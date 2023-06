Režisér Flasha obraňuje otrasné CGI vo filme: „Je to tak naschvál a vyzerá to tak zámerne“

Režisér Andy Muschietti obraňuje kvalitu vizuálnych efektov vo filme The Flash.

Ak si už bol v kine na The Flash (film je sklamaním, ale aj tak sa na ňom dá zabaviť a ide o fajn komiksovku), s veľkou pravdepodobnosťou si si všimol divne vyzerajúce vizuálne efekty. CGI bolo vo filme celkovo pochybnej kvality od začiatku až po koniec. Začalo sa to bábätkami vyrobenými počítačmi, čo bolo nesmierne vidieť v každej scéne.

Pokračovalo to CGI ľudskými postavami, gumovo pôsobiacimi kostýmami či nešťastným vkladaním hláv na cudzie telá (napríklad v scénach, kde sú dvaja rovnakí herci vedľa seba a takto ich „naklonovali“) a končí sa to umelým pozadím a prostredím ako z lacnej mobilnej hry, pozri záber nižšie.

Niektoré umelo pôsobiace scény sú prekvapením z dôvodu, že obsahujú len hercov v kostýmoch a s jednoduchým pozadím. Môže to byť výsledok neskorších úprav vo filme. Tvorcovia možno namiesto drahých dokrútok s hercami zvolili vytvorenie nových scén kompletne v počítačoch. Ak to tak bolo, tak síce ušetrili, ale film tým značne trpí.

Stačilo doplniť menu z multiplayerovej videohry a asi by len málokto uveril, že je to z jedného z najdrahších blockbusterov roka.

Režisér Andy Muschietti to však v rozhovore pre Gizmodo obhajuje. „Ide o to, že to sledujeme z Flashovej perspektívy, v ktorej je z hľadiska nasvietenia a modelov všetko skreslené. Vstupujeme do niečoho ako ,vodného sveta‘ tak, ako ho vníma Barry. Je to súčasť dizajnu snímky a vytvorili sme to tak zámerne.“

Režisér má pravdu, že viaceré scény z Flashovej perspektívy, ktoré zahrňujú cestovanie časom či rýchly beh, majú originálny vizuál a dizajn napodobňujúci jeho perspektívu.

Anketa: Aký je tvoj názor na vizuálne efekty vo Flashovi? Boli otrasné a viditeľné. Občas ma vyrušovali. Neboli dobré, ale nevadili mi. Podľa mňa boli na vysokej úrovni. Boli otrasné a viditeľné. Občas ma vyrušovali. 64 % Neboli dobré, ale nevadili mi. 29 % Podľa mňa boli na vysokej úrovni. 7 %

Nesedí to však na ostatné scény, keď kamery sledujú Flasha a iné postavy „z diaľky“ a množstvo ďalších príkladov, pri ktorých neplatí, že reprezentujú Flashovu perspektívu. Stačí si porovnať niektoré scény Flasha z režisérskej verzie Snyder Cutu, kde jeho pohyb vyzeral oveľa lepšie.