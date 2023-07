2023: Najhoršie filmy a najväčšie seriálové sklamania doteraz

Niektoré filmy a seriály sú fajn, ale nemôžeme sa zbaviť pocitu, že nenaplnili svoj potenciál a mohli byť lepšie.

Každý rok vidíme v kinách a na streamingových službách veľa priemerných či dokonca zlých filmov a seriálov. Mnohé z nich sú pozerateľné a ako-tak sme si ich aj užili (ako napríklad tretiu sériu Ted Lasso). Nedokážeme sa však pri nich zbaviť pocitu, že nenaplnili svoj potenciál.

Medzi sklamaním a zlým filmom je niekedy veľmi tenká hranica. Každý divák to môže vnímať inak, najmä keď od niektorých z týchto filmov nečakal vôbec nič. To môže platiť pre počiny, ako napríklad Renfield, Hypnotic, Magic Mike 3, Luther či Shazam 2, ktoré dopadli v najlepších prípadoch len priemerne, ale nikto asi neveril, že môžu skončiť lepšie.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – zlý film

Nikto asi od trojky Ant-Mana veľa nečakal, obzvlášť po dvoch priemerných filmoch. Záver trilógie však kompletne prekonal všetky očakávania, keď do kín prišiel príšerný film, ktorý podľa nášho názoru vôbec nemal vzniknúť.

Marvel má k dispozícii zaujímavejšie postavy, ktoré by si zaslúžili vlastné filmy, ale Ant-Man (a jeho rodina) už divákom jednoducho nemá čo ponúknuť. Ak tvorcovia potrebovali predstaviť nového hlavného záporáka Kanga, mohli tak urobiť v hocijakom inom filme.

Okrem existencie Kanga tento film neoplýva ničím významným, či už z hľadiska rozšírenia príbehu v prepojenom svete Marvelu, alebo pre samotných divákov. Tí v kine videli len emočne vyprahnutý film s príliš malým množstvom originálnych nápadov. Vôbec nefungoval humor a z akcie si už nikto nič nepamätá.

Zdroj: Walt Disney Studios Motion Pictures



Transformers: Rise of the Beasts – sklamanie a zlý film zároveň

Fakt, že je to naozaj zlý film, už nikoho neprekvapí, séria Transformers je plná zlých filmov. Veľa divákov je však sklamaných, že po podarenom Transformers filme o Bumblebeem sa producenti a scenáristi v štúdiu Paramount Pictures rozhodli ignorovať to, čo v tom filme fungovalo, a vrátiť sa k tomu, čo mu predchádzalo (a bolestivo nefungovalo).

Rise of the Beasts má slabší príbeh, veľmi jednoduché ľudské postavy, sterilnú či opozeranú akčnú stránku. Novinkou sú nezaujímaví roboti a nekvalitné vizuálne efekty, čo je vo filme s veľkými robotmi dosť veľký problém.

Je to prekvapivo nudný blockbuster bez charizmatických záporákov, ktorí mohli byť nemí a nič by to na ich osobnosti nezmenilo. Navyše potenciál robotov, ktorí sa transformujú do zvierat (Beasts), tvorcovia nevyužili dostatočne. Najsvetlejšími bodmi filmu sú herec Anthomy Ramos a robot Mirage s hlasom Peta Davidsona.