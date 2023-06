Šéf Markízy: Na Voyo máme už vyše 550-tisíc predplatiteľov. Pripravujeme úplne novú šou s celebritami a so športovcami

Šéf televízie Markíza nám prezradil ich veľkolepé novinky a plány na ďalšiu sezónu. Na čo všetko sa môžu diváci tešiť?

Aké veľkolepé plány má TV Markíza na najbližší rok? Divákov čaká po takmer 20 rokoch návrat legendárnej šou Big Brother, exkluzívne programy na Voyo, úplne nová zábavná šou s celebritami a so športovcami, nové seriály, ale aj pokračovania osvedčených formátov a seriálových hitov.

Očakávané novinky nám predostrel generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele počas okrúhleho stola pre vybraných novinárov z mediálnych portálov, ktorého súčasťou bol aj Refresher. Na stretnutí zhodnotili aj uplynulú jarnú sezónu a načrtli, čo nás čaká v rámci programovej štruktúry jesennej sezóny a plány na budúci rok.

Matthias Settele, generálny riaditeľ televízie Markíza. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Big Brother sa vracia po takmer 20 rokoch. Telka sa chce poučiť z minulých chýb

Najzásadnejšou novinkou, ktorú Settele uviedol na stretnutí, je návrat legendárnej slovenskej reality šou Big Brother. Tá sa vracia na obrazovky televízie Markíza po takmer 20 rokoch. Jej prvú sériu totiž odvysielali ešte v roku 2005.

Presný dátum vydania návratu legendárnej šou Settele neuviedol, no podľa slov marketingového riaditeľa Michala Borca aktuálne prebieha kasting súťažiacich a koncom októbra by sa malo spustiť natáčanie.

Prvá séria Big Brother sa vysielala od 18. septembra do 18. decembra 2005. Oznámil to v tom čase vtedajší generálny riaditeľ televízie Markíza Vladimír Repčík dva týždne po tom, čo konkurenčná televízia Joj ohlásila štart reality šou VyVolení.

Big Brother na obrazovkách TV Markíza v roku 2005. Zdroj: TV Markíza (reprofoto)

Súťažiaci vtedy bojovali o desať miliónov korún v hotovosti. Očakávaný úspech však Big Brother s podtitulom Súboj, ktorý moderoval Vilo Rozboril, nenaplnil. Hovorilo sa o nej ako o prepadáku. Omnoho väčšiu sledovanosť v tom čase zaznamenali práve jojkárski VyVolení.

Markíza preto opäť skúša šťastie a tentoraz to vyzerá tak, že úspech tejto šou nenechajú na náhodou. Ambície má televízia vysoké a sme preto zvedaví, čím nás prekvapí. Šou totiž má potenciál, doteraz sa vysiela v rôznych krajinách sveta a obsadzuje vysoké priečky v rebríčkoch sledovanosti.

V USA sa už bude čoskoro vysielať dokonca jej 25. séria. TV Markíza kúpila licenciu na Big Brother od holandskej spoločnosti Endemol v roku 2005. Išlo v tom čase o celosvetovo známy program, ktorý sa vysielal vo viacerých krajinách. Prvýkrát ho odvysielali v roku 1989 a hneď prvé série okamžite pritiahli k obrazovkám milióny divákov.

Voyo má už viac ako pol milióna predplatiteľov

Generálny riaditeľ Markíza Group spomenul aj úspech ich streamovacej platformy Voyo. Aktuálne má služba už viac ako 550-tisíc aktívnych predplatiteľov. Na porovnanie – Netflix, streamovacia služba s najväčším počtom predplatných na Slovensku, má okolo 610-tisíc predplatiteľov a HBO Max ich má okolo 340-tisíc.

Vychádza to z prieskumu spoločnosti Median SK, podľa ktorej používa na Slovensku streamovacie služby takmer 1,4 milióna ľudí vo veku 14 – 79 rokov. Settele však spresnil, že viac ako pol milióna predplatiteľov majú dokopy na českom aj slovenskom trhu. Separátne čísla pre samostatné krajiny nešpecifikoval.

Zdroj: Voyo / TV Markíza

Úspech tohto ambiciózneho projektu nečakalo ani samotné vedenie, o to viac, keď platformu spustili v čase už zabehnutých svetovo známych streamovacích služieb. To sa odrazilo aj na ich očakávaniach. Podľa ich slov totiž chcú do roku 2026 dosiahnuť hranicu 1 milióna predplatiteľov.

„Voyo chce stáť vedľa tých najväčších hráčov na trhu ako najsilnejšia lokálna služba. Je celosvetovým trendom, že si v domácnosti (používatelia) predplácajú viac streamovacích služieb. Očakávame, že v roku 2025 to budú v priemere tri. Voyo chce byť jednou z nich. Od tohto cieľa sme doslova na dosah ruky,“ povedal minulý rok Daniel Grunt, digitálny riaditeľ mediálnej spoločnosti CME v rozhovore pre CzechCrunch.

Zdroj: Voyo / TV Markíza

Na jeseň budú pokračovať s osvedčenými formátmi, no divákov čaká aj úplne nová šou a seriály

Vedenie trhového lídra nám predstavilo aj ďalšie svoje plány v rámci jesennej vysielacej štruktúry a novinky na budúci rok. Divákov čakajú pokračovania osvedčených formátov a seriálových hitov, ktoré zožali úspech aj predošlú sezónu.

Ako uviedol Settele, reality šou Ruža pre nevestu zachytila predovšetkým mladšiu generáciu, ktorá ju sledovala najmä prostredníctvom ich streamovacej platformy, vďaka čomu sa stala ich najsledovanejším TV programom v histórii Voyo už od prvej epizódy. Po úspechu prvej série nás preto na budúci rok čaká jej pokračovanie.

Zdroj: TV Markíza

Okrem overených programov Markíza pre divákov pripravuje aj úplne novú zábavnú šou, v ktorej by sa mali predstaviť celebrity, športovci a známe televízne tváre. Bližšie informácie však televízia nechcela špecifikovať. Vieme zatiaľ len to, že réžiu bude mať na starosti Pepe Majeský, ktorý v Markíze stojí za úspešnými formátmi ako Let’s Dance či SuperStar.

Po úspechu komediálneho špeciálu komičky Simony Salátovej s názvom Donaha!, z ktorého bola prekvapená aj samotná televízia, na Voyo na jeseň pribudnú aj dva nové standupové špeciály slovenských komikov – konkrétne Sama Trnku a Jakuba „Zitrona“ Ťapáka.

Markíza bude pokračovať aj v zabehnutých šou ako Love Island, Na nože, Farma a Utajený šéf, ako aj v seriáloch Druhá Šanca a Výnimočná Nikol. Na budúci rok nás čaká aj úplne nový dramatický seriál s pracovným názvom Doktorka Fosterová a ďalšia séria šou Extrémne premeny Slovensko – Druhá šanca na život.

Zdroj: TV Markíza

Pod značkou Voyo Originál už toto leto odvysielajú krimisériu Matematika zločinu, ktorú režíroval Peter Bebjak. V hlavných úlohách sa predstavia Tomáš Maštalír, Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská či Kristýna Boková. Už tento piatok bude exkluzívne iba na Voyo odvysielaný aj prvý česko-slovenský fantasy seriál Vedma.

Na jeseň sa diváci môžu tešiť aj na šesťdielny špionážny triler o únose dvoch dievčat z Česka, ktorý je natočený podľa skutočnej udalosti. Miniséria s pracovným názvom Dobro došli sa bude odohrávať na pobreží Jadranu a v hlavných úlohách sa predstavia Alžbeta Ferencová a Jakub Štáfek.