POHODA 2023: Piatok patril gitarovej hudbe a silným ženským osobnostiam. Ohúrili Wet Leg aj Caroline Polachek

Čo sme zažili na Pohode v piatok 7. júla?

Nevyspaté tváre stojace v rade na kávu a energeťáky, nešťastníci, čo sa zabudli natrieť opaľovacím krémom, do pol pása nahí osamelí spáči na trávniku aj betóne, zmätení a blúdiaci „Pohoda panici“ hľadajúci na festivalovej mapke správny stage, ale aj nabudení objavitelia plne pripravení na bohatý program druhého dňa.



Všetky tieto typy si mohol stretnúť v piatok v dopoludňajších hodinách na trenčianskom letisku. Návštevníci mohli už od deviatej rána zavítať napríklad na stand-up comedy Silných Rečí alebo na diskusiu o bezpečnom Slovensku. Neskôr mohli ísť aj na bábkové divadlo, jam session či rôzne workshopy. Na Pohode sa jednoducho nedá nudiť.





My sme sa vybrali o 12.45 do Arény Slovenskej sporiteľne osláviť dvadsiate narodeniny kultovej domácej rapovej formácie A.M.O., ktorá v zostave Viktor Hazard, Moe a Opak vystúpila na pódiu po dlhých trinástich rokoch. Ako neskôr trio napísalo sa sociálne siete, nečakalo, že bude mať plný stan ľudí a atmosféru ako z rozprávky.



Zazneli najväčšie hity ako Bratislava, Spolu či Abstinent, počas ktorého si hudobníci zavolali na pódium na pomoc k mikrofónu asi desať ľudí (pôvodne mal prísť len jeden, no veci sa trocha zvrhli). V závere Moe pozval na pódium aj svoju dcéru, ktorá si s triom zaspievala novú pieseň Podaj mi ruku so silným odkazom.





A.M.O. Zdroj: Pohoda Festival/Dávid Mariančík

Pripomienka z Ukrajiny aj úchvatná zmes jazzu a art-rocku

Milovníkov vážnej hudby potešil na hlavnom pódiu koncert s názvom Symphony of Free Ukraine, počas ktorého Orchester Slovenského národného divadla pod taktovkou Mariána Lejavu odohral vo svetovej premiére tri nové kompozície ukrajinských autoriek a autorov. Išlo o silný zážitok, ktorý však celkom výrazne narušil veselú náladu a ponurou atmosférou akoby pripomenul, čo sa deje u našich východných susedov.



Krátko nato priniesol úplne inú náladu čoraz populárnejší raper a srdcom jasný punkáč Dušan Vlk. Jeho sebavedomý prejav či úderné texty nabudili dav a v kotle vzniklo takmer okamžite poriadne pogo, ktoré vydržalo prakticky do konca setu. Vyzerá to tak, že čoskoro Vlkovi nebude stačiť kapacita slovenských klubov.





Dušan Vlk. Zdroj: Pohoda Festival/Adam Zvolenský



Vyčerpaný a vyskákaný dav si následne mohol ísť oddýchnuť a rozjímať na koncert skvelej Jany Kirschner, ktorá zahrala hneď v úvode tie najväčšie hity ako Pokoj v duši alebo Na čiernom koni a dala Pohodu späť „do pohody“. O kúsok vedľa v rovnakom čase na svojich nástrojoch čarovalo trio Waking Vision. To na Slovensku vystupuje len veľmi ojedinele.



Kapelu založili ešte v roku 2000 v Bostone na Berklee College of Music gitarista a skladateľ John Shannon a bubeník Martin Valihora. Na Európa stagei vystúpili tentoraz s fínskym basgitarisom pôsobiacim v New Yorku Petrom Slavovom. Hudobníci ukázali, ako to vyzerá, keď človek robí, čo ho baví, vie to dokonale a naplno si to užíva.



Išlo vskutku o úchvatnú zmes jazzu aj art rocku v čisto inštrumentálnej podobe a kapela napriek pomerne komornému priestoru odohrala jeden z najsilnejších koncertov tohtoročnej Pohody, čo publikom v závere ocenilo potleskom v stoji a obrovskými ováciami. Ak si ich nestihol, nezúfaj. Po festivale ešte zahrajú v Bratislave a v Košiciach.