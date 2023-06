Recenzia: Black Mirror: z pôvodne podmanivej sci-fi dystópie tvorcovia urobili multižánrovú antológiu s kolísavou kvalitou

Netflix nám po štvorročnej odmlke naservíroval čerstvú dávku príbehov o šialených veciach, ktoré sú ľudia schopní urobiť. Tvorcovia však k tradičným sci-fi nápadom primiešali dávku fantastiky, ktorú sme nečakali.

Salma Hayek Pinault, Aaron Paul, Annie Murphie či Ben Barnes. Nová séria seriálu Black Mirror prekypuje slávnymi menami a divnými príbehmi, ktoré objavujú temno v človeku. Z pôvodnej výhradne sci-fi dystópie sa však vyvinula multižánrová antológia príbehov, v ktorých je už len niekedy technológia (a jej zneužívanie) stredobodom pozornosti. Pribudli neočakávané fantastické mýty, hororová epizóda či epizóda venovaná takmer zabudnutým zločinom.

Salma Hayek v Black Mirror bola trochu ako Miley Cyrus v Black Mirror. Mená možno pritiahnu pozornosť, no sila epizódy je predovšetkým v scenári a nápade. Zdroj: Netflix/zo seriálu Black Mirror

Úvodné epizódy na úrovni predošlých sérií, potom sa to pokazí

Najmä prvé dve epizódy ťa vtiahnu a pripomenú ti, prečo svet Black Mirror tak miluješ. Ostrá kritika súčasnej doby, riziko, že technológia myslená v dobrom sa napokon ukáže pre ľudí nevhodná, až životu nebezpečná, dobre zvolený humor aj scény, pri ktorých vypleštíš oči a zanadávaš.

Prvá epizóda Joan is Awful celkom vtipne ukazuje riziká spojené s Netflixom – pardon, v seriáli nazývajú okato podobnú platformu Streamberry. Začína sa to nevinne, no každou minútou sme boli viac zhrození zo zápletky.

Joan (Annie Murphy) je znudená HR manažérka, ktorá jeden večer nájde na Streamberry seriál o sebe. Stvárňuje ju Salma Hayek a seriál Joan dovedie až na pokraj psychických síl. Táto epizóda asi najlepšie spracúva obavy z technologických inovácií. Mali sme z nej pocit, že by sa to pokojne mohlo odohrať už zajtra a že sa na podobný scenár musia ľudia pripraviť.

Epizóda Loch Henry je žánrovkou: ulahodí milovníkom krimi dokumentaristiky. Mladý pár filmárov Davis (Samuel Blenkin) a Pia (Myha’la Herrold) sa vráti do Davisovho malého škótskeho rodiska natočiť film o ochrane prírody. Piu však viac zaujme príbeh o miestnom sériovom vrahovi a frajera prehovorí, aby pracovali na ňom. Staré záznamy a úryvky zo správ sa striedajú so súčasnosťou a napokon si diváci vychutnajú akýsi dokument v dokumente.

Hoci technika v epizóde nehrá žiadnu dôležitú úlohu (majú celkom klasické vybavenie na natáčanie), rozprávanie typické pre Black Mirror je v tejto epizóde zrejmé. Príbeh nás pohltil a postupne sme spolu s filmárskym párom odhaľovali ešte horšiu pravdu, než akú sme si vedeli predstaviť.

Davis pracuje na dokumentárnom filme, ktorý sa rýchlo zvrtne. Zdroj: Netflix/zo seriálu Black Mirror

Tretia a zároveň najdlhšia epizóda Beyond The Sea ukazuje alternatívny svet v roku 1969, kde dvaja astronauti (Aaron Paul a Josh Hartnett) počas misie vo vesmíre môžu tráviť čas so svojimi rodinami vďaka kópii ich tiel a presunu vedomia. Klasická sci-fi predloha, v ktorej sa všetko nechutne a tragicky pokazí. Dominuje v nej súcit, trauma a správanie, ktoré je neospravedlniteľné, no aj tak sa ho budeš snažiť ospravedlniť.

Tvorcom vďaka za obsadenie Aarona Paula, ktorý celú túto epizódu udržal pri živote. Je pomalšia, tichšia, no vôbec nie nudná. Miestami nám atmosférou pripomínala epizódu White Christmas, tentoraz sa však postavy musia do reality vrátiť a popasovať sa s následkami svojich činov.

Nadšenie však v tomto bode vyprchalo. Kvalita seriálu sa od štvrtej časti rýchlo mení k horšiemu a má už len občasné svetlé momenty.

Science fiction bez science?

Ďalšia časť s názvom Mazey Day je o herečke, ktorú prenasledujú paparazzovia a musí sa vyrovnávať s následkami tragickej autonehody. Tie naberú veľmi konkrétne črty, autori tu siahli po starých mýtoch, ktoré však zobrazili neoriginálne. Táto epizóda bola frustrujúca a máme dojem, že zvrat pridali na poslednú chvíľu, len aby sa niečo stalo.

Príbeh sa odohráva v roku 2006 počas vrcholu éry posadnutosti celebritami (ich žezlo krátko nato prevezmú youtuberi, neskôr influenceri). No tento potenciál ostal nevyužitý, nepomohli ani fantastické prvky, z ktorých sme mali pocit, že vznikli len preto, že tvorcom ešte ostal nevyužitý budget na efekty. Celý minifilm pôsobí lacno.

Horor s nadprirodzenými prvkami a hroziacim koncom sveta. Tak sa končí séria s piatou časťou s názvom Demon 79. Áno, naozaj v ňom je démon, ktorý vedie inak krotkú predavačku k nechutným činom v snahe zachrániť svet. Epizóda má nádherné hororové úseky, ktoré skladajú poctu tomuto žánru, a sarkastický záver, ktorý nás však vôbec neuspokojil.

Zdroj: Netflix/zo seriálu Black Mirror

Na rozdiel od posledného finále, v ktorom sa seriál obzerá po stopách ľudstva (Black Museum), táto epizóda ich rovno pošliape. Zvyšok času je vyplnený frustrovanou postavou a extravagantným démonom. Tvoria spolu charizmatický pár, ale do antológie, na akú sme zvyknutí, epizóda nezapadla.

Záverečné scény by boli mocné, keby sme mali pocit, že je to záver, ktorému ako ľudstvo dokážeme predísť. To je esencia Black Mirror: nastavuje temné zrkadlo spoločnosti v čase, keď ešte môže niečo zmeniť. Ukazuje niečo, čo sa zdá byť dokonale uveriteľné. Ale tentoraz to tvorcom nevyšlo, pretože zatiaľ na svet neprišli démoni s ponukou zachrániť svet.

A tak sa ti akékoľvek špekulácie zdajú zbytočné a posledných 15 minút finále takisto.

Jednotlivé epizódy majú teda rôznu úroveň kvality a niektoré nenapĺňajú očakávania, ktoré v nás nastavili predchádzajúce série. Tvorcovia už nehovoria len o zdivočenej technológii, ale chcú nazrieť do myslí obyčajných ľudí, ktorí sa ocitnú v neobyčajných situáciách. Zmena však nie je dostatočne jednoznačná (napriek urputnej snahe hercov a herečiek to jednoducho miestami škrípe).

Šiesta séria v nás nezanechala taký úzkostný mind-fuck dojem, o ktorom okamžite niekomu musíš povedať, ako sa to podarilo tým predošlým. Celkovo dávame seriálu 6,5 z 10 (skóre stúpne o bod, ak vynecháš štvrtú epizódu).

Réžia: Charlie Brooker

Scenár: Charlie Brooker, Jesse Armstrong, William Bridges

Žáner: sci-fi, horor, triler

Hrajú: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel a ďalší



Celá šiesta séria Black Mirror je na Netflixe dostupná od 15. júna.