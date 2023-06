Netflix konečne zverejnil reálne čísla sledovanosti. Toto je 10 ich najpozeranejších filmov a seriálov v histórii

Aké sú najsledovanejšie originálne filmy a seriály od Netflixu? Pozri si prehľadné tabuľky a rebríčky.

Netflix prvýkrát v histórii ukázal reálne čísla sledovanosti svojich seriálov a filmov. Doteraz uvádzal len minúty či hodiny strávené pozeraním programov, no to nebola relevantná a prehľadná štatistika. Robiť to tak bude aj naďalej, no odteraz pridá k rebríčkom najpozeranejších filmov a seriálov aj údaj o tom, koľko videní mali celkovo.

Netflix stále klasifikuje videnie ako každý profil, ktorý si film či seriál pozrie na aspoň dve minúty. Stále tak nejde o úplne veľavravné údaje, no oveľa ľahšie sa takto meria popularita a úspech jednotlivých filmov a seriálov.

Navyše, doteraz Netflix meral sledovanosť a popularitu len v prvých 31 dňoch od dátumu premiéry. Odteraz bude merať prvých 91 dní po premiére. V tabuľkách nižšie tak nájdeš prehľad najsledovanejších originálnych filmov a seriálov od Netflixu (ako anglických/amerických, tak cudzojazyčných).

Celkovým výhercom je juhokórejský fenomén Squid Game, ktorý videlo viac ako 265 miliónov divákov. Nasleduje prvá séria Wednesday s 252 miliónmi divákov a následne celovečerný film Red Notice s Dwaynom Johnsonom.