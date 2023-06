Rytmus a Marko Damian spojili sily v najnovšom tracku o šikane

Marko Damian v utorok vydal singel Nedlžím ti nič aj s videoklipom. Hosťuje mu na ňom prekvapivo Rytmus.

Raperi si zaspomínali na študentské časy, keď sa im smiali za ich ambície a sny. Pred bratislavským gymnáziom na Bilíkovej 24 sa v úvode klipu prihovára Marko Damian k divákom slovami: „Poďte sa s nimi pozrieť na príbeh kariérneho úspechu napriek zlému prospechu.“



„Nemám čas na správny a už vôbec nie na lásku. Oplatilo sa makať, už len kvôli cene opasku. Ak budeš donášať, chlapci ti prídu spraviť donášku,“ rapuje následne Damian.



„Kde ste boli všetci, keď svet bol proti mne? Keď sa mi smiali, že chcem robiť rap. Cigán vy*****ý, on nemôže mať sen. Dnes majú pocit, že im dlžím,“ rapuje v tracku Rytmus.



Marko Damian vydal debutový album Blažená Nevedomosť v novembri 2021. V máji fanúšikov potešil singlom Jedináčik so Sergeiom Barracudom, krátko nato vypustil do sveta ďalší úderný song Sople v spolupráci s The Curly Simonom.