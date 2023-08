Yung Lean na Grape festivale nevystúpi. Koncert zrušil len deň pred začiatkom. Kto ho nahradí?

Yung Lean zrušil svoj koncert na festivale Grape. Kto ho nahradí?

Švédsky raper Yung Lean nevystúpi na Grape festivale ani tento rok. Raper mal na slovenskom festivale vystupovať v minulosti už dvakrát, no raz to zrušil on a raz organizátori zrušili celý festival pre pandémiu.

Tentoraz ho zrušil opäť on sám a urobil tak prostredníctvom svojho tímu len deň pred koncertom, údajne z produkčných dôvodov.

Organizátorom festivalu Grape sa na poslednú chvíľu podarilo zohnať náhradu. Je ňou americká raperka 070 Shake.

„Američanka 070 Shake je raperka, speváčka a zároveň aj skladateľka. Svoj debutový album vydala v roku 2018, jej kariéra odvtedy stúpa stále hore a teraz na jeseň si ju vybrali Coldplay ako predskokanku na ich turné. Na Spotify má viac ako 16 miliónov mesačných poslucháčov. Spolupracovala s menami ako Kanye West, Nas či Pusha T.“

Sklamanie a nespokojnosť s celou situáciou vyjadrili aj v príspevku na Facebooku, kde situáciu objasnili.