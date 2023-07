RECENZIA: Film Netvor je nový Jagten/Hon. Japonská dráma o nepochopených chlapcoch ťa emočne vyžmýka ako film Madsa Mikkelsena

Režisér Zlodejov/Shoplifters nakrútil vynikajúcu, emotívnu drámu. Príbeh vyrozprával skrz tri rôzne perspektívy a ty ho musíš vidieť.

Hirokazu Kore'eda je uznávaný japonský režisér, ktorý v mainstreamovom publiku na medzinárodnej úrovni získal veľa fanúšikov po skvelej dráme Shoplifters (Zlodeji). Minulý rok sa na festivaloch zaskvel drámou Broker (Prostredník), no svojou novinkou sa poriadne prekonáva.

Volá sa Monster (Netvor) a opäť v nej dokázal, ako bravúrne dokáže režírovať detských hercov. Film sme videli na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch (KVIFF 2023).

Režisér Shoplifters nakrútil vlastný Hon/Jagten s výbornými detskými hercami

V nadpise porovnávame jeho najnovšiu drámu s Jagten/Hon s Madsom Mikkelsenom v hlavnej role a nie je to žiadny clickbait. Tieto dva celovečeráky zdieľajú viaceré spoločné rysy a diváka donútia rozmýšľať nad komplikovanosťou komunikácie detí podobným spôsobom.

V Netvorovi Koreeda trávi viac času s deťmi, čo mohlo byť problém, no chlapci Sōya Kurokawa a Hinata Hiiragi poľahky nesú depresívne a seriózne témy filmu počas celej jeho dĺžky vďaka veľmi jemnému a emotívnemu prejavu.

Zdroj: Gaga TOHO

Príbeh tvorcovia rozdelili na tri časti. V tej prvej ho sledujeme očami matky, ktorá zistí, že učiteľ Hori fyzicky aj psychicky trestá a týra jej syna, ktorý domov chodí krvavý a začína mať psychické problémy. Divák súcití s matkou a podobne ako ona, aj on rozrušene hľadá riešenie ich problémov. Po konfrontovaní učiteľov sa však situácia nezlepšuje a dochádza k ďalším incidentom.

Zmena perspektívy príbehu odhaľuje bolestivú pravdu

Následne sa na rovnaké udalosti pozeráme očami učiteľa Horiho a dozvedáme sa, že sa veci neudiali tak, ako ich opisovali deti. Ukazuje sa, že si vymýšľali, zle pochopili niektoré veci, alebo rovno klamali. Divák si začína uvedomovať, že urobil rovnakú chybu ako ostatní dospeláci vo filme. Príliš rýchlo odsúdil konanie učiteľa, ktorý ukazuje, že veci nie sú také, ako sa zdali byť.

Tvorcovia excelujú v postupnom odbaľovaní pravdy, a to aj vďaka tomu, že prekvapujú jednotlivými odhaleniami. Film tak búra divácke očakávania a nie je úplne predvídateľný. Nie je tu cítiť žiadny tlak na neočakávaný dejový zvrat. Zmena perspektívy slúži výhradne na vyobrazenie precízne napísaného scenáru, za ktorý Yuji Sakamoto získal v Cannes cenu pre najlepší scenár. Režisér Koreeda si väčšinu scenárov píše sám, no tu urobil výnimku.

Zdroj: Gaga TOHO

Dovolilo mu to viac sa sústrediť na svoju réžiu a zároveň to umožnilo vyniknúť scenáristovi s vlastnou víziou. Tá spĺňa všetky potrebné predispozície na to, aby vytvorila dramaturgicky bezchybne vyskladaný príbeh a jeho štruktúru spočívajúcu v striedaní perspektív. Film emočne eskaluje v treťom akte, ktorý udalosti zobrazuje z pohľadu oboch chlapcov. Preniknúť hlbšie do ich správania a motivácií by znamenalo vyspoiliť príbeh, a to by bola veľká chyba, keďže ho treba zažiť z prvej ruky.

Tvorcovia ho premysleli do posledného detailu a dali všetkým postavám dostatok priestoru, aby divákom odovzdali svoje motivácie a emotívne prejavy. Na konci filmu tak divák súcití, respektíve chápe pohnútky každej jednej postavy, aj keď vyústili v obrovské chyby. Na city udiera obzvlášť dejová línia o nepochopených chlapcoch, ktorí cítili, že nemôžu byť voči svojmu okoliu otvorení a úprimní.

Emotívny príbeh bez pátosu

Koreeda a Sakamoto si zaslúžia veľkú pochvalu za to, že svoje postavy za ich inakosť nepotrestali maximálnou tragédiou. Ich trápenie a následky spoločenského tlaku ukázali dostatočne citlivo aj bez klišé ukončenia príbehu, aký je v týchto typoch sociálnych drám až príliš častým javom.

Zdroj: Gaga TOHO

Netvor je intenzívny, emotívny film, ktorý vôbec netlačí na pílu a nesnaží sa diváka za každú cenu rozplakať. Snaží sa mu predostrieť autentický pohľad na život bežných ľudí, ktorí musia reagovať na depresívne udalosti vo svojich životoch bez toho, aby poznali všetky faktory ovplyvňujúce ich úsudok a správanie.

Režisér Hirokazu Koreeda nakrútil jeden zo svojich najlepších filmov, pri ktorom nás emočne hlboko zasiahol. Svoj film rozkladá postupne a trpezlivo, ale nikdy nám neprišiel nudný či príliš pomalý. Naopak, hlboké rezy do psychiky postáv z neho robili fascinujúci výlet nielen do detskej mysle.

Koreeda sa vyhol zbytočnému pátosu. Netvor je vynikajúca dráma so skvelými hercami, ktorí dokázali vystihnúť odlišné charaktery svojich postáv podľa toho, z akej perspektívy sa na nich divák pozeral. Deväť z desiatich.