Loki je späť. Nová séria s oscarovým hercom bude ešte mysterióznejšia a kompletne ľuďom domotá hlavu

Sleduj debutový trailer na 2. sériu Lokiho od Marvelu s novými postavami a oscarovým hercom.

Marvel vydal prvý trailer k druhej sérii Lokiho, ktorá odštartuje na Disney+ 6. októbra. Koniec prvej série ovplyvnil celý svet Marvelu a navyše predstavil záporáka menom Kang the Conqueror.

V druhej sérii sa vrátia Tom Hidleston ako Loki a Owen Wilson ako agent Morbius. Nováčikom je oscarový Ke Huey Quan (Everything, Everywhere, All at Once), ktorý si zahrá novú postavu a bude pomáhať hlavným hrdinom s časovými slučkami.

Nad druhou sériou Lokiho visia veľké otázniky. Jej súčasťou je totiž záporák Kang v podaní Jonathana Majorsa. Ten však čelí obvineniam z domáceho násilia a je možné, že scenáristi v štúdiu Marvel medzičasom zmenili príbeh seriálu, ak by herca museli preobsadiť.