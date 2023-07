Ako to vyzerá, keď sa človek mení na upíra? Pri tomto seriáli sa pobavíš ako už dávno nie

Tisícroční upíri žijú v modernom New Yorku a nedarí sa im zapadnúť. Slúži im homosexuálny komorník, ktorý sa chce stať upírom.

Piata séria komediálneho mockumentary seriálu What We Do in the Shadows má za sebou už prvé tri časti a poriadne sme sa pri nich zabavili. Po tom, čo Nadji zhorel upírsky nočný klub, sa snaží vyrovnať s tým, že bábike, v ktorej sídli jej duša, zlomila obe nohy. Ich komorník Guillermo sa zase na konci štvrtej série premenil na upíra.

Avšak niečo mu v plnej premene bráni a spoločne s Laszlom sa snažia prísť na to, čím to bude. „Gizmov“ majster Nandor nič netuší. Ak sa sluha nechá premeniť iným upírom ako svojím majstrom, je to veľká hanba, od ktorej chcú Nandora ušetriť. Ten tak netuší, prečo sa Guillermo správa čudne a je neustále s Laszlom.

Zdroj: FX/Disney+

Bojí sa, že o neho príde, a tak sa ho snaží zaujať. Napríklad tým, že vzlietne do vesmíru. To všetko sa stane v epizóde, v ktorej Laszlo vyjde von počas slnečného dňa asi ako jediný upír v histórii a Nadja si vymení telá so svojou bábikou a následne aj s upírom Colinom, čím vznikne scéna à la Malignant. V seriáli What We Do in the Shadows sa neustále deje niečo bizarné, vtipné a originálne.

Piata séria nadväzuje na vysokú kvalitu predošlých sérií. Okrem tradičného suchého humoru ponúka aj množstvo vynikajúcich hlášok a charakterový vývin jednotlivých postáv. Tvorcovia navyše potešili fanúšikov seriálu obľúbenými postavami už v prvých troch epizódach.

Zdroj: FX/Disney+

Piata séria What We Do in the Shadows dokazuje, že stále ide o jeden z najlepších a najvtipnejších seriálov súčasnosti. Má fantastické postavy, ktorým nejde nefandiť a ktoré milujeme s každou epizódou viac a viac. Ak niekto hľadá seriál, pri ktorom sa pobaví a zažije veľmi originálne spracovaný humor a výplň sitcomových epizód, tento bravúrny seriál nájde na HBO Max či Disney+.