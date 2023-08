Ktoré koncerty na Grape nesmieš vynechať? Tu sú naše tipy

Stále nemáš spravený vlastný line-up? My ti poradíme.

Vo štvrtok Grape odštartuje na trenčianskom letisku unplugged koncertami, tak ako aj minulý rok, pre pre prvých 2 000 návštevníkov, ktorí si však nebudú môcť nič nahrávať na mobily. Tie budú musieť odložiť do pripravených vrecúšok, aby si ich mohli lepšie vychutnať.

Po warm-upe však prídu dva dni poriadne nabitého programu, ktorý láka nielen tým najlepším z domácej scény, ale tiež prestížnymi svetovými menami. Neboj sa, tie si už budeš môcť odfotiť aj nahrať na mobil.



A nezabudni, že v sobotu od deviatej do dvanástej bude v gastro zóne aj Morning Disco by Otto. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie na čo počas dvoch bohatých dní ísť, pripravili sme pre teba zopár našich tipov.





Zdroj: Festival Grape/Domino Mičuda

Piatok

Waterbased (SPP stage, 15:00 – 15:45)

Svieže, originálne texty, hudobné experimentovanie brániace sa škatuľkám a jedinečná atmosféra. To sú najvýraznejšie charakteristické črty dua Waterbased, ktoré tvoria Julls Mihalyiová a Ľubo Krajňák. Ich tvorbu ťažko identifikovať, treba ju zažiť a precítiť na vlastnej koži. Prekvapia ťa, podmania si ťa a je veľmi pravdepodobné, že aj dojmú.







Aiko (SPP stage, 21:25 – 22:25)

Hrá síce v rovnaký čas Billy Barman, ale ruku na srdce, videl si ich už určite aspoň stokrát, ak nie ešte viac. Práve preto by si mohol spred hlavného pódia zavítať radšej na SPP stage, kde sa predstaví speváčka Aiko. Pochádza z Moskvy, vyrastala v Karlových Varoch, no presunula sa do Londýna, aby študovala hudbu.



V roku 2018 vydala eponymný debut a o dva roky predstavila o niečo vyzretejšiu nahrávku Expiration Date s dvanástimi skladbami. Len minulý mesiac fanúšikov potešila energickým singlom Lucky Streak, ktorý pravdepodobne odspieva aj na letisku.







Foals (Orange stage, 22:30 – 23:45)



Kvarteto z Oxfordu si spravilo pri nahrávaní zatiaľ posledného siedmeho albumu v štúdiu totálnu diskotéku. Life Is Yours je čistokrvným tanečným albumom, z ktorého cítiť radosť zo života a chuť baviť sa. Presne to sa budú snažiť preniesť v Trenčíne aj na návštevníkov pod Orange stageom.



Veríme však, že Foals okrem toho potešia svojimi staršími a mierne ponurejšími, no krásnymi, hitmi ako Spanish Sahara, Neptune alebo Black Gold. Na Grape už kapela vystúpila v roku 2015, tak uvidíme, či tento koncert tentoraz prekoná a nastaví latku ešte vyššie.









Moderat (Orange stage, 01:00 – 02:00)



Niet pochýb, že tu pôjde o vrchol piatkového večera. Moderat hádam netreba predstavovať nikomu. Síce to v roku 2017, keď oznámili koncertnú pauzu, vyzeralo, že sa možno už spolu na pódiu ani nepredstavia, trio z Berlína sa zrazu vlani vrátilo v plnej sile dokonca s novým albumom More D4ta. Veríme, že v setliste nevynechajú skladby ako Bad Kingdom, Rusty Nails či A New Error.





Sobota

Paulie Garand & Zea + liveband (Voyo stage, 12:00 – 13:00)

Český raper a slovenská speváčka spolu nielen tvoria pár, ale spolupracujú aj hudobne a my sa nevieme dočkať, až ich spolu uvidíme stáť na jednom pódiu. Alžbeta Ferencová alias Zea začiatkom roka získala veľkú popularitu vďaka seriálu Iveta, kde stvárnila hlavnú postavu.



Nie všetci vedia, že je však aj talentovaná speváčka. Jej debutový album Burning Light spred troch rokov bol plný silných spovedí, ktoré rezonujú ešte dnes. To isté platí o trackoch Paulieho Garanda. Na českej scéne debutoval ešte v roku 2014 s nahrávkou Molo a odvtedy vydal ďalších sedem nahrávok. V Trenčíne určite zahrá aj niečo z posledného albumu Amonit.







Ekkstacy (Orange stage, 16:20 – 17:20)

Predstav si Lil Peepa v post-punkovom šate, ešte k tomu koketujúceho s dream-popom. Taký je mladý Kanaďan s odzbrojujúcim uhrančivým prejavom a ihneď pútajúcim imidžom. Ekkstacy je jeden z najvýraznejších a najtalentovanejších zjavov na scéne. A síce zatiaľ vypustil do sveta len jeden album a jedno EP, je len otázkou času, kým začne zbierať tie najprestížnejšie hudobné ceny. Jeho vystúpenie bude rozhodne lahôdkou a najmä pre náročných poslucháčov.







King Gizzard & The Lizard Wizard (Orange stage, 18:30 – 19:30)

Grape si pripravil našťastie niečo aj pre milovníkov „gitaroviek“ a my nemôžeme byť vďačnejší. Títo austrálski blázni z Melbourne ťa v sobotu večer vezmú na prechádzku, ktorú si budeš pamätať do konca života. Máloktorá súčasná kapela je tak produktívna a žánrovo rozmanitá, ako práve King Gizzard & The Lizard Wizard.



Vznikli len v roku 2010 pričom debut dali von o dva roky neskôr. Dnes ich majú už na konte 24 a len vlani vydali neuveriteľných päť. Nevieme síce, kde berú toľko energie a kreativity, ale rozhodne sa nesťažujeme. Tento rok potešili nahrávkou PetroDragonic Apocalypse a zablúdili späť do metalových vôd.



V ich tvorbe však nájdeš prvky art, stoner, garage, psychedelického či progresívneho rocku, ale aj synth popu alebo jazzu. Tento koncert ťa zaručene nabije takou energiou, že vydržíš bez kávy a energeťákov až do skorého rána.







M83 (Orange stage, 20:40 – 21:40)

V sobotu si na Grape splní sen nepochybne jedna celá generácia, ktorá vyrástla na nesmrteľných dokonalých hitoch ako Midnight City či Wait. Tie zároveň patria hádam k najpoužívanejším piesňam na poli kinematografie či seriálovej tvorby. Francúzske elektronické duo pohladí dušu všetkým melancholikom.







Yungblud (Orange stage, 22:50 – 23:50)



Dvadsaťšesťročný britský rebel vzkriesil pop-punk z mŕtvych, nahral tri silné albumy a stihol už spolupracovať s menami ako Machine Gun Kelly, Bring Me The Horizon, Willow alebo Halsey. Keď pred piatimi rokmi vystúpil prvýkrát na Slovensku, ešte zďaleka nebol takou hviezdou ako dnes. Každým albumom však uňho okrem rastúcej slávy cítiť aj skutočný hudobný progres.