.



Neskôr vyzval všetkých, čo rapujú, či sa nechcú ukázať a predviesť na pódiu, čo využil neznámy mladík menom Edo. A aj keď to zrovna nebol ten najväčší majster slova, rozpačitú krátku šou dav ocenil najmä za obrovskú odvahu.



Po jeho odchode už Gleb pokračoval v parádnom tempe a nevynechal tie najznámejšie tracky Gauč Storytelling, Gauč n Bass, Leto v kufri či Známky života alebo Go Go Go. „Vrátim sa do štúdia a prinesiem ďalšie bangre,“ sľúbil na záver Gleb.





Prekvapivá sexy rocková šou aj gitarová masáž od Foals

Zatiaľ čo vyskákaní a vyčerpaní tínedžeri išli nabrať sily do okolitých stánkov s energeťákmi či s alkoholom, tridsiatnici a štyridsiatnici sa zhromaždili pred Orange stageom, kde na nich už čakala slovenská stálica Para. Tá predviedla štandardne fajn šou, ktorú oživila niekoľkými hosťami, napríklad post-punkovou bandou Berlin Manson. Zahrali ich najznámejší hit Netancujem, kývem hlavou.



Namiesto stávky na istotu, ktorou bol po tomto koncerte Billy Barman, sme sa následne rozhodli skúsiť niečo nové. Naše kroky viedli na koncert českej speváčky Aiko, pôvodom z Ruska, ktorá sa presťahovala do Londýna, aby tam študovala hudbu. Na Slovensku vystúpila po prvý krát.



Zo štúdiových nahrávok sme čakali príjemný pop na vysokej úrovni. To, čo sme dostali, nám však nenapadlo ani vo sne. Jej koncert bol pravou horúcou rockovou šou. Naživo speváčka výrazne pritvrdila a my sme nemohli byť spokojnejší. Sebavedomé sexy vystupovanie dopĺňala zadná projekcia a výrazné stroboskopy. Jedinou nevýhodou bolo, že v hlučnejších pasážach hlas speváčky mierne zanikal.



Po tomto čísle už bol program jasný. Prví hlavní headlineri dňa, Foals, sa vrátili na Slovensko s novým albumom plným prekvapivo pozitívne naladených a tanečných hitov. Koncert rozbehli vo veľkom, až jeden párik kúsok od nás nabudili tak, že sa od seba nevedeli odtrhnúť a nám šla hlavou len jediná otázka — Prečo radšej nejdú do stanu?



Briti z Oxfordu ponúkli príjemnú gitarovú masáž a špičkový indie-rock, nezabudli navyše ani na fanúšikov starých vecí. Zahrali napríklad nádhernú skladbu Spanish Sahara a zahriali pri srdci všetky melancholické duše.





„Horolezec“ Samey, melancholik Saul a úžasní Moderat

Zatiaľ čo na Foals sa opúšťali mileniáli, o kúsok vedľa na Voyo stagei, kde kraľoval domáci Samey, sa naplno zabávala Gen Z. Najlepší člen Haha Crew dostal masívnu podporu a bol natoľko „nahajpovaný“, až začal nebezpečne liezť po kovovej konštrukcii do celkom slušnej výšky. Nerobilo mu však odtiaľ problém rapovať rovnako dobre, ako na zemi pod pevným povrchom. Spoločnosť mu robil napríklad aj Separ, s ktorým má skladbu Farebná preliezka.

Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Takmer identické publikum sa následne presunulo na koncert Saula, ktorý spolu s kapelou predviedol bravúrnu ponurú, krásnu umeleckú šou a viackrát podotkol, ako je vďačný za tak obrovskú podporu. „Je odtiaľto ku***a krásny výhľad,“ povedal, keď zbadal nespočetný zástup hláv pod pódiom. Vyskúšal ho či pozná aj texty a vybral si najznámejší, štyri roky starý hit Včera mi zhorel dom. Publikum v skúške uspelo.



Po Saulovom mocnom koncerte nebolo príliš ťažké rozhodovať sa, čo ďalej. Na hlavné pódium totiž dorazilo berlínske trio Moderat. Členovia zoskupení Apparat a Modeselektor sa vrátili na Slovensko, aby predstavili najnovšiu nahrávku More D4ta. A už po prvých skladbách bolo jasné, že pôjde o vrchol večera.



Ponúkli rafinovane gradujúcu elektroniku z najvyššej ligy a uchvátili nás aj minimalistickou, no údernou projekciou či hrami so svetlami. Samozrejme v setliste nemohli chýbať hity ako A New Error a Bad Kingdom, ktorou Nemci uzavreli fantastickú šou.

Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Spevák Sascha Ring počas skladby vyzval publikum o pomoc pri záverečnom refréne a ono bez akýchkoľvek váhaní spustilo na plné hlasivky: „This is not, what you wanted. Not what you had in mind.“ Bolo to magické. Prvý deň Grapu zdvihol latku veľmi vysoko, preto sme zvedaví, či ju prekoná sobotňajší, opäť silný program, plný mien ako Ekkstacy, King Gizzard & The Lizard Wizard, Yungblud či M83.



Aj dnes sa môžeš tešiť na domáce klenoty, ktorým vlastne do veľkej miery patril včerajší deň. Tentoraz vystúpia Medial Banana, Hex, Slobodná Európa, Purist či Yanko Kral.